Eka dévoile E-Sourcing, une solution cloud source-to-pay qui ouvre une nouvelle ère de numérisation de la gestion des fournisseurs

La plateforme cloud d'Eka fournit une solution unifiée pour gérer les achats, les paiements, les contrats et collaborer avec l'ensemble du réseau de fournisseurs

NEW YORK, 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de logiciels en cloud Eka vise à transformer les flux de travail de la chaîne d'approvisionnement existante avec le dévoilement de sa solution d'e-sourcing axée sur la plate-forme qui offre une nouvelle norme en matière de collaboration, de transparence, d'efficacité et d'assurance qualité dans un large éventail de fonctions commerciales et d'industries.

La gestion des opérations des fournisseurs avec les outils existants implique souvent de passer des heures à échanger des e-mails et des appels téléphoniques, et à utiliser des feuilles de calcul pour mettre à jour les données, ce qui entraîne une visibilité limitée et des erreurs coûteuses. E-Sourcing d'Eka relève ces défis grâce à une solution cloud axée sur une plate-forme qui reconnaît et résout les principaux points faibles des opérations d'approvisionnement tout en améliorant la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Basée sur la vaste expérience d'Eka dans l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement des matières premières et des matériaux directs, E-Sourcing est une solution unique en son genre qui offre une interface unifiée, créant une visibilité et une responsabilité mutuelles entre les entreprises et les fournisseurs. Grâce à une intégration transparente à l'ERP, la solution offre une visibilité en temps réel à partir d'une source unique et permet aux entreprises de réagir à temps pour éviter les ruptures d'approvisionnement.

E-Sourcing d'Eka répond aux exigences très nuancées des acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'alimentation, des mines et de la fabrication. Il s'appuie sur de puissants flux de travail collaboratifs pour réaliser une mise en correspondance automatisée des factures, des bons de commande et des reçus, pour un traitement plus rapide et précis des factures.

Manav Garg, fondateur et PDG d'Eka, a déclaré que si le développement d'E-Sourcing a été guidé par les besoins spécifiques des entreprises de matières premières et de matériaux directs, Eka continuera à ajouter de nouvelles capacités à la solution pour étendre ses cas d'utilisation à d'autres industries.

« E-Sourcing d'Eka crée un réseau entièrement collaboratif à travers la chaîne d'approvisionnement avec des niveaux de transparence, de flexibilité et d'agilité bien supérieurs. La valeur de ces avantages va au-delà des produits de base. Il n'est pas difficile de voir comment une solution d'e-sourcing aussi robuste et extensible peut être appliquée à de multiples fonctions commerciales au sein d'une entreprise », a déclaré Garg.

La force d'Eka dans l'exploitation de la puissance de la plate-forme cloud, associée à son investissement continu dans la recherche et le développement, signifie que la société se concentre sur la création de solutions qui sont continuellement améliorées. Les capacités d'E-Sourcing seront étendues pour les besoins spécifiques des secteurs manufacturiers non spécifiques aux marchandises dans les mois à venir.

À propos d'Eka

Eka est un leader mondial qui fournit des solutions de Cloud computing pour les entreprises de matières premières et de matériaux directs afin de surmonter les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion financière. Pour en savoir plus www.eka1.com.

Contact pour les médias :

Sharmita Mandal

Responsable de la communication globale

Eka Software Solutions

[email protected]

Related Links

http://www.ekaplus.com/



SOURCE Eka Software Solutions