El Banco de Londres se lanza hoy como el primer banco global de compensación, agencia y transacciones creado con propósitos específicos en el mundo

El primer banco en etapa previa a la generación de ingresos de la historia en lograr una valuación de USD 1.100 millones

LONDRES y NUEVA YORK, 3 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- El Banco de Londres se lanza hoy como el 6.o banco principal de compensación del Reino Unido, con la misión de fortalecer a las comunidades e impulsar la infraestructura económica sin fronteras del futuro.

Dirigido por un equipo ejecutivo de pioneros de la industria y una junta de líderes globales de renombre, el banco ingresa al mercado con una valuación de USD 1.100 millones, lo que lo convierte en el primer banco en etapa previa a la generación de ingresos de la historia en alcanzar el estatus de "unicornio" en su debut.

El Banco de Londres recibió su primera licencia bancaria como el sexto banco principal de compensación del Reino Unido, convirtiéndose en el segundo banco de compensación nuevo en más de 250 años.

El nuevo financiamiento está liderado por ForgeLight, que complementa la inversión de 14W Venture Partners y Mangrove Capital Partners, con una inversión adicional comprometida durante más de 18 meses.

El recaudo de USD 120 millones hasta la fecha, con USD 90 millones en esta ronda, inmediatamente clasifica al banco entre las 10 fintechs más valiosas del Reino Unido.

Como parte de su estrategia internacional de crecimiento en curso, el banco está en conversaciones avanzadas con reguladores de la Unión Europea y Norteamérica.

La empresa tiene planes para contratar 3.000 personas en el Reino Unido, la Unión Europea y Norteamérica durante los próximos cinco años. La mayoría de estas contrataciones se realizarán inicialmente en el Reino Unido.

Anthony Watson, fundador y director ejecutivo del grupo del Banco de Londres, expresó: "Hemos trabajado durante más de cuatro años en forma silenciosa tras bambalinas, reuniendo a veteranos expertos en banca, innovadores creativos líderes y tecnólogos visionarios para desarrollar, patentar y validar tecnologías e innovaciones verdaderamente revolucionarias para transformar las propias bases de la banca".

Y agregó: "Aprovechamos nuestras innovaciones tecnológicas patentadas de vanguardia y las capacidades diferenciadas de los bancos para eliminar riesgos innecesarios, liberar liquidez y ofrecer productos y servicios revolucionarios a costos significativamente más bajos para permitir una liquidación casi instantánea sin un intermediario financiero en el flujo de fondos".

Harvey Schwartz, presidente del grupo del Banco de Londres, explicó: "El Banco de Londres se dirigirá a una parte arcana del sistema financiero global: los mundos durmientes de la compensación y la banca de transacciones globales. Tuve el honor de pasar 21 años de mi carrera en una de las principales instituciones financieras, y me jubilé de Goldman Sachs en 2018 como presidente y codirector de operaciones. Durante la gran crisis financiera, vi de primera mano cómo los procesos de pagos, compensación y liquidación heredados que están en el centro del sistema financiero global contribuyeron a poner las economías del mundo de rodillas, a través de sus ineficiencias y su riesgo inherente de liquidez".

Continuó: "A modo fundamental, la banca es en sí un problema de datos inmensamente complejo. El Banco de Londres es la solución. Y nuestra solución única es la simplicidad".

El Banco de Londres ingresa al mercado con tres ofertas únicas:

1 "Compensación y liquidación global": El sistema financiero global se encuentra en un punto de inflexión. La infraestructura global arcana de pagos: los esquemas y redes de pagos, compensación y liquidación nacionales y transfronterizos son la piedra angular crítica del sistema financiero mundial si no se comprenden bien. Pero son costosos, fracturados y están en fricción: mensajes, pagos y liquidez están en rieles diferentes, ocupados por una cadena de bancos corresponsales, exacerbados aún más por el riesgo sistémico de la intermediación de liquidez y las ineficiencias fallidas en los pagos.

El Banco de Londres aborda los principales factores de riesgo a través de pagos, compensación, liquidez y liquidación (Herstatt1) en el país, en la región y a través de las fronteras, lo que permite, por primera vez, la transferencia continua, con una finalidad de liquidación irrevocable casi instantánea, y la disponibilidad inmediata del desembolso de fondos, 24/7 y 365 días al año. El Banco de Londres está trabajando con el mercado para fortalecer las redes de pago y los rieles bancarios actuales a través de su innovación de última generación para pagos versus pagos (PvP)2, pago versus entrega (PvD)3 y liquidación atómica4, evolucionando los modelos heredados para mitigar el riesgo de liquidación y desbloquear la liquidez al aprovechar sus innovaciones patentadas.

