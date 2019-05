El abogado Dan Newlin presenta a la superestrella mundial, Pitbull, y al mundialmente famoso artista, Nacho, en un concierto GRATUITO para honrar al héroe nacional Kevin Valencia, oficial de la Policía de Orlando.

Newlin dijo recientemente: "entre las entradas a los conciertos y los gastos de estacionamiento, el costo de llevar a tu novia, esposa o familia a un concierto no es accesible para muchas familias. Recuerdo que cuando era adolescente quería ver a Lionel Richie en concierto. Mi padre, un obrero siderúrgico, me dijo que era demasiado caro. Más adelante ese mismo año, REO Speedwagon llegó a la ciudad para ofrecer un festival local y actuó gratis. Fue una experiencia fuerte y gratuita. Yo estaba en primera fila con mi papá. Disfrutamos mucho y hoy es un recuerdo imborrable. Estoy muy emocionado, al saber que muchas familias y fans de la superestrella mundial Pitbull, de Nacho y de DJ Vice podrán disfrutar de una fabulosa noche de música en vivo sin tener que pagar. Qué mejor manera para retribuir que honrar al oficial de la Policía de Orlando, Kevin Valencia".

Se agrega un elemento comunitario al concierto

Este año el abogado Dan Newlin está organizando un concierto para honrar al oficial Kevin Valencia del Departamento de Policía de Orlando. El oficial Valencia nació en Cali, Colombia, pero fue criado por sus padres en la Florida. Luego pasó a servir en la Guardia Nacional del Ejército de EE. UU. y, posteriormente, se unió al Departamento de Policía de Orlando donde se desempeñó como oficial de patrulla. El 10 de junio, el oficial Valencia fue enviado a asistir en una llamada de emergencia que involucraba violencia doméstica. Al intentar hacer contacto con los residentes del hogar, el oficial Valencia fue emboscado y le dispararon en la cara. El oficial Valencia sufrió una lesión cerebral grave como consecuencia del disparo, le han realizado múltiples cirugías y actualmente permanece en coma.

Newlin dijo: "Al principio, cuando se produjo este tiroteo, nos pidieron que ayudáramos con una pequeña donación; por supuesto, ayudamos. Hubo mucha cobertura de los medios durante meses, pero de a poco todo se fue apagando, y ya no escuchabas muchas noticias sobre el oficial Valencia. Entonces, un día hace unos meses, yo estaba leyendo un periódico en línea, y había un pequeño artículo, tal vez de un par de frases, con el título: Oficial regresa a casa. El artículo estaba en la página seis del diario y decía que el oficial Valencia había sido trasladado a un nuevo centro médico cerca de Orlando". El abogado Newlin continúa relatando: "Pensé: '¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que este hombre, un héroe, todavía en estado de coma, sea una noticia en las últimas páginas? Esto está muy mal'. Entonces se me ocurrió recurrir al Sheriff Mina del Condado de Orange; a Colon, Jefe de la Policía de Orlando, y a la Sra. Valencia para ver si podíamos lograr que esta historia de las últimas páginas volviera a ocupar las primeras páginas para siempre. Cuando me reuní con la Sra. Valencia, supe al instante que debíamos hacer algo espectacular para ayudar a mantener la historia del oficial Valencia en un lugar central y destacado para siempre. La toma de conciencia aporta apoyo y esperanza. También sabía que debía trabajar tras bastidores para ayudar a recaudar dinero, para que la Sra. Valencia pudiera tener recursos económicos adicionales para dar una mejor atención a su marido". Newlin dijo que no quieren que los asistentes al concierto den dinero, sino que aporten su amor y su apoyo. Según Newlin, él y su estudio de abogados han golpeado puertas, personalmente, para recaudar dinero para ayudar a la familia Valencia, que se entregará a la familia Valencia la noche del concierto. El abogado Dan Newlin dijo: "mi objetivo era ayudar a la Sra. Valencia y a su familia, y es lo que haré, mejor entonces porque ¡nadie lo merece más!".

Por último, Newlin nos recuerda a todos que lleguemos temprano el 1 de junio a Central Florida Fairgrounds. "Traigan a la familia, a sus amigos, a sus vecinos y disfruten la que será una espectacular noche gratuita con artistas ganadores de los premios Grammy y música en vivo. Los veo en el concierto", dice el abogado Dan Newlin.

Aquí podrá leer más sobre la historia del oficial Valencia www.officervalencia.com

Aquí podrá encontrar más información sobre el concierto gratuito www.newlinlaw.com/free-concert-with-pitbull

Dan Newlin Injury Attorneys es un estudio de abogados especializado en lesiones personales, de gran preparación y reconocido a escala nacional, que presta sus servicios en el estado de la Florida. Nuestros abogados son expertos en el área del derecho de lesiones personales, y están dedicados a asistir a clientes que han sufrido lesiones sin ninguna responsabilidad propia. Dan Newlin Injury Attorneys actualmente está conformado por un equipo de 75 abogados con mucha experiencia y más de 150 personas de apoyo. Nos enorgullecemos de brindar representación legal personal y profesional a todos nuestros clientes y, a la vez, nos esforzamos por lograr los mejores resultados posibles.

