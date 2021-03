El Capítulo de Florida de la Academia Estadounidense de Pediatría lanza un anuncio de servicio público para aumentar la conciencia sobre las vacunas de rutina de los niños

MIAMI, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Capítulo de Florida de la Academia Estadounidense de Pediatría (FCAAP), una organización que promueve la salud y el bienestar de los niños de Florida y apoya a los pediatras y especialistas en pediatría como el proveedor mejor calificado de su atención médica, ha lanzado un anuncio de servicio público en todo el estado para crear conciencia sobre los beneficios y la importancia de las vacunas de rutina de los niños.

"Retrasar las vacunas anuales aumenta el riesgo de que los niños contraigan enfermedades prevenibles, especialmente durante la pandemia", dijo la Dra. Lisa Gwynn, presidenta del Capítulo de Florida de la Academia Estadounidense de Pediatría y Profesora Asociado, de la Clinica de Pediatría y Ciencias de la Salud Pública en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami. "Queremos alentar a los padres y la comunidad a garantizar que las vacunas de rutina de los niños sigan siendo una prioridad para ayudarlos a mantenerse saludables, seguros y salvar vidas".

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomiendan que los niños continúen recibiendo las vacunas de rutina durante la pandemia de COVID-19. El año pasado, hubo una disminución del 26 por ciento en las dosis de vacunas, y el 40 por ciento de los padres dijeron que los niños no se vacunaron debido al COVID-19, según datos recientes publicados por la Asociación Blue Cross Blue Shield.

Las familias sin cobertura de seguro de vacunas pueden ser elegibles para vacunas a un costo reducido o sin costo a través del programa Vaccines for Children (VFC). Para obtener más información sobre el programa VFC de Florida, visite www.floridahealth.gov y para encontrar un pediatra, visite www.fcaap.org/parents.

Sobre FCAAP

A través de sus más de 2,400 miembros, el Capítulo de Florida de la Academia Estadounidense de Pediatría promueve la salud y el bienestar de los niños de Florida y apoya a los pediatras y especialistas en pediatría como los proveedores de atención médica mejor calificados. Obtenga más información visitando www.fcaap.org.

