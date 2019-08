El Alcalde Juan Carlos Bermudez de la Ciudad de Doral situada en Miami Dade County, designa a la Lic. Nancy Clara como representante de la ciudad en Argentina, para gestionar acercamiento entre ambos territorios

La intención, es llevar por todo lo alto a la joven ciudad que en tan solo 15 años de existencia, se ha convertido en el centro de comercio internacional con una economía que supera los $69 billones de dólares.

Con una población de 68 millones de residents, el 34% de ella entre los 35-54 años, multilingües, escuelas con las más altas calificaciones A -B, aglutina a las empresas más ponderosas del país como ser: Carnival Cruise, The Miami Herald, Univision Network, Trump Endeavor 12 LLC, Walmart Stores East LP, Blue Cross and Blue Shield of Florida, Perry Ellis International, OCASA Inc, Hellmann Worldwide Logistics, entre otras.

Nancy Clara se comprometió a trabajar en beneficio de la Ciudad de Doral, dando a concer a una de las pocas Ciudades Inteligentes desarrollada en Estados Unidos, como una excelente alternativa de inversion para quienes quieren empezar una nueva vida en Florida o radicar sus negocios allí.

Dentro de este marco, se presenta a la Ciudad de Doral en las provincias Argentinas Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, San Juan, La Rioja, Córdoba, Mendoza, entre otras; donde la Lic. Nancy Clara desarrollará su agenda de negocios.

Es muy importante el trabajo de divulgación de City of Doral que está realizando la licenciada Clara, comprometida con nuestra ciudad desde sus inicios. Es por ello, que cuenta con todo el apoyo de la ciudad para potenciar y generar lazos entre los argentinos que deseen instalarse aquí. Cabe destacar que la ciudad, cuenta con la presencia de la Vice Alcaldesa Claudia Mariaca que es oriunda de Buenos Aires, Argentina y estará viajando en octubre a su ciudad natal.

City of Doral fue elegida por el World Council on City Data con la certificación ISO 37120 ya que posee 14,746 negocios por 100,000 habitantes, incorporando 324,000 puestos de trabajo en el sur de la Florida.

Dentro de los reconocimientos que ha recibido la ciudad se encuentra como "La major ciudad de la Florida para la creación de empresas según Business Week y la segunda major ciudad en los Estados Unidos para vivir bien y favorable a las empresas, según la revista Forbes.

Ubicada en el centro del noreste del Condado de Miami Dade, se encuentra conectada por las dos principals autopistas del condado y a tan solo un kilometro y medio del Aeropuerto Internacional de Miami que es el #1 de los Estados Unidos en transporte internacional de mercancias y el novena en el mundo.

Para mi es un honor poder representar en Argentina la ciudad que vi crecer desde sus inicios, donde mis hijos han estudiado y donde he desarrollado mi trabajo durante estos años. Agradezco al Alcalde JC Bermudez por otorgarme esta representación, que respeto y trabajaré con mucho orgullo por la ciudad.

La Lic. Nancy Clara ha ocupado cargos como Directora de la Argentine American Chamber of Commerce conformando en su mandato (2017 -2019) la Binational Chambers of Commerce, Vicepresident Association of Hispanic Journalist – FAHJ (2014 - 2017) donde logró aunar a los medios hispanos de la florida para potenciar su influencia en la comunidad y recientemente, ha asumido el cargo de Presindet de la Association of Mercosur Women Corporate in the US, donde su objetivo primordial será eduacar a las generaciones actuales, acerca del rol fundamental de la mujer ejecutiva en el ámbito y toma de decisiones y gestión corporativa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/963113/Nancy_Clara.jpg

FUENTE Nancy Clara

