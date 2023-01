EKSA anuncia o lançamento do headset para jogos sem fio E1000 WT True 2.4 GHz

Os gamers podem desfrutar do True 2.4G com menos de 30 ms de latência ultrabaixa e mergulhar no mundo dos jogos

DENVER, 13 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A marca EKSA® fez alguns dos melhores headsets para gamers desde seu início em 2018. E seu novo fone de ouvido, o headset para jogos sem fio EKSA® E1000 WT True 2.4 GHz com ENC não fica aquém das expectativas. A nova e aprimorada qualidade de som e ergonomia tornam este headset um lançamento empolgante. A EKSA fez parceria com a Aliexpress para criar um evento de desconto para o novo headset para jogos E1000 WT.

O EKSA VoicePure ENC oferece excelente comunicação em equipe. Além disso, a tecnologia de cancelamento de ruído ambiental separa a voz do ruído de fundo e suprime o ruído de fundo em até 96%. Você se comunicará de forma clara e natural no jogo, proporcionando uma vantagem competitiva.

Ele transmite som com qualidade sem perdas graças às suas conexões sem fio de 2.4 GHz e com fio de 3.5 mm. Além disso, ao contrário do Bluetooth, ele oferece transmissão rápida de dados e latência mínima de menos de 30 ms, permitindo que você desfrute de jogos sem fio sem atraso.

O recurso EKSA 7.1 SoundBase plug and play oferece uma experiência incomparável com som imersivo. E isso oferece aos usuários uma experiência de jogo real, uma vez que os usuários agora podem jogar jogos de tiro em primeira pessoa e experimentar um verdadeiro campo de batalha.

Desenvolvido para durar, a bateria do headset para jogos sem fio EKSA® E1000 WT True 2.4 GHz com ENC é outra adição impressionante; adquirir uma bateria de alta capacidade de 1500 mAh que fornece até 36 horas de duração extra da bateria com as luzes apagadas durante uma carga rápida tipo C de 10 minutos aumenta 3 horas de uso.

Um dongle USB-A e um cabo de áudio de 3.5 mm estão incluídos com o headset de jogos sem fio E1000 WT para suportar uma variedade de plataformas de jogos, incluindo PC, PS4, PS5, Xbox One S/X, Nintendo Switch, smartphones e tablets.

