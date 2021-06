El Ad Council y el Servicio Forestal del USDA incentivan a las familias a hacer que el bosque sea parte de su historia

WASHINGTON, 10 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En vísperas del Día Nacional al Aire Libre, el 12 de junio, el Servicio Forestal del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) y Ad Council presentaron nuevos anuncios de servicio público (ASP o PSA, por su sigla en inglés) de la campaña Descubre el Bosque. Desde 2009, la campaña Descubre el Bosque del Ad Council y el Servicio Forestal del USDA ha animado a padres y cuidadores a que lleven a sus familias al bosque a fin de vivenciar y reconectarse con la naturaleza. El nuevo trabajo creativo destaca el poder de la narrativa auténtica para mostrar el valor del bosque como un lugar donde las familias pueden fortalecer su conexión entre sí y con el entorno natural. Los anuncios públicos culminan en una singular petición: incorporen el bosque enen la historia personal de su familia.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/8905251-ad-council-usda-forest-service-discover-the-forest-national-get-outdoors-day/

"En estos tiempos, nos alegra que tantas familias visiten el entorno exterior y se reconecten entre sí, consigo mismos y con la naturaleza", comentó Tinelle Bustam, directora de Educación para la Conservación, Servicio Forestal y Silvicultura Estatal y Privada del Servicio Forestal del USDA. "Nos sentimos profundamente agradecidos de los artistas narrativos por las representaciones que han hecho en torno a los bosques y la conexión familiar. Esperamos que las familias se involucren e incluyan al bosque como parte de su historia por medio de esta campaña".

Este nuevo mecanismo creativo fue desarrollado pro-bono (de manera gratuita) por David&Goliath en colaboración con los artistas multidisciplinarios Joe Cepeda y Shabazz Larkin. Cepeda y Larkin elaboraron historias con resonancia cultural para públicos latinoamericanos y afroamericanos, respectivamente, que constituyen la base de los anuncios. "Our Colors" ("Nuestros colores"), escrito por Cepeda, ilustra cómo la naturaleza inspira el arte y nos vincula a través de distintas generaciones. La historia de Larkin, titulada "Am I A Tree?" ("¿Soy un árbol?"), muestra las lecciones que los humanos podemos aprender de los árboles acerca de cómo vivir y crecer. Las ilustraciones personalizadas de Cepeda y Larkin también aparecen a lo largo de los anuncios. El conjunto completo de recursos (incluida publicidad en televisión, radio, impresa, digital y en exteriores) estará disponible en inglés y español.

El trabajo creativo busca llegar a todos los padres y cuidadores, con énfasis en fomentar un sentido de conexión y pertenencia con la naturaleza en las familias afroamericanas e latinoamericanas. Si bien la participación en actividades recreativas al aire libre ha aumentado entre los hispano y afroamericanos durante la última década, las tasas de participación actual todavía no reflejan nuestra diversa población estadounidense, y los segmentos hispano y afroamericanos siguen teniendo una baja representación en el exterior.1

"Durante el último año, vimos que los espacios al aire libre se convirtieron en lugares de descanso para las familias y sabemos que, conforme nos acercamos al verano, muchas personas están ansiosas por seguir disfrutando y explorando la naturaleza", sostuvo Michelle Hillman, directora de Desarrollo de Campañas del Ad Council. "Esta nueva iteración, Descubre el Bosque amplifica la narrativa auténtica e impactante de dos artistas talentosos para ayudar a asegurar que todos puedan concebir la idea de incorporar el bosque en su historia familiar".

La última iteración del Descubre el Bosque también incluye un libro de cuentos digital (Digital Storybook). Esta nueva actividad permite que padres y cuidadores seleccionen una de las historias creadas por Cepeda y Larkin y suban sus propias fotografías familiares para crear un libro digital único de recuerdos que registra sus experiencias en el bosque. Además de "¿Soy un árbol?" y "Nuestros colores," el Libro digital de relatos comprende historias de Larkin y Cepeda, respectivamente: "We've Got the World in Our Hands" ("Tenemos el mundo en nuestras manos"), que explora nuestro rol como protectores y conservadores de la naturaleza, y "Stories in the Stars" ("Historias en las estrellas"), que ilustra cómo estamos conectados con nuestros antepasados por medio de las estrellas.

