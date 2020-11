El Campeonato Mundial de Cocina China "Haday Cup" 2020 finaliza en Banan, Chongqing, oeste de China

CHONGQING, China, 25 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- La competencia presencial por invitación del Campeonato Mundial de Cocina China "Haday Cup" 2020 finalizó el 22 de noviembre en el Centro Internacional de Cultura y Deportes de Huaxi, en el distrito de Banan de la municipalidad de Chongqing al oeste de China, donde los competidores y visitantes disfrutaron tanto de un banquete de comida china como de la cultura local, según el Departamento de Publicidad del distrito de Banan.

El Campeonato Mundial de Cocina China fue fundado por la Asociación de Cocina China en 2015. Tiene por objeto fortalecer los intercambios globales de las habilidades culinarias chinas, promover la alta calidad de la cocina china, impulsar la competitividad internacional de la cultura gastronómica china y facilitar intercambios entre las culturas gastronómicas china y occidental. El Campeonato Mundial de Cocina China "Haday Cup" 2020 tiene como tema introducir y promover la cocina china y se realiza tanto en línea como de manera presencial.

La competencia en línea de este año ha recibido gran atención y apoyo de la industria gastronómica china mundial. Unas 690 personas de todo el mundo se inscribieron en la competencia mediante el envío de casi 1.000 videos de cocina, que recibieron más de 10 millones de visitas en línea y más de 100 millones de clics. Estos medios han expandido la marca global de la cocina china.

En el torneo presencial en Banan, 18 competidores, representantes de participantes en línea y presenciales, compitieron en comida caliente, cocción de alimentos hechos con trigo, comida fría creativa y esculpido de frutas y vegetales. Con exquisitas habilidades culinarias de la gastronomía china, expresaron su comprensión de la cultura gastronómica china en sus platos. Los premios de oro, plata, bronce, excelencia y otros distintivos de la competencia en general, así como los campeones, finalistas y semifinalistas de cada evento específico fueron homenajeados en una ceremonia de premios en el momento.

Presentaron esta competencia la Asociación de Cocina China, Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. y GoChinaTV, y fue organizada por el gobierno local. Como patrocinador general del campeonato, Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. buscó promover la gastronomía china y ofreció distintos condimentos a los participantes para ayudar a mejorar y compartir el color, aroma, gusto y forma de la cocina china.

Los organizadores también realizaron actividades para mostrar los materiales de la comida china y buscar maestros de cocina aficionados y jóvenes talentos, en un esfuerzo por promover las delicias locales, la cultura gatronómica china y la herencia de las habilidades culinarias.

El campeonato de cocina fue parte de la Exhibición de arte con crisantemos número 24 en Banan, que busca promover la riqueza de recursos turísticos de la ciudad. Hay más de 2 millones de macetas con crisantemos de distintos tipos en exhibición para destacar el desarrollo cultural, económico y social de Banan, así como otros aspectos, mediante diferentes recursos. La exhibición de arte con crisantemos de este año también coincidió con el Festival de linternas de aguas termales del sur, otro deleite de luminarias en la ciudad. En total se disponen 108 luminarias con 18 temas distintos a lo largo del camino, y permanecerán allí hasta febrero de 2021.

