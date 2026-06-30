El abogado de lesiones personales de Iowa, Josh Hodges, habla en la Asociación de Abogados del Estado de Iowa (ISBA)

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Kruger & Hodges

Jun 30, 2026, 13:50 ET

ALTOONA, Iowa, 30 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El abogado Josh Hodges habló en la Reunión Anual de la Asociación de Abogados del Estado de Iowa (ISBA) 2026. El evento se llevó a cabo del lunes 22 de junio al jueves 25 en Prairie Meadows Events & Conference Center en Altoona, Iowa.

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Señalización para la Conferencia ISBA 2026
Señalización para la Conferencia ISBA 2026

El martes 23 de junio, el Sr. Hodges pronunció el apasionado discurso "Mi ciudad natal es mi superpotencia: construir una práctica próspera fuera de la gran ciudad". Durante el discurso de una hora de duración, el Sr. Hodges habló sobre dejar el derecho corporativo y regresar a Hamilton, Ohio, para comenzar una firma de oficinas múltiples que se convirtió en Kruger & Hodges Hometown Injury Lawyers. Su misión era apuntar a mercados pequeños y medianos que muchas otras empresas pasaban por alto.

El Sr. Hodges señaló que estas ciudades a menudo están desatendidas por una representación legal de calidad. Afirmó que los abogados que están dispuestos a plantar raíces en esas comunidades desatendidas pueden construir prácticas legales prósperas.

Respaldado por números reales y la discusión de estrategias de marketing, el Sr. Hodges inspiró a los abogados a pensar en las pequeñas ciudades en las que crecieron o conocen. Esos lugares necesitan buenos abogados que estén preparados para marcar la diferencia.

Acerca de Kruger & Hodges Hometown Injury Lawyers

Kruger & Hodges Hometown Injury Lawyers fue fundada en 2018 y representa al pueblo de Ohio en reclamos por accidentes automovilísticos y lesiones personales y también proporciona defensa penal. El bufete de abogados fue fundado para proporcionar a las pequeñas ciudades una representación legal de alto calibre.

Reunión Anual del Colegio de Abogados del Estado de Iowa (ISBA)

Establecido en 1874, el Colegio de Abogados del Estado de Iowa actualmente cuenta con una membresía de más de 6,500 abogados y jueces con licencia para ejercer en el estado. La Reunión Anual de ISBA es la conferencia legal más grande del estado de Iowa.

FUENTE Kruger & Hodges

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