El artista internacional Camilo llevará su esperado "Mis Manos Tour" a Estados Unidos

"El primer ingrediente de lo que hace esta gira tan especial es la expectativa que yo tengo de salir por primera vez a encontrarme cara a cara con las personas que han encontrado alegría y gozo en mi música sobretodo en los momentos tan complejos que ha traído esta pandemia. Vernos por primera vez a los ojos y cantarnos esas canciones que fueron himnos de esperanza y de luz tanto para mi como para La Tribu, es algo que me he soñado durante mucho tiempo. Estoy feliz y agradecido de que por fin será una realidad." Expresó Camilo.

El ganador del Latin GRAMMY® 2020 y nominado al GRAMMY® americano 2021, interpretará en vivo junto a su banda, todos los éxitos extraídos de sus dos álbumes certificados Platino Por Primera Vez y Mis Manos incluyendo "Tutu", "Por Primera Vez", "Favorito", "Vida de Rico", "Ropa Cara", "BEBÉ" y "Millones", entre muchos otros.

Presentada por la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios, Loud And Live, la anticipada gira se presentará en las principales ciudades del país incluyendo Miami, Nueva York, Dallas, Houston y Los Angeles, entre otros.

"Es para nosotros un gran honor el poder colaborar con uno de los artistas más talentosos y reconocidos del momento en su primera gira. Estamos agradecidos por la confianza que nos ha brindado al lanzarse en su primera gira," expresó Nelson Albareda, CEO de Loud And Live. "Estamos comprometidos a llevar una experiencia especial para toda 'La Tribu' con toda nuestra pasión y dedicación, asegurando que sea un momento memorable para todos sus fans," añadió Albareda.

A continuación, las fechas de la gira "Mis Manos Tour" de Camilo:

FECHA CIUDAD VENUE 10/22/2021 Miami, FL The Fillmore 10/24/2021 Atlanta, GA Coca-Cola Roxy 10/29/2021 Chicago, IL Rosemont Theatre 10/31/2021 Orlando, FL Hard Rock Live Orlando 11/6/2021 Washington, D.C. EagleBank Arena 11/7/2021 New York, NY The Town Hall 11/10/2021 Houston, TX Cullen Performance Hall 11/12/2021 El Paso, TX The Plaza Theatre 11/13/2021 Dallas, TX Texas Trust CU Theatre at Grand Prairie 11/14/2021 McAllen, TX McAllen Performing Arts Center 11/19/2021 San Diego, CA Humphreys Concerts By The Bay 11/20/2021 Los Angeles, CA Dolby Theater 11/21/2021 San Jose, CA San Jose Civic

Venta General: Viernes, 21 de Mayo a las 10:00 AM hora local a través de ticketmaster.com y camilolatribu.com.

Sobre Camilo

Blindado con una impecable habilidad de composición y una sensibilidad intuitiva, Camilo, nacido en Medellín, Colombia, es considerado uno de los mayores exponentes del nuevo Pop de su generación, con más de 10 billones de reproducciones en todas las plataformas digitales alrededor del mundo. Antes de su debut como intérprete y de su arrollador éxito internacional, escribió múltiples éxitos para artistas como Becky G y ‪Natti Natasha ("Sin Pijama"), Bomba Estéreo ("Internacionales"), Mau y Ricky y Karol G ("Mi Mala"), Sebastian Yatra y Mau y Ricky ("Ya No Tiene Novio") y Bad Bunny ("Si Estuviésemos Juntos"), entre muchos otros. Además de sus propios éxitos que han incluido participaciones de artistas internacionales como Shakira, Pedro Capó, Pablo Alborán, El Alfa y Los Dos Carnales, Camilo ha colaborado con grandes figuras de la música incluyendo Ozuna, Rauw Alejandro, Kany García y Dani Martin. Camilo ha sido reconocido con los premios más importantes del ámbito musical incluyendo el Latin GRAMMY®, nominación al GRAMMY® americano (2021), cinco Premio Lo Nuestro (U.S.), un Latin American Music Award (U.S.), Premio los 40 Awards (España), Premio Nuestra Tierra (Colombia), Nickelodeon Kids Choice Awards (Latinoamérica) y un Premio Quiero (Argentina), entre otros.

Sobre Loud And Live

Loud And Live, una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

Sigue a Camilo:

www.tiktok.com/@camilo

www.instagram.com/camilo

www.twitter.com/camilomusica

www.facebook.com/camilomusica

www.youtube.com/camilo

Sigue a Loud And Live

www.loudlive.com

www.instagram.com/loud_live

www.instagram.com/loudliveentertainment/

www.instagram.com/loudlivesports/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1515542/Updated_Camilo_MisManos_Routing_1080x1350.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1515543/Camilo_MisManosUSTour_TimesSquare.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/632544/Loud_and_Live_Logo.jpg

FUENTE Loud And Live

SOURCE Loud And Live