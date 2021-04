Eka, fournisseur de solutions de chaîne d'approvisionnement Cloud, annonce une vague d'embauches dans le contexte d'une forte croissance de l'activité

NEW YORK, 8 avril 2021 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une croissance significative de ses activités liées aux matières premières et aux matériaux directs, Eka Software Solutions , la principale plateforme Cloud pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, augmentera considérablement son effectif mondial avec plus de 100 nouvelles embauches, ce qui représente une augmentation de 25 % de la main-d'œuvre.

L'expansion d'Eka est liée au nombre croissant d'entreprises de matières premières et de matériaux directs qui choisissent sa plateforme Cloud pour numériser leurs chaînes d'approvisionnement et améliorer leur résilience.

Avec une demande croissante de numérisation, Eka a connu une année de croissance exceptionnelle en 2020, réalisant une augmentation de 60 % de la valeur contractuelle annuelle (VCA) tout en ajoutant 70 millions de dollars en valeur contractuelle totale (VCT).

Eka met l'accent sur l'innovation et injecte près de 30 % de ses bénéfices dans la recherche et le développement. Avec la croissance de la clientèle, combinée à de nouvelles opportunités de marché grâce à sa feuille de route de produits, la société augmentera ses effectifs dans les domaines du développement de produits, des ventes, de la livraison et du support au cours des dix prochains mois.

Rajesh Jagannathan, directeur de l'exploitation d'Eka, a déclaré, « Eka s'attache à redéfinir l'expérience numérique pour nos clients en offrant une plateforme de bout en bout pour les matières premières et les matériaux directs dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des métaux et des mines. Alors que nous nous préparons à proposer une offre de produits élargie, nous développons activement notre équipe pour répondre aux besoins et dépasser les attentes de notre clientèle exigeante en matière de service. »

Conformément à son objectif de fournir les meilleures solutions intégrées de chaîne d'approvisionnement, Eka ajoutera également d'autres offres sur sa plateforme Cloud.Cela comprend des solutions améliorées de négociation et de gestion des risques liés aux produits de base (CTRM) et l'approvisionnement en ligne pour l'achat direct de matériaux . En mettant de plus en plus l'accent sur les rapports ESG, Eka lancera également une suite de nouvelles solutions de durabilité et ESG pour visualiser l'approvisionnement éthique et les émissions carbone, surveiller l'utilisation stratégique de l'énergie et des ressources et atténuer le risque de conformité.

Plus tôt cette année, Eka a également déployé Mission Digital, une stratégie commerciale et technologique complète visant à accélérer la transformation numérique de ses clients. Par le biais d'une plateforme agile, Eka applique une approche innovante basée sur le Cloud computing, qui fournit des flux de travail automatisés pour favoriser la résilience de l'entreprise, une interface simplifiée pour prendre en charge de nouvelles façons de rassembler les employés, les processus et la technologie, et un accès instantané à de multiples acheteurs et fournisseurs à travers la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Eka est un leader mondial qui fournit des solutions de Cloud computing pour les entreprises de matières premières et de matériaux directs afin de surmonter les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion financière. Pour en savoir plus www.eka1.com .

