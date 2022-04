EcoFlow DELTA Pro Ecosystem wint 2022 Red Dot Design Award

"We zijn blij dat het EcoFlow DELTA Pro-ecosysteem werd erkend door de Red Dot-jury," aldus Thomas Chan, directeur R&D bij EcoFlow. "Het is een geweldige erkenning van onze productontwerpfilosofie, die reeds vanaf het begin een duurzame toekomst voor iedereen wilde creëren. Dit is opnieuw een blijk van waardering en een mijlpaal voor EcoFlow en onze producten."

Op dezelfde dag heeft EcoFlow ook aangekondigd dat de langverwachte volledige introductie van het EcoFlow DELTA Pro-ecosysteem op 15 april zal plaatsvinden. Het hele ecosysteem, waaronder de draagbare DELTA Pro-elektriciteitsopwekker en alle bijbehorende accessoires, is de eerste geïntegreerde energieoplossing in de sector voor opwekking, opslag en gebruik van energie, wat een duurzame energiebenadering voor individuen en bedrijven mogelijk maakt.

"EcoFlow is een belangrijke deelnemer geworden in 's werelds missie om CO2-neutraal te worden door de voortdurende ontwikkeling van innovatieve en duurzame energieoplossingen, en het succes van het EcoFlow DELTA Pro-ecosysteem is opnieuw een grote stap vooruit," aldus Chan.

Het EcoFlow DELTA Pro-ecosysteem, dat in juli 2021 voor het eerst op Kickstarter werd gelanceerd, heeft snel meer dan € 10 miljoen opgehaald, en wist het record van het platform voor het meest gefinancierde technische project op dat moment te verpletteren. De basiseenheid van het ecosysteem, de draagbare EcoFlow DELTA Pro-elektriciteitsopwekker, werd in oktober 2021 opgenomen in TIME's lijst met de 100 beste uitvindingen van 2021.

EcoFlow is een bedrijf dat draagbare oplossingen levert op het gebied van energie en hernieuwbare energie. Sinds de oprichting in 2017 geeft EcoFlow klanten in meer dan 100 wereldwijde markten 'energiegemoedsrust', via de DELTA- en RIVER-productlijnen met draagbare elektriciteitscentrales en milieuvriendelijke accessoires. De missie van EcoFlow is om de manier waarop de wereld toegang heeft tot energie opnieuw uit te vinden door het ontwikkelen van lichtere en duurzame, schone, stille en duurzame oplossingen voor de opslag van energie. De producten van EcoFlow zijn nu beschikbaar in 40 landen en regio's in heel Europa, ondersteund door een netwerk van meer dan 300 lokale retailers.