Si bien los pagos a nivel mundial aportan casi USD 2 billones en ingresos para los titulares, según un informe de 2021 de LexisNexis, uno de los puntos críticos más grandes y menos discutidos para las instituciones financieras es el de los pagos fallidos, tanto en el país como a través de las fronteras. Se estima que los pagos fallidos le costaron a la economía global más de USD 118.000 millones solo en 2020. La tasa de fallos en los pagos para bancos o fintechs en mercados maduros como el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea es un alarmante 5 % en promedio por empresa.

2 "Banca de transacciones global": Según McKinsey, la banca de transacciones global genera alrededor de USD 1 billón de ingresos cada año para los titulares y, sin embargo, la facturación de transacciones globales es compleja y confusa. Existen aproximadamente 2.500 formas de establecer precios para la banca de transacciones, lo que crea un nudo gordiano de costos casi imposibles de descifrar y rastrear para los clientes (por ejemplo, multinacionales y PYMES del Reino Unido). Si bien un aumento en una tarifa individual puede ser leve, las tarifas totales aumentan cada año, un equivalente financiero a la muerte por mil cortes. Cada vez que surge el tema de las tarifas bancarias entre clientes y bancos, los banqueros justifican las tarifas bancarias aludiendo a la complejidad del sistema de facturación, el aumento constante de la regulación, el costo de las fábricas de pago y las inversiones que representan.

El Banco de Londres finalmente está democratizando el remanso durmiente de la banca de transacciones nacionales e internacionales a través de tecnologías de última generación e innovaciones comerciales nuevas que ofrecen productos y servicios sofisticados en tiempo real, entre los que se incluyen gestión global de efectivo de vanguardia, mercado de divisas, tesorería, liquidez y otros servicios relacionados que por primera vez están libres de riesgos intermediarios, costos innecesarios y complejidades. Además, el Banco de Londres abordará las fallas estructurales inherentes del sector bancario empresarial mediante la implementación de productos y servicios bancarios corporativos poderosamente simples pero prémium para apoyar a empresas de todo tipo, desde PYMES hasta organizaciones multinacionales y desde fintechs emergentes hasta nombres reconocidos en todo el Reino Unido.

3 "Banca de agencia global": Las actuales ofertas de "plataforma como servicio" y mercado de agencia, en general, no son adecuadas para su propósito. Están en capas en fricción, en su mayoría de un solo servicio y conllevan riesgo y complejidad de intermediarios seriales. De hecho, muy pocos proveedores de "plataforma como servicio" son bancos en absoluto; por lo tanto, solo son tan rápidos o innovadores como el banco legado que los "impulsa". Lightyear Capital anticipa que las finanzas incorporadas generarán USD 230.000 millones en ingresos para 2025 y se elevarán a una industria de USD 7 billones en la siguiente década.

El Banco de Londres está reescribiendo el reglamento de los modelos heredados de la "plataforma como servicio" y el banco de agencia del pasado, y ayuda a las marcas no bancarias y a otras fintech para que puedan tomar una porción de la industria de USD 7 billones de la "banca como servicio". El Banco de Londres empodera sin inconvenientes a cualquier compañía, marca o firma no bancaria para que proporcione productos y servicios bancarios de extremo a extremo, en pleno cumplimiento normativo, sin convertirse en un banco. Los clientes del Banco de Londres aprovecharán sus tecnologías patentadas de última generación y su licencia bancaria diferenciada para ofrecer paquetes de servicios financieros integrados, desde pagos hasta tarjetas, y desde cuentas bancarias corrientes, de depósito, de salvaguardia o de ahorro de múltiples divisas hasta aumentar la competitividad de los clientes mejorando la experiencia del usuario con servicios de valor agregado mientras se generan ingresos adicionales.

Al comentar sobre el lanzamiento del banco, Watson señaló: "El mundo de las transacciones globales y la banca de compensación necesita ser disruptivo. Menos de 100 bancos controlan el flujo de dinero adentro, alrededor, entre y afuera del Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos. De manera increíble, el 75 % del dinero total utilizable del mundo, un poco menos de USD 2.500 billones, está controlado por un pequeño club de bancos. El riesgo del balance general que suponen tantos años después de la crisis financiera global es más agudo que nunca".

