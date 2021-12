-Cuarto biológico de Henlius: el biosimilar de bevacizumab Hanbeitai es aprobado por la Administración Nacional de Productos Médicos

SHANGHAI, 4 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) ha anunciado que el biosimilar de bevacizumab Hanbeitai, desarrollado y fabricado por Henlius de forma independiente, ha sido aprobado por la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA). Está indicado para el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico (CCRm) y del cáncer de pulmón de células no pequeñas no resecable, localmente avanzado, recurrente o metastásico (CPNM). Hanbeitai es el cuarto anticuerpo monoclonal (mAb) de la empresa aprobado en China, tras el biosimilar de rituximab Hanlikang, el biosimilar de trastuzumab Hanquyou (ZercepacⓇ en la UE) y el biosimilar de adalimumab Handayuan. La cartera de productos se ha completado con una mayor cobertura de indicaciones que incluye neoplasias hematológicas, tumores sólidos, enfermedades autoinmunes, etc.

Wenjie Zhang, presidente, director ejecutivo y consejero delegado de Henlius, dijo, "Estamos muy contentos de que Hanbeitai haya sido aprobado como nuestro cuarto producto. El mérito es de todos los profesionales sanitarios, pacientes y autoridades reguladoras que han contribuido a los estudios de Hanbeitai. Al tiempo que maximizamos el valor de los medicamentos biosimilares, seguiremos avanzando en el proceso de ensayos clínicos de su combinación con productos de inmunoterapia propios, como serplulimab, y creciendo hasta convertirnos en una empresa biofarmacéutica mundial más innovadora."

Jason Zhu, presidente de Henlius, dijo: "El cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal ocupan el segundo y el tercer lugar con alta incidencia de cánceres en el mundo, respectivamente. También ocupan el primer y segundo lugar en China, y existe una enorme demanda de tratamiento. Los estudios de similitud no mostraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la eficacia, y la seguridad es muy similar a la del originario. Se cree que la aprobación de Hanbeitai mejorará aún más la accesibilidad de bevacizumab y proporcionará una opción de alta calidad para los pacientes con cáncer de pulmón y cáncer colorrectal."

Related Links

www.henlius.com



SOURCE Henlius