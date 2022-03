El bajista de Coldplay, Guy Berryman, visita el Centro de rescate animal en La Guácima durante una parada en su gira en Costa Rica

Berryman estuvo encantado de pasar un tiempo en Costa Rica antes de las dos presentaciones consecutivas y se tomó un tiempo para ver y aprender más sobre los perezosos, monos, guacamayos y muchos otros animales, algunos de ellos en peligro crítico, que se cuidan aquí en el centro de rescate. La propietaria y presidenta del centro de rescate, Vanessa Lizano, se mostró muy contenta de que Berryman decidiera llevar a su familia al centro. La misión del Centro de rescate se ajusta perfectamente al espíritu de la nueva gira de Coldplay, "Music of The Spheres" ("Música de las esferas"). Esta gira es la primera de la banda desde 2017, y su espectáculo de apertura constituye el primer gran concierto musical en Costa Rica desde el inicio de la pandemia. Su objetivo es que la gira sea ecológica. Chris Martin, vocalista principal, afirmó que la banda eligió a Costa Rica como sede de apertura de la gira gracias a los esfuerzos del país por "preservar el medioambiente y combatir el cambio climático". Organizaciones como el Centro de rescate de La Guácima realizan un trabajo fundamental para salvar a los animales en los casos en que la ley no los protege.