Agregó: "Lamentablemente, incluso los emprendedores muy recientes, solo se han enfocado realmente en superar las imperfecciones básicas y periféricas, a la vez que están sujetos a todas las limitaciones del antiguo paradigma. No ofrecen más que mejoras incrementales en velocidad, costo y facilidad de uso. Estos pernos "digitales" para sistemas analógicos heredados son las máquinas de fax de las finanzas. No son destructores del paradigma".

Al comentar sobre el lanzamiento del banco, Schwartz manifestó: "Durante los últimos cuatro años, algunas de las mentes más brillantes en banca, tecnología, economía, regulación y negocios se han integrado como parte de este equipo para transformar y simplificar la banca de compensación y transacción, la parte de nuestra superautopista financiera a menudo no visibilizada y descuidada pero de vital importancia".

Y agregó: "El Banco de Londres está excepcionalmente posicionado para ofrecer soluciones innovadoras que mejoran una parte vital del sistema financiero global interconectado. Somos construidos con un propósito específico, cultural y tecnológicamente. El Banco de Londres está innovando en el centro de nuestro sistema financiero, de manera que nuestros clientes estén mejor atendidos con un conjunto de ofertas de servicios más seguros, rápidos, rentables y efectivos".

NOTAS A LOS EDITORES

1: Riesgo Herstatt, nombrado a partir del Herstatt Bank alemán que colapsó en 1974 por insolvencia. Las operaciones de Herstatt Bank se suspendieron en medio de una transacción de cambio de moneda extranjera y, debido a que se suspendieron las operaciones bancarias, las personas que habían transferido divisas a Herstatt Bank (marcos alemanes) nunca recibieron la moneda de cambio acordada (dólares de los Estados Unidos). Por esto, el término riesgo Herstatt ahora se refiere al riesgo de que el socio transaccional no liquide el intercambio.

2 y 3: Los modelos de pago versus pago (PvP) se refieren a una transacción, que puede ser un "intercambio" de divisas, en el que hay una "firmeza de liquidación simultánea" de una moneda a cambio de otra y ambas son formas de pago. Lo cual es diferente a la entrega versus pago (DvP), que se refiere a una transacción en la que se transfiere algún tipo de derecho de propiedad sobre un activo u otro instrumento financiero de forma simultánea a la firmeza de liquidación del pago de ese activo (que puede ser en efectivo u otra transacción). En ambos casos, las palabras operativas son firmeza, simultáneas y liquidación: lo que significa que el riesgo de la contraparte de que una parte no liquide una divisa, activo o instrumento que ha recibido se "mitiga", al igual que el riesgo de que la otra parte no transfiera los derechos de propiedad a pesar de recibir el pago.

4. Liquidación atómica significa que la transferencia de dos bienes está vinculada de tal forma que garantice que la transferencia de un activo se realice si y solo si se produce también la transferencia del otro activo, es decir, que la liquidación está condicionada.

5: Anthony Watson es la primera y única persona gay en lanzar un banco en el Reino Unido, y actualmente es el único director ejecutivo gay de un banco británico.

6: Con el lanzamiento del Banco de Londres, esta es la segunda compañía de servicios financieros de más de mil millones de dólares fundada por Anthony Watson.

Acerca del Banco de Londres

El Banco de Londres es una compañía con tecnológica de vanguardia y el primer banco global de compensación, agencia y transacciones creado con fines específicos en el mundo. Aprovechamos nuestras innovaciones tecnológicas patentadas y nuestras capacidades bancarias diferenciadas para levantar economías y comunidades al impulsar la infraestructura económica sin fronteras del futuro.

Nuestros clientes son bancos, cámaras de compensación, firmas de activos digitales y tradicionales, gobiernos, compañías de servicios financieros (desde fintechs locales hasta instituciones globales), redes de pago y marcas no financieras que buscan lanzar productos y servicios financieros totalmente regulados en el país y a través de las fronteras.

El Banco de Londres es un banco de compensación principal del Reino Unido autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial del Banco de Inglaterra y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad Reguladora Prudencial del Banco de Inglaterra. Nuestro número de referencia de servicios financieros es 930379.

Tenemos sede en Londres y oficinas en Nueva York.

Para obtener más información, visite en línea: thebankoflondon.com o visítenos en Twitter e Instagram en: @thebankoflondon.

