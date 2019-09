El 126º Pabellón Internacional de la Feria de Cantón sigue conectando a expositores norteamericanos con compradores internacionales

"Las personas que pasan por nuestra sección vienen de diversas regiones. No hay que 'tocar en la puerta' de cada país; solo esperar aquí, y los clientes de todo el mundo vendrán". Yu Zhihong, presidente de Orient Fan Co., un vendedor con licencia de Caterpillar, dijo: "Creo que el Pabellón es el mejor del mundo, no solo por el tamaño del mercado de China, sino por la variedad de compradores".

"Es una gran oportunidad para ampliar la participación de mercado, así que me he unido cada año. Hemos conocido a muchos clientes del Medio Oriente, África y América Latina", dijo Danny Elassir, director de Exportaciones en Exotica Fresheners Co, un fabricante de ambientadores de los Estados Unidos, que ha participado desde 2007, cuando la primera sesión comenzó. "Después de años consecutivos de participación en el Pabellón Internacional de la Feria de Cantón, nuestra empresa ha ocupado un primer lugar en el mercado del Medio Oriente y vende a África, América Latina y Europa del Este".

Danny esperaba un progreso al entrar en el mercado chino. "El mercado chino ha crecido mucho, y ahora está más abierto a productos nuevos. Es un mercado que no queremos perder".

Un miembro de equipo de Lorenzetti, una empresa brasileña, señaló que aunque geográficamente los países americanos y europeos están lejos de China, los expositores están dispuestos a recorrer la larga distancia para participar. No solo por el potencial significativo de los pedidos, sino también por su servicio de exposición meticuloso e integral, que se ha extendido para cubrir casi todos los detalles, desde optimización del diseño de la sección hasta facilitación de la logística y promoción de omnicanal.

Desde el establecimiento del Pabellón, muchos expositores europeos, norteamericanos y asiáticos se han conectado con distribuidores y canales de distribución ideales, presentando diversos productos de ultramar a los consumidores chinos a través de ventas al detalle fuera de línea, comercio electrónico en línea y otros canales.

Un representante de la Asociación de la Industria de Comercio Electrónico Transfronterizo de Guangdong dijo que el Pabellón había ayudado a la Asociación a reducir su costo de adquisiciones. Solían viajar mucho para comprar productos especiales de Europa y América, y ahora pueden adquirir productos de alta calidad de todo el mundo en el Pabellón.

Ewbank, una marca de limpieza del hogar del Reino Unido; NUC, un fabricante de productos electrónicos y electrodomésticos de Corea del Sur; Cabeau, la marca de productos de viajes de los Estados Unidos, han participado en el Pabellón desde hace años y han entrado en el mercado chino. Sus productos, como las limpiadoras de alfombras de Ewbank, los exprimidores para hacer jugos de NUC, y las almohadas para el cuello para usar en viajes de Cabeu ya están a la venta en distintas plataformas de comercio electrónico chinas como JD.COM, Netease Koala, Tmall International, Vipshop y más.

Acerca del Pabellón Internacional de la Feria de Cantón

Establecido por la Feria de Cantón en 2007, el Pabellón Internacional ha atraído constantemente a agencias de promoción del comercio y a asociaciones profesionales para participar en la exposición. Tras años de desarrollo, el Pabellón Internacional ha funcionado como una importante plataforma para el creciente comercio internacional.

