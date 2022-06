El Alameda Hospital es reconocido a nivel nacional por ofrecer atención de alta calidad para accidentes cerebrovasculares

La American Heart Association otorgó al Alameda Hospital el premio Get With The Guidelines-Stroke Gold Plus por su dedicación a garantizar que todos los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular tengan acceso a las mejores prácticas y a una atención que salva vidas.

ALAMEDA, California, 15 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Alameda Hospital de Alameda Health System recibió el premio a la calidad en atención de accidentes cerebrovasculares Get With the Guidelines® Gold Plus de la American Heart Association por su compromiso para garantizar que los pacientes que sufren un derrame cerebral reciban el tratamiento más adecuado de acuerdo con las pautas de investigación reconocidas a nivel nacional, lo cual, en última instancia, conduce a salvar más vidas y reducir la discapacidad.

El accidente cerebrovascular es la quinta causa de muerte y una de las principales causas de discapacidad en los Estados Unidos. Este ocurre cuando un vaso sanguíneo que transporta oxígeno y nutrientes al cerebro se ve bloqueado por un coágulo o una rotura. Cuando esto sucede, parte del cerebro no puede recibir la sangre y el oxígeno que necesita y las células cerebrales mueren. La detección temprana y el tratamiento de un accidente cerebrovascular son fundamentales para mejorar la supervivencia, minimizar la discapacidad y acelerar los tiempos de recuperación.

Get With The Guidelines pone en práctica la experiencia de la American Heart Association y la American Stroke Association para ayudar a los hospitales de todo el país a garantizar que la atención al paciente esté alineada con las últimas pautas de investigación basadas en evidencias. Get With The Guidelines-Stroke es un programa intrahospitalario que busca mejorar la atención de los accidentes cerebrovasculares al promover la adhesión consistente de estas pautas, lo cual puede minimizar los efectos a largo plazo de un derrame cerebral e incluso prevenir la muerte.

"El Alameda Hospital está comprometido a brindar una excelente atención al paciente al adherirse a las últimas pautas", expresó Felicia Tornabene, M.D., directora médica del Alameda Health System. "Get With The Guidelines ayuda a nuestros equipos a poner en práctica conocimientos y directrices basados en evidencias para trabajar a diario, lo que puede ayudar a los pacientes a recuperarse mejor. Nuestro objetivo es garantizar que más personas en Alameda vivan vidas más largas y saludables".

Cada año, los participantes del programa califican para el premio al demostrar cómo su organización se ha comprometido a ofrecer una atención de calidad a los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular. Además de seguir las pautas de tratamiento, los participantes de Get With The Guidelines también educan a los pacientes para ayudarlos a manejar su salud y recuperación en casa.

"Estamos increíblemente complacidos de reconocer al Alameda Hospital por su compromiso con el cuidado de pacientes que sufren un accidente cerebrovascular", manifestó Steven Messe, M.D., presidente del grupo asesor de Stroke System of Care. "La participación en Get With The Guidelines se asocia con mejores resultados para los pacientes, menos readmisiones y menores tasas de mortalidad, una victoria para los sistemas de atención médica, las familias y las comunidades".

El Alameda Hospital también recibió el premio Target: StrokeSM Elite Honor Roll de la American Heart Association. Para calificar para este reconocimiento, los hospitales deben cumplir con criterios específicos que reduzcan el tiempo entre la llegada al hospital de un paciente elegible y el tratamiento con el anticoagulante alteplasa. Además, el Alameda Hospital recibió el premio Target: Type 2 Diabetes Honor Roll de la American Heart Association. El Target: Type 2 Diabetes tiene como objetivo garantizar que los pacientes con diabetes tipo 2, que puedan tener mayor riesgo de complicaciones, reciban la atención más actualizada y basada en evidencias cuando sean hospitalizados por accidente cerebrovascular.

ALAMEDA HEALTH SYSTEM (AHS) es un proveedor líder de atención en salud pública dedicado a atender, curar, educar y servir a todos. El AHS es un refugio para los más vulnerables entre nosotros; un defensor de la atención equitativa, compasiva y culturalmente sensible, independientemente de las barreras sociales y financieras. Un vanguardista de la excelencia médica, con un hospital universitario que atrae a los mejores estudiantes de medicina del país. Como uno de los 15 mayores empleadores del condado de Alameda, el AHS es una importante potencia económica que proporciona más de 5,100 empleos y aporta casi $560 millones al año en sueldos, salarios y beneficios. El AHS también cuenta con más de 1.100 médicos en los nueve centros del sistema de salud. Desde 1864, el AHS ha atendido las necesidades médicas de East Bay. Para obtener más información, visite AlamedaHealthSystem.org.

Acerca de Get With The Guidelines®

Get With The Guidelines® es el programa de mejoramiento de la calidad basado en hospitales de la American Heart Association/American Stroke Association que ofrece a los hospitales las últimas pautas basadas en investigaciones. Desarrollado con el objetivo de salvar vidas y acelerar la recuperación, Get With The Guidelines ha tocado las vidas de más de 12 millones de pacientes desde 2001. Para obtener más información, visite heart.org.

