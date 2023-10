Eka remporte le prix « Commodities Technology House of the Year » par Energy Risk Asia Awards 2023

NEW YORK, 10 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, un fournisseur de solutions de trading et de gestion des risques pour les entreprises basées sur le cloud, leader dans son domaine, est honoré de remporter le prix Commodities Technology House of the Year décerné par Energy Risk Asia Awards pour l'année 2023. Eka a remporté cette catégorie pour son innovation technologique dans le secteur des matières premières.

Le prix Commodities Technology House of the Year souligne l'engagement d'Eka à aider les entreprises à libérer leur véritable potentiel sur les marchés de l'énergie et à exploiter la puissance d'une plate-forme de trading d'énergie et de gestion des risques (ETRM ou Energy Trading and Risk Management) basée sur le cloud. Eka se donne pour mission de placer le succès et la satisfaction des clients à la tête de toutes les activités. La plate-forme ETRM basée sur le cloud d'Eka aide les entreprises à obtenir une visibilité en temps réel, à prendre des décisions basées sur les données et à gérer les risques de manière proactive.

« À Eka, nous nous efforçons de fournir à nos clients des solutions de trading et de gestion des risques de pointe. Nos investissements importants en R&D ont conduit au développement d'une plate-forme moderne, basée sur le cloud, qui offre des solutions personnalisables aux entreprises complexes de trading de matières premières et d'énergie. Ce prix est un honneur qui vient justifier nos efforts et notre investissement. Nous continuerons de mettre l'accent sur l'amélioration de l'expérience client. » - Brian Quinn, vice-président senior, Revenus mondiaux

Les Energy Risk Asia Awards reconnaissent l'excellence sur les marchés asiatiques des matières premières et offrent une occasion unique aux entreprises de l'industrie d'obtenir une reconnaissance précieuse.

À propos d'Eka

Eka Software Solutions est un leader mondial dans la fourniture de solutions cloud innovantes pour le trading de matières premières et la gestion des risques. Ses solutions axées sur les plates-formes pour le trading de matières premières aident les clients à relever des défis complexes et à accélérer leur parcours cloud dans un environnement en constante évolution. La méthodologie de mise en œuvre d'Eka garantit une livraison dans des délais rapides afin que les entreprises puissent obtenir des gains de valeur plus rapidement. Eka accompagne des clients dans plus de 50 pays en les aidant à réaliser leur transformation commerciale en résolvant des défis complexes dans des environnements dynamiques. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.eka1.com .

