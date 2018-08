Egencia® Analytics Studio: det eneste verktøyet for datavisualisering laget spesifikt for forretningsreiser

Egencia lanserer en løsning som gir deg mer enn det klassiske dashboardet slik at du får bedre innsikt i hvordan reisepolicyen din fungerer.

OSLO, Norge, 13. august 2018 /PRNewswire/ -- Egencia, et ledende globalt forretningsreisebyrå, kunngjør i dag lanseringen av Egencia Analytics Studio, en forbedret datavisualisering- og analyseplattform som gir virksomheter bedre innsikt i deres reisebyråavtale. Travel Managers kan utforske dataen visuelt, oppdage skjult innsikt, identifisere potensielle kostnadskutt og optimalisere bruk på tvers av reisekategorier – fly, hotell, tog og bil.

«Vi lever i en verden hvor data er over alt, men man kan bare dra nytte av dataen når den presenteres på en forståelig måte. Når man forstår data, kan man bruke det til å ta bedre avgjørelser til fordel for virksomheten. Men dette er bare begynnelsen; vi jobber nå med å inkludere prediktiv analyse i Egencia Analytics Studio, slik at alle våre kunder kan dra maksimal nytte av denne teknologien når de evaluerer reisepolicyen sin,» sier Carl Moltzau, Direktør Account Managment i Egencia Norge.

Det er essensielt å være data-dreven for å holde seg konkurransedyktig. Reisebyråenes nåværende rapporteringssystemer krever ofte at Travel Managers bruker timevis på å søke gjennom store filstrukturer med ustrukturert data for å få den innsikten som trengs når de skal ta avgjørelser, og i noen tilfeller får de også ekstern bistand fra spesialister. Egencia Analytics Studio leverer sammenhengende analyser med grafiske løsninger, skreddersydde verktøy med ulike vinkler og filtre, som gir muligheten til å visualisere innvirkningen av ulike bestillinger med utgangspunkt i eksisterende reisepolicy og hvor de ansatte reiser.

Travel Managers kan nå sette sammen bedre rapporter med illustrerende visuelle elementer som kan deles på tvers av virksomhetens økonomi-, innkjøps- og HR-avdeling. Travel Managers er nå rustet med den informasjonen de trenger for å svare raskt og presist på spørsmål, og de vil være bedre stilt til å i større grad påvirke selskapet.

Egencia presenterer Analytics Studio under GBTA fra 13.-15. august. Se hvordan produktet fungerer via denne linken.

Egencia sørger for at hver eneste reise teller, både for de reisende og bedriftenes reiseansvarlige. Ved å ha bransjens beste teknologiplattform og integrerte løsninger forenkler vi reisen i alle ledd, både planlegging, bestilling og reiseadministrasjon. Egencias forbrukerinnsikt og teknologi gjør det enklere for bedrifter å ta valg som samsvarer både med de reisendes ønsker og bedriftens reisepolicy. Et dedikert team av reisekonsulenter er alltid klare til å hjelpe. Egencia tilbyr tjenester for både små bedrifter og store multinasjonale selskaper i mer enn 60 land. Vil du vite mer om Egencia, kan du besøke Egencias nettsted, Egencias LinkedIn-side, @egenciaNO eller lese Egencias blogg.

