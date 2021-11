El Bay Pines VA Healthcare System comienza la construcción de una segunda Fisher House

BAY PINES, Florida, 8 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Están en marcha los trabajos iniciales de la construcción de una segunda Fisher House en Bay Pines, Florida, para el Bay Pines VA Healthcare System. Esta casa aumentará la capacidad para familias de los veteranos que podrán alojarse sin costo mientras sus familiares reciben atención médica. Con este incremento de capacidad, ambas casas podrán recibir hasta 25 familias cada noche. Esta será la novena casa en Florida que recibirá tanto a militares en servicio activo como a veteranos.

La primera Fisher House de Bay Pines abrió sus puertas en 2002 y ha prestado servicio a miles de familias que viven en la región suroeste de Florida y viajan al centro médico C.W. Bill Young VA en Bay Pines para recibir atención hospitalaria. En 2016, Janice Cullen se alojó en la Fisher House de Bay Pines mientras su esposo, veterano del Cuerpo de Infantería de Marina, recibía atención médica. Dijo que durante su estadía de varios meses forjó amistades perdurables.

"Nos necesitábamos y estábamos agradecidos de poder contar con los demás y de tener un lugar donde quedarnos", expresó Janice. "Y de ninguna manera cualquiera de nosotros habría podido pagar una habitación de hotel durante tanto tiempo o tener tres comidas al día... Fisher House se hizo cargo de todo eso".

"Nos esforzamos por hacer lo que está a nuestro alcance para mantener unidas a las familias durante algunos de sus momentos de necesidad más difíciles y vulnerables", afirmó Paul Russo, director y presidente ejecutivo del Bay Pines VA Healthcare System. "Las Fisher Houses nos permiten servir a nuestros veteranos y a sus familias ofreciendo alojamiento y apoyo reconfortante para muchos, algunos de los cuales viven a más de tres horas de nuestro centro médico principal. Nos permite mantener a todos cerca y apoyar mejor a nuestros veteranos".

Una Fisher House crea una comunidad instantánea para sus residentes, a quienes los une la misión común de apoyar a un ser querido enfermo o herido, pero también ofrece a las personas un albergue seguro y privado después de un largo día en el hospital, para descansar y recuperar fuerzas.

Las 16 suites de más de 13,270 pies cuadrados de esta "casa de confort" se sumarán a otras 92 Fisher Houses que brindan servicios en los Estados Unidos y Europa. Cada suite estará equipada con un baño privado y adaptado para silla de ruedas. Las áreas comunes incluirán una cocina espaciosa, una gran sala común, comedor y cuartos de estar, lavandería y patio.

"A medida que nos acercamos al Día de los Veteranos, nos sentimos honrados de anunciar que ha comenzado la construcción de esta casa en Bay Pines", expresó Ken Fisher, presidente y director ejecutivo de la Fisher House Foundation. "Estos veteranos merecen nuestro apoyo. Nunca podremos saldar la deuda que tenemos con estos hombres y mujeres, pero estoy feliz de que podamos, al menos, apoyar a sus familias cuando más nos necesitan".

El Bay Pines VA Healthcare System atiende a más de 120,000 veteranos y ofrece un amplio espectro de atención médica que incluye apoyo durante la transición del servicio activo al estatus de veterano, la prestación de servicios primarios y especializados de la más alta calidad, y los cuidados geriátricos y paliativos.

Con esta nueva casa, las Fisher Houses de Bay Pines podrán ofrecer hasta 9,125 noches de alojamiento para las familias cada año y ahorrar más de un millón de dólares anuales en gastos de alojamiento y transporte.

La construcción de esta Fisher House es financiada por The Armed Forces Financial Network, en conmemoración de Ceasar "Sandy" Sansevero y Theresa Sansevero, Troll Co. Clothing, Vehicles for Veterans y los muchos obsequios de una nación agradecida.

Para obtener más información sobre la Fisher House de Bay Pines, vea este video: https://www.youtube.com/watch?v=_olPvaepigI

Acerca de Fisher House

Fisher House Foundation es reconocida por su red de 92 casas de confort donde las familias de militares y veteranos pueden alojarse sin costo mientras un ser querido recibe tratamiento. Estas casas están ubicadas en los principales centros médicos para militares y veteranos de todo el país y en Europa, cerca del centro médico u hospital al que prestan servicios. Las Fisher Houses tienen hasta 21 suites, con habitaciones y baños privados. Las familias comparten una cocina común, instalaciones de lavandería, un cálido comedor y una acogedora sala. Fisher House Foundation garantiza que nunca haya un pago por alojamiento. Desde su inicio, el programa ha permitido que las familias de militares y veteranos ahorren un aproximado de $525 millones en gastos corrientes de alojamiento y transporte. www.fisherhouse.org

Acerca del Bay Pines VA Healthcare System

El Bay Pines VA Healthcare System es el sexto establecimiento médico terciario más grande del país que atiende a casi 120,000 veteranos que residen en diez condados de la región suroeste de Florida. El Bay Pines VAHCS cuenta con nueve establecimientos que incluyen el C.W. Bill Young Medical Center, ubicado en Bay Pines; el Lee County VA Healthcare Center, ubicado en Cabo Coral; y siete clínicas ambulatorias ubicadas en Bradenton, Nápoles, Palm Harbor, Port Charlotte, Sarasota, St. Petersburg y Sebring. Empleamos a más de 4,500 profesionales de la salud y el sistema de atención médica está acreditado por la Comisión Conjunta, la Comisión de Acreditación de Centros de Rehabilitación y muchas otras organizaciones de acreditación reconocidas a nivel nacional.

