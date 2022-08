El 15º Foro de Innovación de Pujiang se celebró en Shanghái, China

SHANGHÁI, China, 31 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- El 15.º Foro de Innovación de Pujiang 2022 se inauguró el 27 de agosto en el centro financiero de China, Shanghái. Con el tema "Bajas emisiones de carbono: una nueva misión para la innovación global", el foro se centrará en respaldar el desarrollo bajo en emisiones de carbono a través de la innovación tecnológica, estableciendo un entorno económico sólido y tecnológico para el desarrollo verde, bajo en carbono y circular, y profundizando la cooperación global en tecnología baja en carbono para dibujar conjuntamente un nuevo plan para el desarrollo sostenible global.

Este año, más de 230 expertos de organizaciones internacionales, las mejores universidades, instituciones de investigación científica, grupos de expertos, empresas y más de 40 académicos de casi 30 países y regiones participaron en el evento en línea y fuera de línea, según el Centro de Shanghái para el Foro de Innovación de Pujiang.

El Foro de Innovación de Pujiang fue fundado conjuntamente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Gobierno Popular Municipal de Shanghái en 2008. Centrándose en el tema de la innovación, se ha convertido en una plataforma importante para promover la cooperación global en ciencia, tecnología e innovación al reunir ideas globales y habilitar innovación científica y tecnológica.

En la ceremonia de apertura, se lanzó oficialmente "INNOMATCH", una plataforma de emparejamiento para la oferta y la demanda de tecnología global, cuyo objetivo es reunir recursos de innovación global, abordar las necesidades de innovación de las empresas y construir una vía rápida bidireccional para la transformación de la ciencia y logros tecnológicos.

En la reunión plenaria realizada posteriormente, Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial, dijo que la tecnología es clave para mitigar el cambio climático y por eso es sorprendente el compromiso de China con la promoción de soluciones de tecnología verde.

Durante este foro, se publicaron una serie de informes y acuerdos de cooperación, como el Informe de análisis científico de alto nivel mundial "Ciudad ideal" de 2022 y Ciencia y tecnología relacionadas con el carbono cero neto y bajo, y Análisis prospectivo de escenarios de aplicación.

En el Foro Regional y Urbano realizado el 28 de agosto, el Centro Nacional de Innovación por Excelencia (NICE) firmó contratos con seis empresas internacionales, incluidas ARaymond Company de Francia y DuPont Company de Estados Unidos, para promover conjuntamente la innovación global y la alta calidad, desarrollo verde integrado.

