Eka Global augmente sa capacité de production de 15 %

La ligne de production supplémentaire, qui sera entièrement mise en service et commencera ses opérations commerciales en septembre 2021, ajoutera 350 millions d'unités supplémentaires à la capacité de production actuelle d'Eka Global, qui est de 2 500 millions d'unités par an. Cela portera la production totale à 2 850 millions d'unités par an.

Chaiwat Nantiruj, PDG du groupe Eka Global, a déclaré : « La pandémie de COVID-19 a changé le mode de vie des gens. La pratique de la quarantaine et la livraison de repas font désormais partie intégrante de nos modes de vie 'Nouvelle Normalité'. L'industrie mondiale de la livraison de produits alimentaires a connu une augmentation significative de son activité, entraînant une plus grande demande pour nos emballages de longévité qui favorisent la sécurité alimentaire et offrent une plus grande commodité aux consommateurs. »

Depuis la pandémie de COVID-19, qui a pratiquement paralysé le monde en 2020, Eka Global fonctionne à pleine capacité. La société continue de recevoir des commandes de plus en plus nombreuses de clients en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Pour être bien préparée à faire face à cette tendance à la hausse à l'avenir, l'entreprise a estimé qu'il était possible d'accroître sa capacité de production grâce à ce dernier investissement.

« La demande pour les emballages de longévité se poursuivra à l'avenir avec ou sans la COVID-19 », a déclaré M. Chaiwat. « Les producteurs de denrées alimentaires visionnaires, les exportateurs et les PME locales l'ont également compris et recherchent des emballages de longévité de haute qualité. »

Parallèlement à son engagement à devenir un leader innovant sur le marché de l'emballage longue durée, Eka Global se soucie également de l'environnement. L'entreprise estime que les emballages respectueux de l'environnement sont un outil essentiel pour permettre aux PME thaïlandaises de développer leurs activités à l'étranger et d'améliorer leur compétitivité sur le marché mondial.

« Nous cherchons à minimiser l'impact de nos activités sur l'environnement », a déclaré Chaiwat. « Le concept d'économie circulaire est essentiel au développement des entreprises pour parvenir à une croissance durable. Nous avons mis en place une politique de gestion des déchets à 360 degrés. Nos produits sont déjà entièrement recyclables, mais nous ne sommes pas encore entièrement satisfaits. »

« Notre équipe de R&D a travaillé très dur pour proposer des innovations plus respectueuses de l'environnement. Parmi les autres projets de recherche sur lesquels nous travaillons figure l'utilisation de matières premières d'origine végétale pour remplacer les produits dérivés du pétrole. Notre objectif est clair comme de l'eau de roche, à savoir permettre aux consommateurs de profiter d'un nouveau style de vie normal en toute sécurité alimentaire, tout en partageant la responsabilité d'un environnement propre. »

