Eenovance présente des solutions complètes à Intersolar Europe 2024

MUNICH, 21 JUIN, 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 juin 2024, Intersolar Europe 2024 a débuté à Munich, en Allemagne, avec Eenovance faisant une grande apparition, présentant une gamme complète de solutions de produits, y compris des solutions de stockage d'énergie résidentielles, des produits et solutions de stockage d'énergie industriels et commerciaux, ainsi que des solutions industrielles et commerciales intégrées.

Eenovance Showcases Comprehensive Product Solutions at Intersolar Europe 2024

Lors de l'exposition, nous avons dévoilé deux nouveaux produits de stockage d'énergie résidentiels, le MANA 5.12 Ultra et le Chakra 2.5-H Pro. Le MANA 5.12 Ultra se distingue par son évolutivité flexible, prenant en charge jusqu'à 15 packs de batteries en parallèle, avec une profondeur de décharge de 100 %, des cellules de batteries au phosphate de fer et de lithium (LFP) et 6 000 cycles de charge-décharge. Le Chakra 2.5-H Pro se caractérise par une conception modulaire de 2,5kWh, chaque cluster pouvant contenir jusqu'à 10 packs de batteries et prendre en charge jusqu'à 4 clusters en parallèle. Il offre un entretien intelligent, prenant en charge la surveillance et les mises à jour à distance, ainsi qu'un processus d'installation plug-and-play qui élimine la nécessité d'un câblage externe.

Pour répondre aux divers besoins des clients, Eenovance a présenté deux produits et technologies de stockage d'énergie à usage industriel et commercial, le RT 5.12-H et le G-Power 5.11 MWh. Ils conviennent à divers scénarios d'application tels que le stockage de l'énergie photovoltaïque et éolienne, ainsi que les centrales de stockage d'énergie. La RT 5.12-H est une batterie haute tension de stockage d'énergie industrielle et commerciale à petite échelle, de conception modulaire de 5,12 kWh. Chaque grappe peut accueillir jusqu'à 12 packs de batteries, prenant en charge jusqu'à 4 grappes en parallèle. Il offre une commutation par simple pression, une attribution automatique des identifiants et des connecteurs rapides pratiques pour le câblage. La gamme G-Power est la nouvelle génération de systèmes de stockage d'énergie en conteneur d'Eenovance, basés sur des chaînes, développés pour des applications de production d'énergie et de stockage d'énergie sur le réseau. Le système utilise un conteneur standard de 20 pieds, intégrant des batteries et des onduleurs de chaîne (PCS). Chaque conteneur a une capacité de 2,5 MW/5 MWh et se caractérise par une intégration poussée, une sécurité, une fiabilité et une efficacité intelligente.

L'Europe est l'un des marchés stratégiques d'Eenovance, et nous sommes engagés dans un développement à long terme, contribuant à la transition énergétique en Europe. Nous avons établi une filiale à Cologne, en Allemagne, afin de diffuser nos produits et services de haute qualité dans les pays et régions voisins et d'obtenir des résultats gagnant-gagnant à long terme avec nos clients et partenaires.

Eenovance se réjouit d'explorer les tendances de la technologie du stockage de l'énergie avec des clients et des partenaires du monde entier, de soutenir le développement de l'énergie photovoltaïque et du stockage de l'énergie à l'échelle mondiale, et de créer ensemble un meilleur avenir énergétique vert.

