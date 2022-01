Eka, fournisseur de solutions basées sur le cloud, atteint le record de 16 mises en œuvre de produits en 2021

Eka clôture une année record avec des mises en œuvre réussies dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de la fabrication, des métaux et de l'exploitation minière

NEW YORK, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, la principale plateforme d'entreprise basée sur le cloud et dédiée aux directeurs financiers, a annoncé aujourd'hui un nombre record de mises en œuvre de technologies à distance en 2021, avec 16 installations d'entreprise dans l'ensemble de sa clientèle mondiale. La plateforme d'Eka basée sur le cloud offre aux clients des secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de la fabrication, des métaux et de l'exploitation minière un portefeuille de solutions personnalisables, axées sur la plateforme et conçues pour répondre à leurs besoins commerciaux uniques en constante évolution.

Parmi les nouveaux clients qui utilisent, comme base de leurs systèmes d'entreprise étendue, les solutions Eka basées sur le cloud, figurent des entreprises mondiales de renom telles qu'Alvean, Vibra Energy et bien d'autres, représentant au total plus de 600 nouveaux utilisateurs. Alors que la demande mondiale de résilience et d'efficacité ne cesse de croître dans un contexte de marché en pleine expansion, la mise en œuvre réussie des produits d'Eka reflète son engagement à s'adapter aux environnements difficiles et aux délais serrés.

Rajesh Jagannathan, directeur d'exploitation d'Eka Software Solutions, a déclaré : « Pour les autres fournisseurs, les mises en œuvre à grande échelle dépassent traditionnellement les limites budgétaires et ne sont pas à la hauteur des attentes. L'approche et la méthodologie uniques d'Eka vont au-delà des méthodes d'engagement classiques. En tant que pilier de l'accélération numérique de nos clients, notre équipe flexible d'experts est constamment à la recherche de nouvelles méthodes de travail innovantes pour permettre une collaboration et une transparence accrues entre les équipes et les zones géographiques, tout en préparant nos clients à leur réussite future. »

En général, les intégrations technologiques à grande échelle nécessitent une collaboration et une formation en personne pour assurer une bonne migration des données. Toutefois, les investissements continus d'Eka et l'amélioration permanente de sa plate-forme ont permis une intégration transparente et entièrement à distance, ce qui a permis de réduire considérablement les délais et les coûts de mise en œuvre tout en améliorant l'efficacité.

La méthodologie de mise en œuvre à distance d'Eka comprend un ensemble de processus standard et un modèle éprouvé et très efficace permettant une réalisation totalement à distance et dans les délais, ainsi qu'une collaboration et une communication accrues et une exécution sans faille. La méthodologie comprend des ateliers de découverte, des évaluations de la migration des données, la configuration de systèmes et des scénarios bien définis de tests d'acceptation par l'utilisateur, le tout soutenu par une solide offre de services professionnels.

L'approche d'Eka en matière de mise en œuvre consiste également à fournir aux clients un environnement « bac à sable » partagé dès le premier jour, ce qui leur permet de se familiariser avec les solutions d'Eka dès le début, réduisant ainsi les délais de projets et accélérant l'adoption des solutions par les utilisateurs. Parmi les autres caractéristiques visant à favoriser une adoption plus rapide et plus transparente, citons l'inclusion d'un portail de formation centré sur l'apprenant, connu sous le nom de portail Ekademy, qui héberge plus de 2 300 heures de formation et de didacticiels en libre-service.

À propos d'Eka Software Solutions

Eka Software Solutions est un leader mondial dans la fourniture de solutions innovantes et en cloud qui unifient toute une série de flux de travail, de l'approvisionnement aux paiements. Eka soutient plus de 100 clients dans le monde entier et possède une expertise sectorielle éprouvée pour aider ses clients à réaliser la transformation numérique dans un environnement en perpétuel changement. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.eka1.com.

