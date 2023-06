EGO annonce un nouveau partenariat avec John Deere

Ce partenariat permet aux concessionnaires John Deere de vendre des batteries de marque EGO

Chervon et John Deere prévoient de collaborer au développement de futurs produits

NAPERVILLE, Ill, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Chervon, la société mère d'EGO et un acteur mondial de premier plan dans l'industrie des équipements motorisés d'extérieur (OPE) et des outils électriques, a annoncé aujourd'hui un accord stratégique avec John Deere, un leader mondial en matière d'équipements pour pelouse innovants et puissants. Cet accord permettra aux deux marques de proposer aux utilisateurs des solutions d'entretien des pelouses alimentées par les batteries EGO par l'intermédiaire des concessionnaires John Deere. Cette collaboration tire parti des forces des deux entreprises et élargit encore la distribution de la gamme primée d'OPE à batterie EGO par l'intermédiaire du prestigieux et solide réseau de concessionnaires de John Deere.

Lancée en 2014, EGO est en train de transformer l'industrie de l'OPE. EGO est désormais la plus grande plateforme alimentée par batterie et la marque la mieux notée dans le domaine des OPE alimentés par batterie.

Dans le cadre de cet accord, la gamme complète de tondeuses, souffleurs, coupe-bordures, taille-haies, tronçonneuses et souffleuses à neige d'EGO sera disponible chez les concessionnaires John Deere aux États-Unis et au Canada à partir de l'automne 2023. Cette collaboration permettra aux clients d'accéder facilement aux produits innovants et performants d'EGO grâce au vaste réseau de John Deere, connu pour son engagement en matière d'excellence et de service à la clientèle.

"Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de John Deere afin de proposer notre plateforme de batteries de premier ordre à des clients toujours plus nombreux », a déclaré Mike Clancy, PDG de Chervon North America, la société mère d'EGO. « Ce partenariat représente une étape importante dans notre engagement à révolutionner l'industrie des équipements motorisés de plein air et à fournir des solutions durables sans compromis aux consommateurs de toute l'Amérique du Nord. »

La disponibilité des produits EGO les mieux notés chez les concessionnaires John Deere à partir de l'automne 2023 marque un nouveau chapitre passionnant pour les deux entreprises. Les clients peuvent se réjouir de la commodité d'accès aux équipements à batterie EGO, aux côtés de la sélection renommée de machines agricoles et de plein air de John Deere.

À propos de Chervon et EGO

Chervon, un leader de l'industrie des équipements motorisés d'extérieur (OPE) et des outils électriques au lithium-ion, est la société mère d'EGO. Ses produits sont vendus dans plus de 100 pays et continueront d'être disponibles chez Lowe's, ACE Hardware et les revendeurs agréés. Depuis son lancement en 2014, EGO est devenue la marque la plus cotée en matière d'équipements motorisés d'extérieur alimentés par batterie. Elle propose constamment des innovations de premier plan sur le marché et des produits offrant les meilleures performances. Proposant plus de 70 outils sur sa plateforme 56V ARC Lithium, en pleine croissance, EGO continuera à façonner l'avenir de l'industrie OPE. Pour plus d'informations, visitez le site Web d'EGO à l'adresse egopowerplus.com.

À propos de John Deere

Deere & Company ( www.Deere.com ) est un leader mondial dans la fourniture d'équipements pour l'agriculture, le gazon, la construction et la sylviculture. Deere aide ses clients à repousser les limites du possible de manière plus productive et durable pour aider la vie à faire un bond en avant. Ses produits technologiques, notamment le tracteur John Deere Autonomous 8R Tractor, See & Spray™ et la pelleteuse E-Power, ne sont que quelques-uns des moyens que l'entreprise utilise pour répondre aux besoins croissants de la planète en matière d'alimentation, de logement et d'infrastructure. Deere & Company propose également des services financiers par l'intermédiaire de John Deere Financial.

Pour plus d'informations sur Deere & Company, visitez son site web à l'adresse www.deere.com .

