El antiguo responsable de asuntos empresariales de JUUL se une al equipo de Poda

VANCOUVER, BC, 6 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. ("Poda" o "la compañía") (CSE: PODA) (FSE: 99L) (OTC PINK: PODAF) se complace en anunciar que el antiguo director de Asuntos Empresariales de JUUL Labs Inc., Nicholas Kadysh, pasa a formar parte de Poda como miembro de la Junta Asesora Global.

Contando con más de una década de experiencia como experto en asuntos públicos y reglamentaciones, Nicholas ("Nick") Kadysh ha dirigido departamentos de relaciones gubernamentales y reglamentaciones para varias grandes corporaciones, incluida la actuación como Jefe de Asuntos Empresariales de JUUL Labs Inc., ocupando el cargo de Líder de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de General Electric Canadá, siendo además el director de Asuntos Públicos de Red Bull Canadá. Nick es actualmente el fundador y consejero delegado de PharmAla Biotech .

Antes de trabajar dentro del sector corporativo, Kadysh adquirió un destacado conocimiento del gobierno como miembro del personal legislativo y de campaña en múltiples niveles de gobierno, y más recientemente se encargó de dirigir el departamento de Ampliación de la Oficina del Líder de la Oposición en Queen's Park en Toronto. También ha trabajado en el Parlamento de Canadá como asesor de políticas. Kadysh es trilingüe (inglés, francés y ruso) y se graduó en la Queen's University. Participa de forma activa en iniciativas comunitarias y sin ánimo de lucro en Toronto, incluyendo la recaudación de fondos para el Toronto East General Hospital y sirviendo además como miembro de la junta de Yonge-Dundas Square.

Kadysh comentó: "Creo que Poda está correctamente preparada de cara a ganar una cuota de mercado significativa en el mercado de calor no quemado, que se encuentra en rápido crecimiento. Gracias a mi amplia experiencia en el sector de los asuntos públicos y como experto en reglamentación, espero ayudar a guiar a Poda para que pueda seguir con su expansión global. Entrar en mercados altamente regulados requiere de una planificación cuidadosa y una ejecución hábil, y hay muchas trampas potenciales que deben evitarse. Como miembro del Consejo Asesor Global de Poda, espero ayudar a la compañía para conseguir tomar decisiones inteligentes que conduzcan a un crecimiento rápido y sostenible a escala mundial. La tecnología de calor no quemado de Poda, única dentro de su clase, cuenta con el potencial de marcar una gran diferencia en las vidas de casi 1.300 millones de fumadores de cigarrillos a nivel global, y espero contribuir a este cambio positivo que se lleva a cabo a escala mundial".

Michael Nederhoff, anteriormente director general de JUUL Labs Canadá y miembro actual de la Junta Asesora Global de Poda, comentó: "Habiendo trabajado codo a codo con Nick en Juul Labs Canadá, puedo dar fe personalmente de la capacidad y experiencia que Nick aporta. Nick tiene una gran experiencia normativa dentro de varias categorías y en varios países, lo que será invaluable según hagamos crecer el negocio".

Siguiendo con el acuerdo de asesoría, la compañía ha concedido un total de 435.000 unidades de acciones restringidas (las "RSU") a Kadysh a un precio de 2,33 dólares. Las RSU se consolidan de la siguiente manera: (a) 215.000 seis meses después de la fecha de concesión, y (b) 220.000 doce meses después de la fecha de concesión.

En nombre del Consejo de Administración,

Ryan Selby

Consejero delegado, director y presidente del Consejo de Administración

Poda Lifestyle and Wellness Ltd.

Llamada gratuita dentro de Norteamérica: +1-833-TRY-PODA (879-7632)

Fuera de Norteamérica: +1-406-TRY-PODA (879-7632)

[email protected]

www.podalifestyle.com

ACERCA DE PODA LIFESTYLE

Poda Lifestyle participa activamente en la comercialización global de productos para fumar HNB, que tienen el potencial de reducir los riesgos asociados con los productos combustibles para fumar. La empresa ha desarrollado un sistema HNB patentado que utiliza cápsulas de un solo uso biodegradables patentado, que son ecológicas tanto para el consumidor como para el medio ambiente. El diseño innovador de la plataforma HNB de la empresa evita la contaminación cruzada entre los dispositivos de calentamiento y las cápsulas, eliminando todos los requisitos de limpieza y brindando a los usuarios la experiencia de fumar más conveniente y agradable con un riesgo potencialmente reducido. El sistema HNB de Poda Lifestyle está totalmente patentado en Canadá y está pendiente de patente en 65 países adicionales, que cubren más del 70% de la población mundial. Los Poda Pods de la compañía son los primeros y únicos cigarrillos que tienen un extremo completamente cerrado. Este diseño exclusivo elimina por completo todos los requisitos de limpieza y proporciona un cigarrillo HNB verdaderamente sin cenizas. El sistema totalmente patentado de Poda Lifestyle es verdaderamente único en su tipo y resuelve el principal problema que sufren TODOS los demás productos HNB: los requisitos de limpieza diaria. Las cápsulas destacadas Beyond Burn™ Poda de la compañía contienen una mezcla única de hojas de té granuladas sin tabaco infundidas con nicotina sintética, que brinda a los fumadores adultos una alternativa libre de humo a su hábito habitual sin sacrificar la satisfacción a la que están acostumbrados. Las cápsulas Beyond Burn™ Poda han sido diseñadas por expertos para imitar la experiencia sensorial de los cigarrillos tradicionales sin humo, sin olor y sin tabaco.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores aplicables. Aunque Poda Lifestyle cree a la luz de la experiencia de sus funcionarios y directores, las condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados y otros factores que se han considerado apropiados, que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellos porque Poda Lifestyle no puede garantizar que resulten ser correctos. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en la información prospectiva. Los resultados y desarrollos reales pueden diferir materialmente de los contemplados en estas declaraciones. Las declaraciones en este comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado. Poda Lifestyle no asume ninguna obligación de comentar los análisis, expectativas o declaraciones realizadas por terceros con respecto a Poda Lifestyle, sus valores o los resultados financieros u operativos (según corresponda). Poda Lifestyle rechaza cualquier intención u obligación de actualizar públicamente cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de otro modo, salvo lo requerido por las leyes de valores .

La Bolsa de Valores de Canadá no ha revisado y no acepta responsabilidad por la adecuación o precisión del contenido de este comunicado de prensa.

