Ekspert XJTLU: Unia Europejska i Chiny otwarte na współpracę w dziedzinie zarządzania klimatem

SUZHOU, Chiny, 15 lipca 2021 /PRNewswire/ -- Dr Evans Fanoulis, adiunkt na uczelni Xi'an Jiaotong-Liverpool University w zakresie stosunków międzynarodowych, w swojej prezentacji na temat unijnych priorytetów innowacji w trakcie 3. Światowego Szczytu Outsourcingu Produkcji w Chinach (19-20 lipca), odniesie się do działań UE w odpowiedzi na zmiany klimatu.

„Chiny i Unia Europejska pracowały już nad wspólnymi projektami i budowały synergie w zakresie zmian klimatycznych, zanieczyszczeń i środowiska – przypomniał dr Fanoulis. - W ramach strategicznego partnerstwa UE-Chiny toczą się wzajemne konsultacje na poziomie ministerialnym, jak i na najwyższym szczeblu, dotyczące zmian klimatycznych i kwestii środowiskowych. Nasza współpraca w tych kluczowych obszarach jest rozległa".

„Obie strony bardzo chętnie pracują ze sobą w zakresie światowego zarządzania klimatem. W tym celu Chiny i Unia Europejska zgodziły się wspólnie przystąpić do Paryskiego porozumienia klimatycznego".

Współpraca Unii z Chinami w zakresie innowacji została szczególnie podkreślona w planie strategicznym na rok 2020, a synergie w różnych obszarach polityki zaczęto budować w 2013 r., kiedy to obie strony zawarły umowę w tym zakresie.

„W kontekście strategicznego partnerstwa UE-Chiny Unia sfinansowała już szereg projektów obejmujących badania, innowacje i rozwój naukowy" – powiedział dr Fanoulis.

„Mam przeczucie, że UE i Chiny będą kontynuować bliską współpracę, opracowując innowacyjne rozwiązania dla takich problemów, jak zmiany klimatyczne i nadal poszukiwać wspólnych inicjatyw w innych obszarach, takich jak edukacja i zdrowie publiczne, również w kontekście kryzysu pandemicznego COVID-19".

W swojej prezentacji dr Fanoulis odniesie się także do unijnej polityki handlowej i przemysłowej, inwestycji unijnych w badania naukowe i innowacje oraz współpracy UE-Chiny w innych kluczowych obszarach.

Współpraca Chin i Unii Europejskiej w ostatnich latach jest bardzo owocna i koncentruje się na produktach żywnościowych i rolnych, zarządzaniu wodą, zdrowiu, edukacji, zarządzaniu ryzykiem katastrof, zmianach klimatycznych i ochronie środowiska.

Obecnie, w kontekście ogłoszenia przez UE 14 lipca szeroko zakrojonego planu „Fit for 55" mającego ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, na czoło wysuwa się polityka klimatyczna i środowiskowa. Plan ogłoszony przez Komisję Europejską, organ wykonawczy UE, szczegółowo opisuje, w jaki sposób 27 państw członkowskich może wypełnić wspólny cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o 55% względem poziomów z 1990 r. Ostateczny cel – zerowe emisje netto – ma być osiągnięty do 2050 r.

Szczyt sponsorowany jest przez władze prowincji Changchun i Jilin, a wśród partnerów znalazły się takie organizacje i firmy jak Światowa Organizacja Handlu, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Volkswagen, BMW, Pfizer i Baidu.

