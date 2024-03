Ein globaler Meilenstein in der innovativen Bauchspeicheldrüsenkrebs-Therapie

Unterdrückung von Bauchspeicheldrüsenkrebs und erhöhte Überlebensraten bei Tieren, denen menschliche Bauchspeicheldrüsenkrebszellen implantiert wurden, wenn sie mit dem biologischen Wirkstoff BGX, einer von BioGate selbst entwickelten zielgerichteten Therapie, behandelt wurden.

TAIPEI, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- BioGate Precision Medicine Corp., ein Mitglied der Powerchip Group, hielt heute eine Pressekonferenz ab, um einen innovativen Durchbruch bei der Entwicklung von Medikamenten gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs zu enthüllen. Dr. Frank Huang, Chairman und CEO von BioGate, gab bekannt, dass BioGate durch eigene Forschung und Entwicklung ein zielgerichtetes biologisches Therapeutikum, BGX, entwickelt hat. Dies wurde durch die Entwicklung einer plattformübergreifenden Technologie erreicht, die Biochemie, Immunologie und Molekularbiologie kombiniert. Studien an Tieren, denen menschliche Bauchspeicheldrüsenkrebszellen implantiert wurden, bestätigen die Wirksamkeit von BGX bei der Hemmung des Tumorwachstums und der Bekämpfung der Metastasenbildung bei gleichzeitiger Verlängerung der Überlebensrate. Diese Errungenschaft stellt einen wichtigen globalen Meilenstein in der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs dar. BioGate kündigte außerdem an, dass es beabsichtigt, klinische Studien der Phase I bei der TFDA zu beantragen und die Zulassung durch die US-amerikanische FDA anzustreben, um Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs in der Region Taiwan und weltweit Hoffnung zu geben und die Versorgung zu verbessern.

Jedes Jahr erkranken weltweit 500.000 Menschen an Bauchspeicheldrüsenkrebs, in Taiwan sind es jährlich über 3.000 Fälle. Aufgrund der unauffälligen Anfangssymptome ist es schwierig, die Krankheit frühzeitig zu diagnostizieren, so dass die meisten Patienten erst in fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert werden. Nach den neuesten Statistiken der National Institutes of Health (NIH) in den Vereinigten Staaten beträgt die Fünf-Jahres-Überlebensrate für Bauchspeicheldrüsenkrebs mit Fernmetastasen nur 3,2 %, was ihn zum tödlichsten Krebs macht. Derzeitige Behandlungen umfassen in erster Linie Chemotherapiekombinationen wie Paclitaxel und Gemcitabin. Diese Behandlungen haben jedoch erhebliche Nebenwirkungen, darunter hohe hämatologische Toxizität, Anämie, Leukämie, Thrombozytenverringerung, Übelkeit, periphere Neuropathie und Anorexie. Leider beträgt die Überlebenszeit der meisten Patienten nur 6 bis 8 Monate nach der Diagnose, was die suboptimalen Behandlungsergebnisse verdeutlicht. Im Gegensatz dazu kann BioGates zielgerichtetes biologisches Therapeutikum BGX die intrazelluläre Signalübertragung blockieren, um die Zellproliferation und Ausbreitung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs im Stadium II bis IV zu hemmen. In Studien an Tieren, denen menschliche Krebszellen implantiert wurden, hemmte BGX erfolgreich das Wachstum und die Ausbreitung von Bauchspeicheldrüsenkrebszellen und verlängerte die Überlebensrate. Im Gegensatz zur Chemotherapie ist BGX nicht invasiv und weist eine sehr geringe Toxizität auf, was für Bauchspeicheldrüsenkrebs-Patienten weltweit Hoffnung auf eine bessere Lebensqualität und eine höhere Lebenserwartung bedeutet.

Mit Blick auf die Zukunft erklärte Dr. Huang, dass BioGates bahnbrechendes zielgerichtetes biologisches Therapiemittel BGX nicht nur die Bauchspeicheldrüsenkrebsforschung vorantreibt, sondern auch vielversprechend für die Behandlung anderer Krebsarten wie Lungen-, Darm-, Speiseröhren-, Gallenblasen-, Magen-, Brust- und Prostatakrebs ist. BioGate wird die Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung von Krebserkrankungen und krebsbedingten Erkrankungen wie Kachexie fortsetzen und damit das Zukunftspotenzial des Unternehmens erweitern. Dr. Huang betonte das Engagement von BioGate für visionäre Durchbrüche und interne Innovationen. Darüber hinaus sucht BioGate aktiv nach strategischen Partnerschaften in Industrie, Wissenschaft und Forschung und arbeitet mit internationalen Pharmaunternehmen zusammen, um gemeinsam neue Medikamente zu entwickeln und klinische Studien durchzuführen. Ziel dieser Bemühungen ist es, internationale Märkte zu erschließen und die operativen Fähigkeiten und den Unternehmenswert von BioGate zu steigern.

