EL AL Israel Airlines ist die offizielle Fluggesellschaft des Wettbewerbs Miss Universe 2021, der zum ersten Mal in Eilat, Israel, stattfindet

Hunderte von Delegationen und Repräsentanten, unter anderem aus den Vereinigten Staaten und aus Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt, werden in Vorbereitung auf das aufregende Ereignis am 12. Dezember mit Flugzeugen von EL AL anreisen

TEL-AVIV, Israel, 8. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- EL AL ist die offizielle Fluggesellschaft des Miss-Universe-Wettbewerbs 2021, der zum ersten Mal in Eilat, Israel, stattfinden wird. In den letzten Tagen sind Vertreterinnen aus 80 Ländern und 5 Kontinenten vor dem Wettbewerb in Israel eingetroffen, darunter auch die aktuelle Miss Universe, Mis Andrea Maza, die Vertreterin Mexikos.