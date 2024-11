EIT Jumpstarter lanciert innovative Start-ups, die sich den dringendsten Herausforderungen der Gesellschaft stellen

24 neue, wissenschaftsbasierte Start-ups wurden beim EIT Jumpstarter Grand Final ausgezeichnet: 49 Teams aus 21 Ländern traten in 9 Kategorien gegeneinander an und gewannen Preise im Gesamtwert von 150.000 Euro.

Es war der Höhepunkt der diesjährigen Ausgabe des Pre-Acceleration-Programms EIT Jumpstarter – einer Initiative des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts, einer Einrichtung der Europäischen Union, die darauf abzielt, innovative Ideen zu fördern und in junge Unternehmen umzusetzen.

Im Rahmen des Programms wurden bisher 1.180 Teilnehmer geschult, was zur Gründung von 124 neuen Start-ups in Schwellenländern führte und zur Schaffung von 2.100 neuen Arbeitsplätzen beitrug. Diese Start-ups haben bisher zusammen 150 Millionen Euro an externen Investitionen erhalten

Die Pläne für 2025 beinhalten zusätzliche Unterstützung für Talente aus der Ukraine, dem westlichen Balkan, dem Mittelmeerraum und für Innovatoren aus EU-Regionen in äußerster Randlage

WARSCHAU, Polen, 29. November 2024 /PRNewswire/ -- Das diesjährige Finale des EIT Jumpstarter-Programms fand am 28. November in Budapest, Ungarn, zusammen mit der Konferenz der EIT Community „Das nächste Jahrzehnt der Innovation für die Zukunft Europas. Feier zum 10-jährigen Bestehen des regionalen Innovationsprogramms des EIT" statt.

„Die Zahl der Start-ups, die in nicht-westlichen Ländern im Rahmen von Programmen wie EIT Jumpstarter gegründet werden, wächst von Jahr zu Jahr, und viele Unternehmen aus früheren Ausgaben haben inzwischen Bewertungen in Millionenhöhe erreicht. Dies ist besonders wichtig, um die Finanzierungslücke im europäischen Innovationsökosystem zu schließen. Das Programm trägt zur Schaffung neuer Arbeitsplätze bei, vermittelt neue Fähigkeiten und fördert das Unternehmertum in der Region", sagt Piotr Boulange, der das EIT Jumpstarter-Programm vertritt. „Wenn man bedenkt, dass jeder in das Programm investierte Euro 30 Euro an externer Finanzierung für neu gegründete Start-ups generiert, dient EIT Jumpstarter wirklich als Sprungbrett für talentierte Gründer", fügt er hinzu.

Während des siebenmonatigen Programms identifizierten und prüften die Teilnehmer das beste Geschäftsmodell für ihre wissenschaftsbasierten innovativen Ideen, um sie in marktreife Start-ups zu verwandeln.

In jeder Kategorie wurden drei Preisträger ausgewählt, und die folgenden belegten den ersten Platz: NEAMO aus Lettland (EIT Food), BIOCHIP-PATHFINDER aus Portugal (EIT Health), StoreNow aus Portugal (EIT InnoEnergy), Yapar3D aus der Türkei (EIT Manufacturing), Total Energy aus Kroatien (EIT RawMaterials), Urbix Hub aus Bulgarien (EIT Urban Mobility), POWAR STEAM aus Spanien (New European Bauhaus), Drone NonDestructiveTesting aus der Ukraine (Rebuild Ukraine), WellscanPro aus dem Kosovo für den Sonderpreis Westbalkan und die Statuette für den herausragendsten EIT-Jumpstarter-Alumni ging an Lightly aus Tschechien.

Die nächste Ausgabe des Programms wird im Januar eröffnet, aber eine Vorregistrierung ist bereits möglich.