Acerca de Anthony Watson, fundador y director ejecutivo del grupo del Banco de Londres

Anthony Watson, veterano tanto de Wall Street como de la ciudad de Londres y parte de menos de un puñado de personas en el mundo que han lanzado con éxito disruptores financieros tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, ha desarrollado una distinguida carrera como empresario, inventor, filántropo y líder en la defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros ("LGBT").

Antes de fundar el Banco de Londres, fue uno de los pioneros en la industria de activos digitales cuando, como presidente fundador y director ejecutivo de Uphold (capitalización de mercado de miles de millones de dólares), dirigió y convirtió esa firma en una de las empresas de activos digitales más grandes del mundo. Anteriormente, fue director global de información ("CIO") de Nike Inc., director general y director de información para Europa, Oriente Medio y Operaciones Globales de Barclays Bank, y vicepresidente sénior y director global de Servicios Tecnológicos para Wells Fargo & Co. Watson pasó sus años de formación en Microsoft y comenzó su carrera en First-e (el primer banco en internet de Europa).

Anteriormente, fue el primer ciudadano no estadounidense (y el primer ciudadano británico) designado en la junta directiva de GLAAD, la organización de derechos de los medios LGBT más grande del mundo. Anthony también se ha desempeñado como presidente y director del jurado de los Premios Europeos a la Diversidad, los premios independientes más grandes de Europa que reconocen el compromiso con la igualdad y la diversidad. Actualmente, es patrocinador de Diversity Role Models, una organización benéfica líder en el Reino Unido contra el acoso LGBT.

Fue nombrado número 19 en "40 under 40" de la revista Fortune, número 1 en los "100 líderes empresariales LGBT más influyentes del Reino Unido" del periódico Telegraph, número 4 en los "100 líderes empresariales LGBT más influyentes del mundo" del Financial Times, número 9 en los "23 ejecutivos LGBT más poderosos del mundo" de Business Insiders, entre honores similares en Der Spiegel, la revista Economist, el periódico The Independent, el periódico The Guardian y muchos otros.

Acerca de Harvey Schwartz, presidente del grupo del Banco de Londres

Harvey M. Schwartz es un líder empresarial, inversionista y filántropo estadounidense. Durante más de 30 años, el enfoque profesional de Harvey se ha centrado en abordar desafíos financieros y comerciales de gran complejidad, innovando y fortaleciendo los mercados financieros.

Schwartz se unió a la junta directiva de Sofi Technologies Inc, una empresa de finanzas personales estadounidenses con prioridad móvil, tras su debut en el mercado público en 2021. También forma parte de la junta directiva de OneMind, una organización sin fines de lucro dedicada a la salud mental y la investigación científica.

Schwartz se retiró de Goldman Sachs Group, Inc. después de más de 20 años de excelente desempeño en la compañía, donde supervisó ventas e intercambios, finanzas, tecnología y operaciones. Terminó su mandato como presidente y director de operaciones de la firma. Se incorporó a Goldman Sachs en 1997 y en adelante ocupó numerosos cargos de liderazgo de alto nivel, como director financiero y codirector global de la División de Valores, entre otras posiciones. Además, se desempeñó como miembro del Comité de Administración de la firma y codirigió su Comité de Riesgos, el Comité Directivo en Reforma Regulatoria y el Comité de Finanzas. El Sr. Schwartz estableció el Comité de Política de Inversión de la firma, en el que también se desempeñó como miembro.

Antes de Goldman Sachs, Harvey trabajó una década en varias firmas financieras, incluida Citicorp entre 1990 y 1997. Como inversionista y asesor, actualmente participa en una serie de iniciativas de inversión y filantrópicas centradas en la gestión de la salud física y mental y en el desarrollo de futuros líderes empresariales, incluidas mujeres y jóvenes que buscan una carrera en finanzas. Entre sus esfuerzos, Harvey fundó y apoya un programa pionero para estudiantes de la Universidad de Rutgers que les ofrece experiencia en servicios financieros de la vida real a través de pasantías, oportunidades de creación de redes profesionales y mentoría.

Declaraciones de trato justo y uso justo

Ciertos puntos de referencia o datos de terceros en este comunicado de prensa se utilizan bajo las disposiciones de "trato justo" del Reino Unido, según lo rigen las Secciones 29 y 30 de la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988 y bajo las disposiciones de "uso justo" de los Estados Unidos, según lo rige la Sección 107 de la Ley de Derechos de Autor.

