Экосистема EcoFlow DELTA Pro получила премию Red Dot Design Award 2022 г.

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EcoFlow Europe s.r.o.

Mar 31, 2022, 10:51 ET

Система на основе возобновляемых источников энергии была удостоена премии в категории «Дизайн продукта» еще до полноценного запуска

БЕРЛИН, 31 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, специализирующаяся на портативных электростанциях и решениях в сфере возобновляемых источников энергии, была удостоена премии Red Dot Design Award 2022 г. Экосистема EcoFlow DELTA Pro вместе с аксессуарами была названа победителем в категории «Дизайн продукта». Премия Red Dot Design Award является одним из крупнейших в мире конкурсов дизайна, а ее узнаваемый логотип в виде красной точки остается знаком выдающегося дизайна по всему миру на протяжении более 60 лет.

EcoFlow DELTA Pro Ecosystem
EcoFlow DELTA Pro Ecosystem

«Мы очень рады тому, что жюри Red Dot отметило экосистему EcoFlow DELTA Pro, — заявил руководитель научно-исследовательского отдела компании EcoFlow Томас Чань (Thomas Chan). — Это ценное признание нашей философии в сфере дизайна продукции, которая с самых первых дней стремилась к созданию устойчивого будущего для всех. Это еще одна награда и важная веха для компании EcoFlow и нашей продукции».

В тот же день EcoFlow также объявила о том, что долгожданный полноценный запуск экосистемы EcoFlow DELTA Pro состоится 15 апреля. Экосистема EcoFlow, включающая в себя портативную электростанцию DELTA Pro и все сопутствующие комплектующие, является первым в отрасли интегрированным энергетическим решением, осуществляющим выработку, хранение и использование энергии, что обеспечивает устойчивый подход к энергопользованию для частных лиц и предприятий.

«Компания EcoFlow стала важным участником мировой миссии по достижению углеродной нейтральности за счет постоянной разработки инновационных решений в области возобновляемой энергетики, а успех экосистемы EcoFlow DELTA Pro знаменует собой еще один важный шаг вперед в этом направлении», — заявил г-н Чань.

Экосистема EcoFlow DELTA Pro, дебютировавшая на Kickstarter в июле 2021 года, быстро собрала более 10 млн евро, побив тогдашний рекорд платформы по самому финансируемому технологическому проекту. В октябре прошлого года центральный элемент экосистемы — портативная электростанция EcoFlow DELTA Pro — был включен в список 100 лучших изобретений 2021 года.

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. Со времени своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для потребителей более чем в 100 странах мира, поставляя на рынок продукцию линеек DELTA и RIVER, в том числе портативные электростанции и экологически безопасные комплектующие. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения более легковесных и долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 300 местных ретейлеров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании EcoFlow.

Контактная информация для СМИ:
отдел по связям с общественностью компании EcoFlow в Европе,
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1775587/EcoFlow_DELTA_Pro_Ecosystem.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.