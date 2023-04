Eilat präsentiert den weltweit ersten Sonnenschutz, der zur Pflege gefährdeter Korallenriffe entwickelt wurde

„Reef Relief" soll helfen, die Korallenbleiche zu bekämpfen

EILAT, Israel, 29. April 2023 /PRNewswire/ -- Eilat, der Badeort des Staates Israel, stellt die weltweit erste Sonnencreme vor, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht nur die Haut vor UV-Strahlung schützt, sondern auch die gefährdeten Korallenriffe ernährt und pflegt.

‘Reef Relief’ to help turn the tide on coral bleaching ‘Reef Relief’ to help turn the tide on coral bleaching

Eilat ist die Heimat des ökologischen Wunders des nördlichsten Flachwasserriffs der Erde und setzt sich leidenschaftlich für den Schutz dieses und anderer Korallenriffe ein. Korallen sind ernsthaften Bedrohungen durch Klimawandel, Umweltverschmutzung und andere menschliche Aktivitäten ausgesetzt, wobei jedes Jahr schätzungsweise 14.000 Tonnen Sonnenschutzmittel in den Weltmeeren landen. Bis zu 80 % der gewöhnlichen Sonnenschutzmittel enthalten Chemikalien, die zum Ausbleichen von Korallen und zum Absterben von Riffen beitragen.

Während einige Hersteller damit begonnen haben, schädliche Chemikalien wie Oxybenzon zu entfernen, geht Reef Relief weiter als jeder andere Sonnenschutz auf dem Planeten, um Korallenriffe zu schützen und ihnen zu helfen, zu gedeihen.

Meeres- und Hautpflegespezialisten haben eine neue Formulierung entwickelt, die auf einem mineralischen Sonnenschutzmittel auf Titandioxidbasis basiert, das nicht im Nanobereich liegt. Die Basisformel ist ecocert-konform und wurde umfangreichen aquatischen Sicherheitstests unterzogen, darunter c. elegans, Süßwasserfische, Salzwasserfische und Korallenlarven. Die hinzugefügte Riff-Ernährungsformel ist eine maßgeschneiderte Mischung aus FDA-konformen Spurenelementen, die von Korallenbauern verwendet werden, um ein gesundes Wachstum von Korallen zu nähren und zu unterstützen.

Giovanni Giallongo, Meeresbiologe an der Ben-Gurion-Universität des Negev in Eilat, sagte: „Die Entwicklung eines Sonnenschutzmittels, das Korallen nicht nur nicht schadet, sondern das Potenzial hat, unsere Riffe zu ernähren und zu ernähren, ist ein wichtiger Schritt zum Schutz und zur Bewahrung unserer Ozeane. Reef Relief könnte zur Gesundheit von Gemeinschaften unter Wasser und an Land beitragen."

Reef Relief Sonnencreme präsentiert der Welt auch eine weitere Premiere, eine brandneue Zertifizierung – nicht nur SPF, sondern RPF: Reef Protection Factor.

Eine wachsende Zahl von Produkten behauptet, „riff-freundlich" oder „riff-sicher" zu sein, aber da es in diesem Bereich an Vorschriften mangelt, werden die Verbraucher leicht in die Irre geführt. Man hofft, dass die neue RPF-Marke zu einem Industriestandard wird und sich über Israel hinaus weltweit verbreitet und den Verbrauchern hilft, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.

Giallongo fügte hinzu: „Dies ist eine Möglichkeit, Sonnenschutzmittel zu erkennen, die wirklich korallenschonend sind. Ein RPF-Zeichen als Industriestandard: Das könnte bahnbrechend sein."

Die Stadt Eilat engagiert sich für ökologische Nachhaltigkeit und hat sich als fruchtbarer Boden für Forschung und Entwicklung in den Bereichen Aquakultur, Biotechnologie und erneuerbare und nachhaltige Energie erwiesen.

Eilat hofft, dass diese jüngste Initiative dazu beitragen wird, eines der wertvollsten Ökosysteme unseres Planeten zu schützen und gleichzeitig neue umweltbewusste Touristen anzulocken, die die atemberaubenden Riffe des Roten Meeres in Gebieten wie dem Coral Beach Nature Reserve und dem Dolphin Reef erkunden möchten. Reef Relief wird derzeit Verbrauchertests unterzogen.

Weitere Informationen über Reef Relief finden Sie auf www.reefreliefsunscreen.com oder www.eilat.city/en

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2066112/Reef_Relief_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2066115/Reef_Relief_2.jpg

SOURCE The City of Eilat