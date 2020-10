EKF y Kantaro se asocian para comercializar pruebas cuantitativas de anticuerpos COVID-19 en Reino Unido y Europa

COVID-SeroKlir y COVID-SeroIndex de Kantaro ofrecen pruebas cuantitativas de anticuerpos COVID-19 de alto rendimiento en el Reino Unido y Europa

La tecnología de pruebas de anticuerpos de Kantaro apoya la evaluación de la inmunidad al COVID-19 y al desarrollo de vacunas

NUEVA YORK, 29 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Kantaro Biosciences, LLC ("Kantaro"), una empresa conjunta entre Mount Sinai Health System y RenalytixAI plc (LSE: RENX /NASDAQ: RNLX), y su socio de fabricación Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH), firmaron un acuerdo de marketing y distribución de dos años con EKF Diagnostics, líder mundial en pruebas de diagnóstico. EKF ofrecerá COVID-SeroKlir, el kit cuantitativo de pruebas de anticuerpos SARS-CoV-2 IgG de Kantaro, en Europa con derechos exclusivos en el Reino Unido y Alemania y COVID-SeroIndex, para el mercado europeo de investigación, sobre una base no exclusiva. La tecnología de pruebas cuantitativas de anticuerpos Kantaro apoya la evaluación de la inmunidad al COVID-19, que es un componente potencialmente crítico para mantener el flujo de comercio a nivel local e internacional y comprender la eficacia de los programas de vacunación.

El acuerdo se produce después de la recepción de la certificación CE Mark que aprueba el uso de COVID-SeroKlir y COVID-SeroIndex para detectar la presencia y el título preciso (nivel) de anticuerpos IgG. La medición del nivel de anticuerpos neutralizantes además de otros anticuerpos que produce una persona como parte de su respuesta inmunitaria a la exposición al virus COVID-19 proporciona información importante para evaluar cualquier protección probable contra futuras reinfecciones.

Las pruebas cuantitativas de anticuerpos también son un componente importante de un control general de salud para determinar si un paciente ha tenido infecciones por COVID-19 anteriores, con o sin síntomas, incluso cuando no ha habido una prueba positiva que mida la presencia del virus. COVID-19 se ha relacionado con un mayor riesgo de complicaciones potencialmente mortales, como enfermedades cardiovasculares, renales y pulmonares.

"La robusta huella de EKF en las regiones afectadas por COVID-19 nos permitirá hacer pruebas cuantitativas a pacientes y médicos lo más rápido posible para ayudarles a evaluar la toma de decisiones de inmunidad tanto a nivel individual como para la formulación de políticas en toda la población", dijo Sara Barrington, directora comercial de Kantaro. "Creemos que las pruebas cuantitativas de anticuerpos ayudarán a los pacientes y a las empresas a tomar el control de sus opciones de atención médica durante este tiempo incierto."

Julian Baines, consejero delegado de EKF, dijo: "EKF puede conducir la rápida disponibilidad de COVID-SeroKlir y COVID-SeroIndex a una amplia gama de laboratorios para un funcionamiento inmediato sin necesidad de equipos de prueba especializados. Las pruebas cuantitativas pueden proporcionar un apoyo importante para determinar estrategias de salud pública, informar la toma de decisiones sanitarias y verificar potencialmente la eficacia de las vacunas a medida que están disponibles."

COVID-SeroKlir y COVID-SeroIndex han demostrado una sensibilidad del 97,8% y una especificidad del 99,6% para detectar anticuerpos IgG específicos de COVID-19. Su alta precisión resulta de un proceso de dos pasos que utiliza dos antígenos de virus: la proteína de pico de longitud completa y su dominio de unión a receptores (RBD). Tanto COVID-SeroIndex como COVID-SeroKlir son inmunoensayos ligados a enzimas (ELISA), lo que significa que cualquier laboratorio de pruebas clínicas autorizado en Europa puede utilizar las pruebas sin necesidad de equipos patentados. COVID-SeroKlir está configurado para ser más útil en un entorno clínico, mientras que la configuración de COVID-SeroIndex está diseñada para ayudar a los esfuerzos de investigación y apoyar la formulación de políticas tanto en Europa como en todo el mundo.