"Las historias que escribí para esta campaña surgieron parcialmente de la inventiva y parcialmente de mi experiencia personal", señaló Cepeda. "Como familia, hemos pasado tiempo en el bosque, en el desierto y bajo cielos estrellados. Espero que el público pueda identificarse con los sentimientos que mi familia ha experimentado cuando nos aventuramos en la naturaleza—la perspectiva que obtenemos al observar el paisaje de un cañón o al estar al pie de una secuoya. La naturaleza nos recuerda que somos más fuertes y hábiles de lo que creemos, y todos nosotros necesitamos hacer un mejor trabajo en el cuidado de los lugares donde vivimos".

"Tengo una doble esperanza al escribir estos cuentos", indicó Larkin. "Espero que la gente encuentre confianza en su alegría y logran ir al bosque sin otra intención que jugar. También espero que esta campaña pueda recordarnos que La Tierra es el hogar de todos los seres humanos. Los niños y las niñas afroamericanas necesitan saber, al igual que cualquier otra persona, que la Tierra es nuestra herencia, y proteger nuestra herencia es también nuestro trabajo".

"Quisimos llevar esta campaña un paso más allá de la mera creación de otra serie de anuncios públicos y realmente proporcionar una conexión sincera con el bosque, que resonaría con nuestro público objetivo", comentó Lixaida Lorenzo, directora creativa ejecutiva del David&Goliath. "A partir de este sentimiento, Joe y Shabazz elaboraron estas historias únicas con las que nuestro público se puede identificar de un modo inmediato y visceral. Son historias que no solo les hablan, sino que les pertenecen".

La agencia creativa asociada Wordsworth + Booth está desarrollando recursos de radio adicionales para extender esta nueva ronda de anuncios de servicio público, con un trabajo creativo que también hace uso de la narrativa para demostrar la manera en que el bosque puede llevar la imaginación a la vida y permitir a las familias conectarse a su manera única y especial.

En todos los anuncios, se insta al público a visitar DiscoverTheForest.org y DescubreElBosque.org, donde se puede buscar bosques, parques y senderos cercanos, así como encontrar ideas de actividades al aire libre. Los nuevos anuncios públicos serán transmitidos a nivel nacional en tiempos y espacios donados por los medios, según el modelo del Ad Council.

Para encontrar un bosque, parque o sendero cercano a usted, visite DescubreElBosque.org, y siga a Descubre el Bosque en Facebook, Twitter e Instagram.

Ad Council

Ad Council es donde convergen la creatividad y las causas. La organización sin fines de lucro reúne a las mentes más creativas en publicidad, medios, tecnología y marketing para abordar muchas de las causas más importantes del país. Ad Council ha creado muchas de las campañas más emblemáticas de la historia de la publicidad, como "Los amigos no dejan que los amigos conduzcan borrachos", Smokey Bear y "El amor no tiene etiquetas".

Las innovadoras campañas de bienestar social del Ad Council crean conciencia, inspiran acciones y salvan vidas. Para obtener más información, visite www.AdCouncil.org, siga las comunidades del Ad Council en Facebook y Twitter, y y vea la creatividad en YouTube.

Servicio Forestal del USDA

El Servicio Forestal es la agencia responsable de vigilar el uso del Oso Smokey en cooperación con la Asociación Nacional de Silvicultores del Estado y el Consejo de Publicidad. El Servicio Forestal administra 193 millones de acres de bosques y praderas nacionales para el público estadounidense. Su misión es preservar la salud, diversidad y productividad de los bosques y praderas del país para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

1 2020 Outdoor Participation Report (Informe de participación en exteriores 2020). (2020). Outdoor Foundation. https://outdoorindustry.org/resource/2020-outdoor-participation-report/

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/748305/Ad_Council_Logo.jpg

FUENTE Ad Council

SOURCE Ad Council