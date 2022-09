El actor y artista discográfico Anthony Bless estrena un nuevo video musical para su exitoso sencillo "Take You Back"

Take You Back ya está disponible en iTunes

LOS ÁNGELES, 16 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Anthony Bless, un cantante y actor muy talentoso, acaba de lanzar un impactante y controvertido video musical para su nuevo sencillo de hip hop "Take You Back". Ray Fonseca y Mo Hines son responsables de la dirección del video, que incluye al artista discográfico de Pulse Records Calvin Davis Jr.

"Take You Back" (video musical oficial) de Anthony Bless, con la participación de Calvin Davis Jr.

El muy esperado video musical expone las tensiones y dificultades inherentes a un vínculo romántico poco saludable. Esta pista contagiosa y animada enfatiza el poderoso mensaje de superar la adversidad llamando la atención sobre ella.

La impactante pista escrita y producida por Anthony Bless ya está disponible en iTunes.

"Este video ocupa un lugar especial en mi corazón. La historia y la narrativa de la canción no solo sirven para entretener, sino también para contar mis propias experiencias. Espero que esta canción aliente y tenga eco entre las personas que han vivido experiencias similares", comentó Anthony. Haga clic aquí para ver "Take You Back"

Acerca de Anthony Bless:

Este talentoso artista latino nació y creció en Queens, Nueva York, en un entorno humilde. Después de la muerte de su padre tras una larga batalla contra el cáncer, Anthony asumió la responsabilidad de la familia. Bless comenzó a desarrollar su arte y encontró oportunidades para actuar en importantes establecimientos y escenarios, impulsado por la necesidad de mantener a su familia y nunca perder de vista la insistencia de su padre en la autodisciplina, el enfoque y la precisión.

Bless consiguió papeles destacados en el programa de televisión "EAST LOS HIGH" y la serie "Shooter" de USA Network, así como un importante papel recurrente en la exitosa serie "SISTAS" de Tyler Perry, y finalmente fue reclutado para el reparto permanente del siguiente exitoso programa de Tyler Perry, "RUTHLESS", en el papel del agente Malcom Green.

Seguir avanzando en su carrera musical y sus esfuerzos filantrópicos son solo algunas de las cosas en las que Bless está concentrado ahora. Este cantante no tiene pensado bajar el ritmo mientras se prepara para lanzar su último álbum y promociona su nuevo sencillo.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=019j8YhvgrU

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1900296/Actor_Anthony_Bless_IMG_8833.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1900297/IMG_4052.jpg

FUENTE Anthony Bless

