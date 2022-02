Eka collabore avec Microsoft pour favoriser la durabilité dans les entreprises mondiales

Fonctionnant sur le système d'exploitation Microsoft Azure, la suite de solutions aidera les entreprises à relever le défi de l'ère des « grands engagements » et à atteindre leurs objectifs en matière de neutralité carbone

NEW YORK, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, un leader mondial dans la fourniture de solutions d'entreprise Cloud dédiées aux directeurs financiers, a annoncé aujourd'hui le démarrage de sa collaboration avec Microsoft dont le but est d'offrir une suite robuste de solutions permettant aux entreprises de réduire leur impact sur le climat et les aider à susciter un changement positif grâce à leurs initiatives de durabilité.

Les offres conjointes de mise sur le marché fourniront des solutions de durabilité sophistiquées, axées sur le Cloud, permettant aux entreprises de suivre, mesurer et obtenir des informations significatives concernant les points suivants : leur empreinte carbone, leurs relations avec les fournisseurs, la gouvernance, la gestion de la main-d'œuvre et l'économie circulaire.

La création de l'International Sustainability Standards Board (ISSB) lors de la récente COP26 constitue une étape importante pour l'uniformisation des rapports ESG au niveau mondial. Conscientes de l'obligation de fournir des preuves tangibles et crédibles de leur caractère durable, les organisations du monde entier se fixent des objectifs pour réduire leur empreinte carbone et atteindre la neutralité carbone.

Cette pression accrue amène les responsables du développement durable et les responsables financiers à chercher des moyens de normaliser la collecte et la communication des données ESG pertinentes à l'aide de solutions robustes qui les aideront à respecter ces « grands engagements » ainsi qu'à mesurer les performances par rapport à leurs objectifs de développement durable.

Exécutée sur Microsoft Azure, la suite complète de solutions d'Eka permettra aux entreprises d'obtenir une visibilité complète et en temps réel pour suivre leurs émissions de carbone. Bénéficiant des technologies de Cloud hybride et de confiance d'Azure, les cadres et les tableaux de bord analytiques préétablis de la solution de reporting en matière d'ESG et de durabilité d'Eka aideront à établir des rapports conformément aux cadres prescrits par le secteur et à réduire l'empreinte environnementale dans toutes les sources d'émission.

Manav Garg, PDG et fondateur d'Eka, a déclaré : « Le reporting en matière d'ESG et de durabilité fait l'objet de beaucoup d'attention mais de peu de clarté, et les entreprises continuent de se débattre avec de multiples normes et cadres de reporting. La relation privilégiée et de confiance entre Microsoft et Eka est le pivot de cette collaboration passionnante, et nous nous engageons à fournir aux entreprises le soutien dont elles ont besoin pour leurs divulgations en matière d'ESG et de durabilité, en leur donnant les moyens de saisir les opportunités qui profiteront au monde d'aujourd'hui et aux générations à venir. »

Ahmed Mazhari, président de Microsoft Asie, a déclaré : « Chez Microsoft, nous pensons que la durabilité est essentielle pour répondre aux besoins économiques, sociétaux et environnementaux d'aujourd'hui et des années à venir. Dans le paysage actuel regorgeant de cadres de toutes sortes pour le reporting, les solutions proactives comme celles d'Eka soutiendront le parcours de durabilité de nos clients. Nous sommes ravis qu'Eka utilise la puissance de Microsoft Azure pour ses solutions Cloud afin de permettre aux dirigeants d'entreprises mondiales de faire progresser leurs stratégies commerciales et d'atteindre plus rapidement leurs objectifs de durabilité. »

Grâce à cette collaboration, les entreprises bénéficieront de cadres préétablis pour créer des rapports en fonction de diverses normes sectorielles, notamment les normes GRI, SDG, SASB, CDP, TCFD, SECR, GRESB et BRSR. Grâce à la solution hautement configurable d'Eka, orientée plateforme, les entreprises peuvent facilement créer d'autres cadres à mesure que leurs exigences et réglementations continuent d'évoluer et de prendre forme. En collaboration avec Microsoft, Eka aidera les entreprises à exploiter la valeur et les avantages des rapports ESG et de développement durable.

Eka s'appuie sur sa plateforme Cloud pour fournir des solutions SaaS agiles à plus de 100 clients dans le monde, en numérisant les workflows stratégiques, qu'il s'agisse de l'approvisionnement, du commerce et du risque, de la chaîne d'approvisionnement, du développement durable ou de la trésorerie. En tant que signataire officiel du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), Eka s'engage à intégrer les principes de l'UNGC dans ses pratiques commerciales afin de favoriser des transformations commerciales holistiques pour toutes les parties prenantes, y compris les employés, les clients, les partenaires et les vendeurs, grâce à sa puissante plateforme Cloud aux multiples facettes.

Eka Software Solutions est un leader mondial dans la fourniture de solutions Cloud innovantes qui unifient toute une série de workflows, de l'approvisionnement aux paiements. Ses solutions axées sur la plateforme pour la gestion des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement, le source-to-pay, la trésorerie et la durabilité aident les clients à surmonter des défis complexes et à accélérer leur parcours numérique dans un environnement en constante évolution. Avec plus de 550 employés, Eka soutient plus de 100 clients dans le monde entier et possède une expertise sectorielle avérée pour aider les clients à réaliser leur transformation numérique, en résolvant des défis commerciaux complexes dans un environnement en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.eka1.com .

