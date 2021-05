Effectory's World-class Workplace roept a.s.r. uit tot dé beste werkgever van Nederland

Het World-class Workplace (of ook wel het Beste Werkgevers-) keurmerk wordt toegekend aan iedere organisatie die op werkgeverschap en employee Net Promotor Score (eNPS) boven de benchmark van een bepaald land of de globale benchmark scoort.

Met deze award als beste World-class Workplaces bewijzen a.s.r., Gerresheimer en Icelandair Group dat zij eersteklas werkgevers zijn met extreem tevreden en bevlogen medewerkers.

a.s.r. deelt hun ervaring tijdens de World-class Workplace event

Tijdens deze virtuele event vierde Effectory goed werkgeverschap en deelden topsprekers als HR- goeroe Dave Ulrich hun kennis over bevlogenheid, medewerkerservaringen en succes.

HR-directeur Jolanda Sappelli van a.s.r. was ook aanwezig en reageerde vol enthousiasme op hun eerste plek:

"Ik ben erg trots dat we deze award hebben gewonnen! Vooral in een periode als deze, waarin al onze medewerkers door COVID-19 thuiswerken. Deze award bevestigt dat we de juiste keuzes hebben gemaakt door onze mensen met elkaar te verbinden en hun welbevinden te monitoren terwijl ze thuis in plaats van op kantoor werken."

Het meest objectieve keurmerk voor top werkgevers

De World-class Workplace-scan is een algemeen erkende gratis scan en is 100% gebaseerd op de meningen van medewerkers. Doordat deze scan voor iedereen toegankelijk is en een sterke wetenschappelijke basis heeft door de vergelijkingen met vooraf bepaalde benchmarks, is dit het meest objectieve keurmerk voor werkgeverschap dat er bestaat.

Wat maakt een organisatie een World-class Workplace?

Meer dan 1 miljoen medewerkers gaven feedback over hun eigen werkgevers in World-class Workplace scans in 2020. Hieruit is gebleken dat World-class Workplaces hun medewerkers zich gewaardeerd laten voelen en bij hen een gevoel van trots en vertrouwen losmaken.

Medewerkers die werken voor World-class Workplaces ervaren bovendien de juiste mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zijn tevreden met de organisatie en voelen zich in staat gesteld en aangemoedigd om bij te dragen aan het succes van de organisatie. Goede werkgevers faciliteren bovendien beter dat hun werkkrachten zelfstandig kunnen werken dan werkgevers wiens medewerkers minder tevreden zijn.

Werkgeverschap pre- en post-COVID

Uit de resultaten is gebleken dat medewerkers zich meer gewaardeerd en erkend voelen door hun organisatie post-COVID dan pre-COVID. Organisaties bieden daarnaast sinds COVID hun medewerkers meer autonomie, wat een sleutelrol speelt in hoe tevreden medewerkers zijn met hun werk.

Gratis World-class Workplace scans voor iedere organisatie

Iedere organisatie kan Effectory's gratis scan draaien. Zo kunnen zij een World-class Workplace worden en onmisbare inzichten krijgen in de bevlogenheid van hun medewerkers. Wanneer organisaties boven de benchmark scoren, ontvangen ze het World-class Workplace keurmerk.

Effectory is gespecialiseerd in employee listening solutions waarmee zij organisaties helpen hun prestaties te verbeteren op basis van de feedback van hun eigen medewerkers.

Over Effectory

Effectory helpt organisaties hun strategische doelen te bereiken, geholpen door de feedback van hun eigen medewerkers. Met 25 jaar ervaring en vanuit kantoren in Amsterdam, Kaapstad, Malmö en München bedient Effectory Europese multinationals als Bosch, BSH, Syngenta, Fazer, Jumbo en Rituals. Klanten maken gebruik van de meest moderne, gebruiksvriendelijke feedback-tooling, gecombineerd met gedegen hulp en advisering. Het end-to-end platform is beschikbaar in 35 talen. Als Europees koploper op het gebied van databeveiliging is Effectory AVG en DSVGO compliant en ISO/IEC 27001 gecertificeerd. Momenteel werken de 200+ specialisten van Effectory samen met meer dan 1.200 organisaties in 110 landen over de gehele wereld.

