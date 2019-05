El ácido fólico diario puede reducir la diabetes gestacional

BETHESDA, Maryland, 30 de abril de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tomar un suplemento de ácido fólico diario antes del embarazo puede reducir el riesgo de la diabetes gestacional, o relacionada con el embarazo, según un estudio de investigadores en los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health) y otras instituciones. Los resultados aparecen en Diabetes Care.

El ácido fólico es la forma sintética del folato, o la vitamina B9, que se encuentra en verduras de hoja verde, nueces, guisantes, frijoles y otros alimentos. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (U.S. Preventive Services Task Force) recomienda que todas las mujeres de edad reproductiva tomen un suplemento diario que contiene de 400 a 800 microgramos de ácido fólico para reducir el riesgo de concebir un hijo con un defecto del tubo neural, una clase de defecto del nacimiento que afecta el cerebro y la médula espinal.

La diabetes gestacional resulta cuando el nivel de azúcar en la sangre, o glucosa, sube demasiado. Aumenta la probabilidad de que la mujer tenga un parto por cesárea y trastornos de la presión arterial durante el embarazo. También aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2 más tarde en la vida. Para los bebés, la diabetes gestacional aumenta el riesgo de nacer con un peso elevado y de la obesidad durante la niñez y la edad adulta.

En el estudio actual, los investigadores analizaron los datos de casi 15,000 mujeres inscritas en el Nurses' Health Study II, un estudio a largo plazo de la dieta, los factores de estilo de vida y los resultados de enfermedades entre mujeres enfermeras. Entre más de 20,000 embarazos, hubo 824 casos de la diabetes gestacional. En comparación con mujeres que no tomaron un suplemento de ácido fólico, las que tomaron menos de 400 microgramos tenían 22% menos probabilidades de desarrollar la diabetes gestacional. Las que tomaron 600 microgramos tenían 30% menos probabilidades de desarrollar la condición.

"Además de reducir el riesgo de defectos del tubo neural, los resultados sugieren que tomar suplementos de ácido fólico antes del embarazo podría proporcionar una manera de reducir el riesgo de la diabetes gestacional", dijo Cuilin Zhang, M.D., Ph.D., la autora principal del estudio, de la División de Investigación Interna de la Salud de la Población en el Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) Eunice Kennedy Shriver de los NIH.

Los investigadores no encontraron un riesgo menor de la diabetes gestacional asociado con el consumo de alimentos que contienen cantidades elevadas de folato. Citaron estudios anteriores que muestran que el ácido fólico se absorba más fácilmente en el cuerpo, en comparación con la forma producida naturalmente de la vitamina. Los investigadores también observaron que los estudios anteriores han encontrado que el folato insuficiente está asociado con la resistencia a la insulina (dificultad para utilizar la insulina para reducir la glucosa sanguínea), que puede preceder el desarrollo de la diabetes tipo 2 en personas no embarazadas.

Además de financiamiento del NICHD, el estudio también recibió apoyo del Instituto Nacional de Cáncer, Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, e Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de los NIH.

Referencia

Li, M, et al. Prepregnancy habitual intakes of total, supplemental, and food folate risk of gestational diabetes mellitus: a prospective cohort study. Diabetes Care. 2019; https://doi.org/10.2337/dc18-2198

Acerca del Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) Eunice Kennedy Shriver: Los NICHD realizan y apoyan investigación en los Estados Unidos y en todo el mundo sobre el desarrollo fetal, infantil y del niño; la salud materna, del niño y familiar; la biología reproductiva y cuestiones de población; y la rehabilitación médica. Para obtener más información, visite http://www.nichd.nih.gov.

Acerca de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH): Los NIH, la agencia de investigación médica de la nación, incluyen 27 institutos y centros y son parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Los NIH son la principal agencia federal que lleva a cabo y apoya la investigación médica básica, clínica y traslacional, y están investigando las causas, tratamientos y curas tanto para las enfermedades comunes como las enfermedades raras. Para obtener más información sobre los NIH y sus programas, visite http://www.nih.gov.

FUENTE National Institutes of Health (NIH)

Related Links

http://www.nih.gov



SOURCE National Institutes of Health (NIH)