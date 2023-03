Einführung eines neuen AI-fähigen H.265 SDI- und Infrarot-Kamera-Encoders

LINCOLN, Neb., 29. März 2023 /PRNewswire/ -- Z3 Technology, LLC, ein führender Anbieter von Videocodierungssystemen, freut sich, einen neuen KI-fähigen Dual-Kamera-Encoder mit niedriger Latenzzeit ankündigen zu können, der SDI- und IR-Kameras unterstützt. Dieser H.265/H.264-Encoder ermöglicht das gleichzeitige Streamen und Aufzeichnen von 3G-SDI- oder HD-SDI-Videos und Wärmebildkameras mit großer Reichweite wie die FLIR® Boson®, FLIR® Tau® 2, Leonardo DRS® Tenum® und andere kundenspezifische digitale oder analoge Wärmebildkameras.

Der neue FSDI-13A eignet sich perfekt für unbemannte und hochmoderne Überwachungssysteme, die einen funktionsreichen Video-Encoder und anpassbare Edge-Analysen in einem kleinen, effizienten Formfaktor benötigen. Zu den wichtigsten Funktionen des Produkts gehören die Möglichkeit, KLV-Metadaten mit dem Datenstrom oder GPS-Zeitstempel-Overlays auf dem Video zu senden, sowie den Kunden eine Plattform zur Implementierung ihrer eigenen Edge-Analysen zu bieten. Das System wurde von Z3 Technology unter Verwendung eines Ambarella®-Prozessors entwickelt und gebaut und bietet die Cybersicherheit, die für die NDAA-, BAA- und TAA-Konformität erforderlich ist.

Kunden können den FSDI-13A durch die Einhaltung der ONVIF® Profile S und T problemlos in ihre Videomanagementsysteme integrieren. Steuerungen für die Kameras können über Ethernet mit integrierten FLIR®-, Sony® VISCA®- und Leonardo DRS®-Steuerungen gesendet werden. Die Kamera und der Encoder können über die Web-GUI, ONVIF, HTTPS-API oder seriell verwaltet werden.

Der FSDI-13A ist entweder mit einer vorgeladenen Software oder mit einem optionalen SDK-Schnellstart-Kit erhältlich. Die FSDI-15A Option bietet eine leichte externe Schnittstelle für Produkte mit Platz- oder Gewichtsbeschränkungen. Um mehr über die zusätzlichen Kameralösungen von Z3 zu erfahren, senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected] oder besuchen Sie unsere Website unter www.Z3technology.com/camera-solutions/.

Informationen zu Z3 Technology

Z3 Technology ist ein in den USA ansässiger Hersteller von Video-Encodern und Decodern für eingebettete Video-Encoder- und Kameralösungen. Unsere Produkte reichen von 4K- bis zu SD-Lösungen für die Anforderungen von Sicht- und Wärmebildkamera-Streaming. Z3 Technology ist ein Sony ® Integrationspartner und ein Platin-Partner von Texas Instruments®. Z3 bietet seit 2006 Lösungen für Videocodierung, -streaming und -decodierung an. Unsere vielfältige Produktlinie umfasst eine Vielzahl von Z3-Videokodierungslösungen, die Chipsätze von Texas Instruments®, Ambarella® und Qualcomm® in kleinen Lösungen auf Leiterplattenebene bis hin zu IP66-Kameragehäusen verwenden.

Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Eigentümer.

