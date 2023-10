Eficiência das ações de Segurança Pública e Meio Ambiente no estado de Mato Grosso tem aumento de 660% com a RedeMAIS

Trabalhos e resultados de Mato Grosso tiveram destaque com uso de tecnologia e inovação por meio da plataforma de monitoramento, que disponibiliza acesso às imagens diárias Planet e alertas precisos para ações de planejamento e operações de combate aos crimes e ilícitos ambientais. Mais de 330 instituições já aderiram à RedeMAIS, sendo mais de 170 de Segurança Pública. Somente em 2023 o número de usuários da RedeMAIS cresceu mais de 85%, saltando de 30,5 mil usuários em janeiro de 2023 para mais de 57 mil usuários atualmente.

SÃO PAULO, 10 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O estado de Mato Grosso tem aprimorado suas ações de fiscalização e combate a crimes ambientais ao integrar-se ao Programa Brasil MAIS, um dos projetos estratégicos da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), da Polícia Federal e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O trabalho conjunto da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso e outros órgãos de fiscalização, com destaque para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA-MT, resultou em um aumento de mais de 660% no número de autuações por desmate ilegal e outros crimes ambientais de forma remota nos últimos anos.

Plataforma do Programa Brasil MAIS - https://plataforma-pf.sccon.com.br/#/

A RedeMAIS promove o compartilhamento, entre os órgãos federais, estaduais e municipais, das imagens de satélites atualizadas adquiridas pela constelação PlanetScope, composta por mais de 180 satélites, com uma resolução espacial de 3 metros. Além das imagens, são disponibilizados alertas de mudanças e outros serviços para todos os órgãos públicos, criando mais articulação e eficiência nas ações conjuntas.

Desde que o estado do Mato Grosso aderiu ao sistema de monitoramento, foi possível aplicar 14.423 autos de infração utilizando a tecnologia, saindo de 679 multas aplicadas de forma remota em 2018 para 5.004 em 2021. Entre 2019 e maio de 2023, 40% das multas aplicadas foram de forma remota, verificando as imagens precisas do antes e depois do desmatamento realizado. As multas aplicadas no período somam R$ 6,4 bilhões.

Segundo o tenente-coronel Fagner Augusto do Nascimento, comandante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do estado de Mato Grosso - PMMT, "a utilização das imagens de alta resolução da Planet permitiu à equipe de fiscalização estadual melhorar significativamente sua eficiência, não apenas em termos de produtividade, mas também no combate ao desmatamento, garimpo ilegal e na apreensão de equipamentos, principalmente devido à nossa capacidade de agir no momento do flagrante," afirma.

O estado de Mato Grosso também apresenta desafios únicos devido à sua vasta extensão geográfica, com mais de 900.000 quilômetros quadrados e à limitação de recursos humanos. "As imagens diárias nos dão uma possibilidade muito maior de ação em campo. Nossos policiais muitas vezes precisam cobrir longas distâncias, e as imagens permitem que eles vejam o que está acontecendo com precisão e com o timing adequado para resultados positivos em apreensões. Isso é muito positivo para nós", destacou o comandante Fagner Augusto.

As ações de combate ao desmatamento ilegal com uso de imagens de satélite de alta resolução e alertas de detecção de mudanças, promovidas pela RedeMAIS e SEMA-MT, foram destaque no primeiro Encontro Nacional de Usuários RedeMAIS 2023.

RedeMAIS

A RedeMAIS conta hoje com mais de 330 instituições governamentais cadastradas, somando cerca de 57.000 usuários.

Em 2023 o número de usuários da RedeMAIS cresceu mais de 85%, saltando de 30,5 mil usuários em janeiro de 2023 para mais de 57 mil usuários atualmente. Somente no ano de 2023, mais de 50 novas instituições públicas fizeram adesão junto à RedeMAIS.

Até outubro de 2023, já são 177 instituições de Segurança Pública cadastradas.

