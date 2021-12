El Albert Einstein College of Medicine y el Montefiore Health System reciben una subvención federal para potenciar la educación y formación en medicina de la adicción

"Nuestros vecindarios del Bronx sufren tasas desproporcionadamente altas de muertes por TCO y por sobredosis", comenta Tiffany Lu, MD, MS, Profesora Adjunta de Medicina en Einstein y Directora de la Red de Tratamiento con Buprenorfina de Montefiore. "Muchas de estas muertes se pueden prevenir, pero el acceso a los medicamentos, especialmente a la buprenorfina, no se ha adaptado a las circunstancias. Esta subvención nos permite aprovechar nuestra honda experiencia académica y clínica, para tejer un tejido fuerte de capacitación en medicina de adicciones en todas nuestras instituciones, desde la escuela de medicina hasta las prácticas de residencia. Vamos a compartir nuestro plan de estudios con otras escuelas de medicina y sistemas de salud de EEUU y del mundo, de manera que esta atención salvadora pueda estar disponible al mayor número de personas posible, ya sea con TCO o con otro tipo de trastornos por uso de sustancias".

Formación para la siguiente generación de médicos

Los proveedores médicos que tratan a la gente con MAT deben obtener una exención para recetar buprenorfina. "Aunque los estudiantes de medicina aún no tienen la acreditación necesaria para recetar medicamentos", comenta la Dra. Lu, "esta nueva capacitación fundamental les ayudará a comprender cómo funcionan estos medicamentos y les permitirá recomendar activamente tratamientos de adicción cuando atiendan a pacientes durante sus rotaciones clínicas y en sus futuras prácticas como residentes."

Además de la capacitación en la administración de MAT, el nuevo plan de estudios impartirá clases y debates de casos sobre escenarios reales de personas con TCO. El enfoque de aprendizaje a partir de casos reales cubre temas tales como reducir el estigma mediante el tratamiento a personas con TCO; asesorar a pacientes sobre las opciones de tratamiento y aplicar estrategias de minimización de daños y prevención de sobredosis. Durante su rotación clínica, los estudiantes visitarán la red de Montefiore compuesta por cinco programas de tratamiento con opioides para aprender a dar una atención médica y psicosocial estructurada a pacientes con TCO. Los estudiantes también podrán tomar una asignatura optativa de medicina de adicciones, que se acaba de ampliar con aprendizajes prácticos sobre el servicio de consulta de medicina de adicción para pacientes hospitalizados y mediante conferencias semanales de casos clínicos en medicina de adicción.

Iniciación temprana de formación de médicos

Como parte de la nueva subvención, los residentes de medicina interna de Montefiore tendrán que realizar una rotación completa de dos semanas de duración durante las cuales trabajarán en servicio de consultas de pacientes internos de adicción, en programas de tratamiento ambulatorio de uso de sustancias y en una clínica de adicción integrada en un centro de salud comunitario. Durante la rotación también se exigirá formación en MAT a los residentes de medicina interna, de psiquiatría y ciencias del comportamiento, y de medicina familiar y social.

"Necesitamos una mejor educación en medicina de la adicción en todos los niveles", asegura la Dra. Lu. "La mayoría de los estudiantes e incluso muchos doctores primarios se sienten incómodos lidiando con la adicción porque no han recibido enseñanza formal al respecto en la facultad de medicina del mismo modo en que se les enseñó sobre la diabetes tipo 2 o sobre enfermedades cardiovasculares. Esta subvención capacitará a cientos de estudiantes y residentes en el diagnóstico, tratamiento y cuidado de personas con trastorno por consumo de sustancias, y logrará mejorar la atención médica a nivel tanto nacional como local. Estoy feliz de colaborar con los directores de los cursos de Einstein y de trabajar en la puesta en marcha de este plan de estudios de medicina de la adicción con mis colegas las doctoras Melissa Stein, Laila Khalid y Kristine Torres-Lockhart".

La subvención, titulada "Desarrollo e implementación de un plan de estudios de medicina de la adicción longitudinal en el Albert Einstein College of Medicine", fue concedida por SAMHSA, una agencia integrada en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU (H79TI084130).

