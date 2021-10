EIT InnoEnergy soutient ElevenEs en investissant dans son projet de construction de gigafactory de batteries près du gisement de lithium de Serbie

ElevenEs, une filiale industrielle de la multinationale Al Pack Group, spécialisée dans la transformation de l'aluminium et présente sur le marché de l'emballage depuis 25 ans, a développé sa propre technologie pour produire des batteries lithium-fer-phosphate plus durables et plus efficaces . L'entreprise, qui mène des activités de R&D sur les batteries lithium-ion LFP depuis le mois d'octobre 2019, vient d'ouvrir un centre de R&D avancé à Subotica, en Serbie, où elle emploie une équipe internationale d'ingénieurs et de scientifiques.

« Les cellules LFP durent plus de deux fois plus longtemps que les cellules chimiques concurrentes. Elles peuvent être rechargées jusqu'à 6 000 fois, se chargent plus rapidement et peuvent l'être à plusieurs reprises jusqu'à un état de charge de 100%. De plus, le risque d'incendie dans les véhicules électriques est extrêmement faible. En outre, elles sont beaucoup moins chères. C'est le choix le plus populaire en Chine aujourd'hui, qui reste le leader mondial de la technologie des batteries », déclare Nemanja Mikać, fondateur et PDG d'ElevenEs.

Un partenariat stratégique pour la gigafactory

ElevenEs vient de signer des accords avec EIT InnoEnergy, que Pitchbook classe comme l'investisseur le plus actif dans le domaine de l'énergie durable à l'échelle mondiale et qui est connu pour avoir été le premier investisseur dans d'autres projets de gigafactory de batteries couronnés de succès, tels que celui de la société suédoise Northvolt (qui a récemment bouclé un tour de financement de 2,75 milliards de dollars) et de l'entreprise française Verkor (qui a conclu un partenariat stratégique avec Renault et qui a levé 100 millions de dollars en juillet 2021). Les entités ont annoncé un partenariat stratégique pour construire la première gigafactory de batteries lithium-ion LFP en Europe.

D'ici 2023, l'usine d'ElevenEs sera en mesure de produire des cellules LFP avec une capacité annuelle totale estimée à 300 MWh. La construction de la centrale de 8 GWh alimentée à 100 % par des énergies renouvelables à Subotica (Serbie) débutera en 2024. Plus tard, la capacité sera étendue à 16 GWh, soit suffisamment pour équiper en batteries plus de 300 000 véhicules électriques (VEB) chaque année. La société a déclaré qu'elle avait l'intention d'employer jusqu'à 2 000 personnes. Un autre avantage clé est que l'installation est également très proche de la vallée du Jadar, plus grand gisement de lithium d'Europe.

« Les batteries LFP sont la prochaine grande nouveauté dans le paysage des batteries. Bien que les batteries à base de nickel soient plus performantes que les LFP en ce qui concerne la densité d'énergie et qu'elles restent probablement la meilleure option pour des voitures performantes, les batteries LFP sont bien au-dessus en termes de coût, de sécurité et de durée de vie, ce qui en fait le choix idéal pour les applications industrielles, de systèmes de stockage d'énergie et de véhicules électriques urbains (gamme plus courte) », déclare Jakub Miler, PDG d'EIT InnoEnergy Central Europe.

« Nous travaillons avec ElevenEs depuis un an et demi, et ce qui nous a le plus surpris, c'est que pas moins de 70 % de leur savoir-faire et de leur processus d'emballage en aluminium provenant de leur société mère, Al Pack Group, peuvent être facilement transférés à la production de cellules. Avec le développement de leur propre technologie LFP, l'expérience industrielle du groupe Al Pack devrait lui permettre de progresser beaucoup plus rapidement que n'importe lequel de ses pairs. Et nous sommes très heureux de faire ce voyage avec eux. »

À propos d'ElevenEs

ElevenEs est une filiale industrielle du groupe multinational Al Pack, qui produit chaque année plus de 40 millions de mètres carrés de feuilles d'aluminium transformées et opère sur le marché de l'emballage depuis 25 ans. Le groupe Al Pack utilise des procédés similaires à ceux de la fabrication d'électrodes, un processus clé dans la production de batteries. ElevenEs dispose d'un centre de recherche et de développement avancé qui a ouvert depuis juin 2021 à Subotica, en Serbie, dans les locaux de sa société mère. Une équipe internationale d'ingénieurs et de scientifiques travaille au sein de ce centre.

www.elevenes.com

À propos d'EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy intervient au cœur de la transition énergétique et est le fer de lance de l'énergie durable, en mettant au cœur la technologie et les compétences nécessaires pour respecter la trajectoire que s'est fixée l'Europe pour la neutralité carbone à horizon 2050.

Reconnu comme le plus grand accélérateur de start-ups dans l'énergie durable en 2020, EIT InnoEnergy soutient des innovations dans de nombreux domaines, comme le stockage d'énergie, le transport et la mobilité, les énergies renouvelables, et le bâtiment durable – en s'appuyant sur un réseau paneuropéen de plus de 500 partenaires et 26 actionnaires.

Depuis sa création, EIT InnoEnergy a investi 560 millions d'euros dans 500 innovations, qui génèreront près de 16 milliards d'euros de revenu et qui ont déjà permis d'économiser l'équivalent de 5,5 millions de tonnes de CO2. La Master School d'EIT InnoEnergy possède 1300 alumni et a créé 1741 emplois directs.

EIT InnoEnergy est à l'origine de plusieurs initiatives européennes, telles que l'Alliance Européenne des Batteries, le Centre Européen d'Accélération de d'Hydrogène Vert (EGHAC) et l'Initiative Solaire Européenne (ESI).

Fondée en 2010 et bénéficiant du soutien de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), EIT InnoEnergy a des bureaux en Europe et à Boston, aux Etats-Unis.

www.innoenergy.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1664727/1098984_IMAGE.jpg

