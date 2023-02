Ein neuer Tag für den festen drahtlosen Zugang (Fixed Wireless Access, FWA), BEC stellt den leistungsstarken AirConnect® 8243 5G-mmWave-Router für den Außenbereich vor

Die mmWave-Lösung der zweiten Generation erfüllt das Versprechen von 5G weltweit

RICHARDSON, Texas, 23. Februar 2023 /PRNewswire/ -- BEC Technologies Inc., ein führender Entwickler und Hersteller von drahtlosen LTE- und 5G-Breitbandnetzwerk-Konnektivitätslösungen, hat heute die neueste Ergänzung seines Portfolios der 5G-FWA-Serie angekündigt. Der AirConnect® 8243 ist ein leistungsstarker 5G-mmWave-Router für den Außenbereich, der eine Konnektivität mit erweiterter Reichweite, beispiellosem Durchsatz, erhöhter Kapazität und extrem niedriger Latenz bietet.

Die neue Lösung eröffnet Kommunikationsdienstleistern weltweit vielfältige Marktchancen.

Basierend auf seinem umfangreichen Portfolio an 5G-FWA-Lösungen setzt der BEC 8243 das gesamte 5G-Erlebnis mit Standalone (SA) mmWave frei und bietet Flexibilität bei der Bereitstellung von Sub-6-GHz und Non-Standalone (NSA) mit LTE CAT 20, wodurch er sich hervorragend für eine Vielzahl von Standorten und Anwendungen eignet. Der 8243 ist mit fortschrittlichen Routing- und Sicherheitsfunktionen ausgestattet und vereinfacht die Installation durch seine eingebettete SIM (eSIM), die es Netzbetreibern und MVNOs ermöglicht, SIM-Profile sicher herunterzuladen und jederzeit und überall zu aktivieren, ohne dass ein physischer Zugriff auf das Gerät erforderlich ist.

Die auf Leistung ausgelegte 3 GPP Release 16-konforme Plattform des BEC 8243 bietet mit der 10-Carrier-mmWave-Aggregation, NR Dual Connectivity (NR-DC), Sub-6-GHz-Aggregation mit drei Carrier und bis zu sieben Carrier für LTE, eine beispiellose Spectrum Aggregation und Kapazität. Hinsichtlich der Abdeckung bietet die fortschrittliche Antennentechnologie von BEC eine größere Reichweite, ein verbessertes 2×2 MIMO im Uplink und ein 4×4 MIMO im Downlink mit eine Spitzen-EIRP von 48 dBm für mmWave und eine ausgewogene Verstärkung über alle Sub-6-GHz-Frequenzen. Die Betreiber können Haushalte und Unternehmen in städtischen, vorstädtischen und ländlichen Gebieten mit ultraschnellen Breitbanddiensten versorgen.

Der AirConnect® 8243 hat bei D'Andre Ladson, Vice President of Marketing bei BEC, große Erwartungen geweckt. Ihm zufolge „treiben die weltweiten Implementierungen und die ständig steigende Nachfrage nach mmWave-Lösungen eine neue Wachstumswelle voran, die für Kunden, die innovative Anwendungen für ihr Produkt erkunden möchten, sowohl aufregend als auch ermutigend ist."

Die 5G-FWA-Lösungen von BEC enthalten die BECentral® CloudEdge, unsere branchenführende Cloud-basierte Serviceplattform, die wertvolle Einblicke und wichtige Netzwerktransparenz am Edge bietet. Darüber hinaus profitieren die Betreiber von Zero Touch Provisioning, Echtzeitanalyse-Dashboards, detaillierten Berichten, historischen Analysen, Leistungsüberwachung und zusätzlichen Funktionen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Optimierung der Servicebereitstellung.

Treffen Sie BEC auf dem MWC 2023 in Barcelona

Besuchen Sie unseren Stand 2C32 in Halle 2, wo wir Sie über die Bedeutung von 5G und wie Sie die Chance nutzen und neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen entwickeln können, informieren werden.

Weitere empfohlene Lösungen von BEC auf dem MWC

5G uCPE (Universal-CPE). Die uCPE ist ein innovatives Design, das größtmögliche Flexibilität bei der Bereitstellung bietet und im Innen- und Außenbereich installiert werden kann.

5G-„2X"-Technologie. Nutzen Sie mehr Bandbreite mit unserer Technologie, die eine einzelne Sitzung über mehrere verfügbare Pfade aufteilen kann und so eine einzige ultraschnelle Pipe bildet.

BECentral® CloudEdge. Eine leistungsstarke neue Lösung, die Ihnen hilft, Ihre drahtlosen 5G-WAN-Bereitstellungen zu beschleunigen und gleichzeitig wertvolle Einblicke und Netzwerktransparenz am Edge bietet.

Informationen zu BEC Technologies

BEC Technologies treibt die Transformation über Branchen, Geschäftsmodelle und Erfahrungen hinweg mit der Leistungsfähigkeit unserer drahtlosen 4G- und 5G-WAN-Konnektivitätslösungen voran. Unsere hochmoderne Technologie, die von globalen Unternehmen als vertrauenswürdig angesehen wird und weit verbreitet ist, läutet eine neues Zeitalter des Wachstums und der Chancen ein. BEC Technologies mit Hauptsitz in Richardson, Texas ist die nordamerikanische Tochtergesellschaft des Branchenpioniers Billion Electric Co. Ltd (TSE #3027: Billion) und ist führend im Bereich Information Communications and Telecommunications (IKT). Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von BEC Technologies finden Sie auf www.bectechnologies.net.

Pressekontakt

BEC Technologies, Inc.

Nicole Tran

[email protected]

972-422-0877

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1250775/BEC_Technologies_Logov1.jpg

SOURCE BEC Technologies Inc.