La tecnología de pruebas cuantitativas de anticuerpos Kantaro se basa en la investigación realizada en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en la ciudad de Nueva York. La tecnología Mount Sinai ya se ha utilizado en una población muy diversa de más de 75.000 muestras de pacientes para detectar donantes de plasma convaleciente y determinar infecciones pasadas en la evaluación clínica de complicaciones potencialmente mortales de COVID-19, incluyendo enfermedades pulmonares, renales y cardiovasculares.

Acerca de Kantaro Biosciences

Kantaro Biosciences ("Kantaro"), una empresa de Mount Sinai Health System, se dedica a garantizar que las pruebas de diagnóstico de alta calidad para los desafíos críticos de salud sean accesibles. La empresa proporciona diagnósticos rigurosos, orientados a los resultados y reproducibles para promover la atención y el bienestar de las personas, las comunidades y la sociedad. Kantaro se especializa en la rápida ampliación de innovaciones diagnósticas innovadoras y la creación de asociaciones para llevar estas tecnologías cruciales al mercado. Para más información, visite www.kantarobio.com y siga a Kantaro en Twitter @kantarobio.

Acerca de Bio-Techne Corporation

Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH) es una empresa global de ciencias de la vida que proporciona herramientas innovadoras y reactivos bioactivos para las comunidades de investigación y diagnóstico clínico. Los productos Bio-Techne ayudan a las investigaciones científicas sobre los procesos biológicos y la naturaleza y el progreso de enfermedades específicas. Ayudan en los esfuerzos de descubrimiento de fármacos y proporcionan los medios para pruebas clínicas y diagnósticos precisos. Con miles de productos en su cartera, Bio-Techne generó aproximadamente 739 millones de dólares en ventas netas en el año fiscal 2020 y tiene más de 2.300 empleados en todo el mundo. Para obtener más información sobre Bio-Techne y sus marcas, visite www.bio-techne.com.

Acerca del Mount Sinai Health System

El Mount Sinai Health System es el sistema médico académico más grande de la ciudad de Nueva York, que abarca ocho hospitales, una escuela de medicina líder, y una amplia red de prácticas ambulatorias en toda la región de Nueva York. Mount Sinai es una fuente nacional e internacional de educación, investigación y descubrimiento translacional sin igual, y liderazgo clínico colaborativo que garantiza que brindamos atención de la más alta calidad, desde la prevención hasta el tratamiento de las enfermedades humanas más graves y complejas. El Sistema de Salud incluye más de 7.200 médicos y cuenta con una red robusta y en continua expansión de servicios multiespecialidad, incluyendo más de 400 ubicaciones de práctica ambulatoria en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, Westchester y Long Island. El Mount Sinai Hospital está clasificado en el no. 14 en el U.S. News & World Report's "Honor Roll" de los 20 mejores hospitales del país y la Escuela de Medicina de Icahn como una de las 20 mejores escuelas de medicina del país. Los hospitales Mount Sinai Health System están constantemente clasificados regionalmente por especialidad y nuestros médicos están entre el 1% superior de todos los médicos a nivel nacional según U.S. News & World Report.

Para más información, visite https://www.mountsinai.org o siga a Mount Sinai en Facebook, Twitter y YouTube.

Acerca de Renalytix AI plc

RenalytixAI es un desarrollador de soluciones de diagnóstico clínico in vitro habilitadas para inteligencia artificial para enfermedad renal, una de las condiciones médicas crónicas más comunes y costosas a nivel mundial. Los productos de la Compañía están siendo diseñados para realizar mejoras significativas en el diagnóstico de la enfermedad renal, el manejo de trasplantes, la atención clínica, la estratificación del paciente para ensayos clínicos farmacológicos y el descubrimiento de objetivos farmacológicos. Para obtener más información, visite renalytixai.com.

