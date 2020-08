Egan Law presenta la Family Law and Immigration Clinic (FLIC), "Walk In"

SANTA MARÍA, California, 6 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Egan Law anunció hoy la apertura de FLIC (Family Law & Immigration Center). M. Jude Egan, director ejecutivo y abogado supervisor de FLIC, informa que el centro brinda un nuevo modelo de servicios de asistencia legal a quienes, de otro modo, no podrían contratar asistencia legal integral o pagar abonos mensuales, o quienes decidieran ejercer mayor control sobre sus honorarios y costos legales. "La necesidad de este centro surge de la falta de recursos legales de menor costo en las áreas de derecho de familia e inmigración. Las clínicas de asistencia legal existentes a menudo están limitadas a servir solo a personas que se encuentran por debajo de un determinado nivel de ingresos o que tienen una situación migratoria determinada y están, en todo caso, limitadas por los recursos disponibles de personal", dijo Egan.

Según el censo estadounidense de 2010, el 64% de los hogares de Santa María hablan un idioma distinto del inglés, y el 62% de los hogares subsisten dentro del 125% de la línea de pobreza. Además, aproximadamente un 65% de las partes en materia de derecho de familia se representan a sí mismas en los tribunales de familia, mientras que los datos del Consejo Americano de Inmigración indican que solo el 37% de los inmigrantes en los casos de deportación tuvo asesoramiento en todo el país, cifra que es mucho menor en el caso de inmigrantes centroamericanos.

Egan, que también es un especialista certificado en derecho de familia habilitado por la Barra del Estado de California, agrega que debido a que "FLIC opera según un modelo de clínica o consultorio médico, no está sujeto a limitaciones del gobierno sobre a quién puede dar servicio. Todos son bienvenidos sin importar sus ingresos o su situación migratoria. Un abogado asesora al cliente, establece la estrategia y aconseja al cliente y asigna al personal que redactará y presentará documentos ante los tribunales o ante el Consulado".

El modelo de acceso a un abogado en cualquier momento que ofrece FLIC se diferencia del Asistente de Documentos Legales y de los servicios legales de autogestión que pueden ayudar con formularios legales, pero no tienen permiso para brindar asesoramiento legal en el marco de la ley estatal. "Si bien existen Asistentes de Documentos Legales en las comunidades pobres, estas a menudo se ven forzadas, indebidamente, a prescindir de asesoramiento legal. He visto cómo este "asesoramiento" le ha costado a las partes decenas de miles de dólares e incluso, en muchos casos, hacer que pierdan la causa. En algunos casos, una reunión de tan solo 30 minutos con un abogado podría haber evitado resultados trágicos", dijo Egan. "No estamos señalando a los asistentes de documentos legales (legal document assistant, LDA) o proveedores legales de autogestión per se. Sin embargo, FLIC puede brindar asesoramiento legal preciso y ocuparse de los papeles de manera oportuna por el mismo costo o por un costo inferior al de alguien que no es abogado, lo que da a los clientes la posibilidad de compromiso de servicio integral si deciden ir en ese sentido y acceder al abogado en cualquier momento por una fracción del costo del servicio de representación integral".

Elizabeth Ramirez Barragan, abogada de inmigración quien también se ocupa de asuntos de derecho de familia y es subdirectora/abogada de personal de FLIC, dice: "Uno de los mayores desafíos de trabajar con bufetes de abogados de servicio integral es que el abogado y el cliente a menudo no saben exactamente cuánto va a costar una acción legal. Ayudamos a cualquier persona, desde quienes tratan de controlar sus costos legales hasta quienes necesitan ayuda legal, pero no cuentan con los recursos para contratar un abogado para que haga todo por ellos, quien saben, así, exactamente cuánto les costará antes de que se haga el trabajo". Además, explica Ramírez, "FLIC permite a los clientes seleccionar y elegir los servicios legales que reciben de un menú de opciones cada cual con un precio fijo: desde consultas simples y redacción de documentos hasta servicio de representación integral. Todo esto se hace para que casi todos puedan permitirse contratar a un abogado para que los asesore a lo largo de su caso".

ACERCA DE FLIC: FLIC proporciona asesoramiento legal, ayuda a redactar escritos y declaraciones para divorcios, custodias y alimentos a hijos y cónyuges, solicitudes de exención de honorarios y presentaciones con información financiera. Nuestro equipo completará los formularios apropiados bajo la dirección de los abogados, y asesorará sobre cómo manejar un caso en la corte, incluso cómo solucionar los casos problemáticos. En materia de inmigración, lo ayudaremos con todos los aspectos de la ley de inmigración, desde las presentaciones relacionadas con la Ley del Sueño hasta las solicitudes de visa. Los abogados también pueden presentarse ante la ley en representación de sus clientes con un alcance limitado, de mutuo acuerdo, según cada caso.

Los abogados y el personal de FLIC se reúnen con los clientes a través de Zoom. Tenemos licencia para ejercer en todo el estado de California y podemos asesorar a las personas en temas en todo el estado.

