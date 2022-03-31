Экосистема EcoFlow DELTA Pro получила премию Red Dot Design Award 2022 г.

«Мы очень рады тому, что жюри Red Dot отметило экосистему EcoFlow DELTA Pro, — заявил руководитель научно-исследовательского отдела компании EcoFlow Томас Чань (Thomas Chan). — Это ценное признание нашей философии в сфере дизайна продукции, которая с самых первых дней стремилась к созданию устойчивого будущего для всех. Это еще одна награда и важная веха для компании EcoFlow и нашей продукции».

В тот же день EcoFlow также объявила о том, что долгожданный полноценный запуск экосистемы EcoFlow DELTA Pro состоится 15 апреля. Экосистема EcoFlow, включающая в себя портативную электростанцию DELTA Pro и все сопутствующие комплектующие, является первым в отрасли интегрированным энергетическим решением, осуществляющим выработку, хранение и использование энергии, что обеспечивает устойчивый подход к энергопользованию для частных лиц и предприятий.

«Компания EcoFlow стала важным участником мировой миссии по достижению углеродной нейтральности за счет постоянной разработки инновационных решений в области возобновляемой энергетики, а успех экосистемы EcoFlow DELTA Pro знаменует собой еще один важный шаг вперед в этом направлении», — заявил г-н Чань.

Экосистема EcoFlow DELTA Pro, дебютировавшая на Kickstarter в июле 2021 года, быстро собрала более 10 млн евро, побив тогдашний рекорд платформы по самому финансируемому технологическому проекту. В октябре прошлого года центральный элемент экосистемы — портативная электростанция EcoFlow DELTA Pro — был включен в список 100 лучших изобретений 2021 года.

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. Со времени своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для потребителей более чем в 100 странах мира, поставляя на рынок продукцию линеек DELTA и RIVER, в том числе портативные электростанции и экологически безопасные комплектующие. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения более легковесных и долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 300 местных ретейлеров.

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Контактная информация для СМИ:

отдел по связям с общественностью компании EcoFlow в Европе,

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1775587/EcoFlow_DELTA_Pro_Ecosystem.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.