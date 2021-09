Eka unifie les processus de l'approvisionnement au paiement avec le lancement d'une solution de gestion de trésorerie

NEW YORK, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions , un fournisseur de logiciels d'entreprise basés sur le cloud, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Eka Treasury Management, une puissante solution de gestion financière qui fournit aux directeurs financiers une vue unifiée et opportune des données de l'entreprise, ce qui est essentiel pour comprendre l'état réel des flux de trésorerie, des positions de liquidité et du risque de change (FX) d'une société. Avec ce lancement, la plateforme cloud d'Eka offre désormais de puissantes solutions d'entreprise et des intégrations qui unifient les processus d'affaires importants à travers l'e-sourcing, le trading et le risque, la chaîne d'approvisionnement, la durabilité et la gestion financière.

Depuis près de 20 ans, Eka aide ses clients du secteur des matières premières, des matériaux directs et de l'industrie manufacturière à gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, les perturbations fréquentes du marché et la volatilité accrue grâce à sa plateforme complète basée sur le cloud. Avec l'ajout de Treasury, Eka peut remplir sa mission d'unifier les processus commerciaux essentiels de ses clients, depuis l'approvisionnement jusqu'aux paiements, et fournir aux équipes financières et aux responsables les informations dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions au bon moment.

La solution offre les meilleurs outils et fonctionnalités du marché pour contrôler les positions de trésorerie, de liquidité et de risque, gérer la conformité et le fonds de roulement, et effectuer la comptabilité de couverture.

Manav Garg, PDG et fondateur d'Eka, a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à une évolution significative de la portée et des exigences du poste de directeur financier en raison de la mondialisation, des exigences réglementaires croissantes et de la rapidité de l'innovation technologique. Les directeurs financiers d'aujourd'hui sont non seulement responsables de la santé financière de l'entreprise, mais ils jouent également un rôle beaucoup plus stratégique dans l'orientation de la stratégie de leur entreprise. »

« Les défis opérationnels et environnementaux de ces deux dernières années ont renforcé notre conviction de l'impérieuse nécessité de réorienter notre plateforme pour mieux répondre aux besoins des directeurs financiers. L'introduction d'Eka Treasury Management marque une étape importante dans notre évolution en tant qu'entreprise, alors que nous nous efforçons de fournir la plateforme déterministe la plus complète au monde pour les chefs d'entreprise des secteurs de l'énergie, de la fabrication, des mines et des métaux », a déclaré M. Manav.

La plateforme en nuage d'Eka fournit désormais des applications d'entreprise et des intégrations pour l'approvisionnement, le commerce et le risque, la chaîne d'approvisionnement, la conformité, la trésorerie et les rapports de durabilité. Au cours des douze derniers mois, Eka a également introduit une solution d'e-sourcing pour aider les entreprises à se connecter numériquement avec les fournisseurs et les clients.

Aperçu de la solution de gestion de trésorerie d'Eka

Construite sur la plateforme en nuage d'Eka, l'architecture unique de la solution de gestion de trésorerie d'Eka est dotée de connecteurs prédéfinis pour faciliter la consolidation des données provenant de systèmes disparates et accélérer le déploiement de la solution.

Caractéristiques principales :

Gestion de la trésorerie : standardiser, centraliser et automatiser la gestion de la trésorerie pour permettre un rapprochement précis des relevés bancaires, des paiements en temps voulu et une disponibilité adéquate de la trésorerie dans plusieurs devises.

: standardiser, centraliser et automatiser la gestion de la trésorerie pour permettre un rapprochement précis des relevés bancaires, des paiements en temps voulu et une disponibilité adéquate de la trésorerie dans plusieurs devises. Gestion des liquidités : obtenir une visibilité totale des prévisions de trésorerie et de la position des liquidités, ce qui permet une transparence, une précision et une fiabilité accrues en tant que « source unique » pour la gestion et le contrôle des liquidités.

: obtenir une visibilité totale des prévisions de trésorerie et de la position des liquidités, ce qui permet une transparence, une précision et une fiabilité accrues en tant que « source unique » pour la gestion et le contrôle des liquidités. Gestion des risques : identifier, mesurer, atténuer et contrôler le risque de marché pour optimiser la stratégie de couverture en équilibrant la volatilité future et l'incertitude de l'exposition.

: identifier, mesurer, atténuer et contrôler le risque de marché pour optimiser la stratégie de couverture en équilibrant la volatilité future et l'incertitude de l'exposition. Gestion du fonds de roulement : obtenir une vue granulaire et transparente des indicateurs clés de performance et des mesures du fonds de roulement pour la gestion du fonds de roulement net.

À propos d'Eka Software Solutions

Eka Software Solutions est un leader mondial dans la fourniture de solutions innovantes sur le cloud qui unifient toute une série de flux de travail, depuis l'approvisionnement jusqu'aux paiements. Ses solutions axées sur la plateforme pour la gestion des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement, le « source-to-pay », la trésorerie et la durabilité aident les clients à surmonter des défis complexes et à accélérer leur parcours numérique dans un environnement en constante évolution. Avec plus de 550 employés, Eka soutient plus de 100 clients dans le monde entier et possède une expertise sectorielle avérée pour aider ses clients à réaliser leur transformation numérique, en résolvant des défis commerciaux complexes dans un environnement en changement perpétuel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eka1.com .

Contact :

Sharmita Mandal

Responsable de la communication internationale, Eka Software Solutions

[email protected]

SOURCE Eka Software Solutions