El 13º IIICF de Macao puso de relieve el papel vital de la BRI en las infraestructuras internacionales

MACAO, 30 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 13º Foro Internacional de Inversión en Infraestructuras y Construcción ("IIICF", "el foro"), organizado conjuntamente por la Asociación Internacional de Contratistas de China y el Instituto de Promoción del Comercio y la Inversión de Macao, se inauguró en Macao el 28 de septiembre. Como el mayor y más influyente foro de este tipo en el mundo, la inauguración del IIICF de este año atrajo a muchas figuras importantes de la comunidad internacional de la inversión en infraestructuras y la construcción. En la ceremonia de apertura estuvieron presentes Ho Iat Seng, consejero delegado de la Región Administrativa Especial de Macao (RAE de Macao); Zheng Xincong, director de la Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central en la RAE de Macao; Liu Xianfa, Comisario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China en la RAE de Macao; Wong Sio Chak, secretario de Seguridad de la RAE de Macao; así como jefes de contratistas e instituciones financieras internacionales.

Bajo el lema "Construir infraestructuras de alto nivel, sostenibles y centradas en las personas", el foro atrajo a más de 1.300 invitados de más de 600 instituciones, entre los que se encontraban los altos ejecutivos de 20 instituciones financieras, los máximos responsables de más de 70 empresas que figuran entre los 250 principales contratistas internacionales de ENR, así como responsables de las principales empresas industriales y proveedores de todo el mundo. Centrándose en las oportunidades y los retos a los que se enfrenta la cooperación internacional en materia de infraestructuras en la era post-pandémica, el foro tratará de crear un amplio consenso y consolidar la cooperación internacional para facilitar los proyectos de infraestructuras verdes en todo el mundo.

Como uno de los aspectos más destacados del evento, en el foro se presentó el Belt and Road Infrastructure Development Index (2022) y el Belt and Road Infrastructure Development Index Report (2022), donde se expusieron cómo la Belt and Road Initiative (BRI) ha desempeñado un importante papel en los proyectos internacionales de inversión y construcción de infraestructuras.

Durante el foro, la Asociación Internacional de Contratistas de China (CHINCA) lanzó el "Mecanismo para la Promoción Internacional de Infraestructuras Sostenibles" en asociación con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en un intento conjunto de promover el desarrollo diversificado, inclusivo, ecológico, con bajas emisiones de carbono y resistente al clima de las infraestructuras sostenibles.

"En la era post-pandémica, los países se enfrentarán a retos únicos, y subrayaron la importancia de que la comunidad internacional se una para invertir en infraestructuras y construcción, con el fin de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo, y mejorar los medios de vida de las personas", destacó Fang Qiuchen, presidente de CHINCA.

Para más información sobre el foro, visite: http://en.iiicf.org/.

