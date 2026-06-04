Los nuevos proyectos de investigación se centran en seguridad conductual, prevención de accidentes y seguridad pasiva

ANN ARBOR, Michigan, 4 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Antes de incorporarse al Centro de Investigación Colaborativa en Seguridad (CSRC) de Toyota, Zhaonan Sun dedicó varios años a estudiar cómo el cuerpo humano absorbe la fuerza de un accidente.

En la actualidad, como científico principal en el CSRC, ayuda a identificar oportunidades para solucionar estos temas.

El Centro de Investigación Colaborativa en Seguridad de Toyota destaca sus alianzas y mira hacia el futuro con el anuncio de 10 nuevos proyectos: los nuevos proyectos de investigación se centran en la seguridad conductual, la prevención de accidentes y la seguridad pasiva.

Sun fue estudiante de posgrado en la Universidad de Virginia (UVA), donde estudió biomecánica de lesiones y modelado del cuerpo humano bajo la tutela de Jason Kerrigan, director del Centro de Biomecánica Aplicada de la UVA desde 2019 y colaborador de larga data del CSRC. El destino quiso que el investigador con quien Sun se capacitó sea ahora su colega.

"Se tomó el tiempo necesario para comprender el contexto. Se esforzó de verdad para que el proyecto tuviera éxito y lo llevó al más alto nivel", declaró Kerrigan sobre la investigación de posgrado de Sun. "Me entristeció que se fuera, pero me alegra mucho que haya regresado, esta vez del lado de Toyota".

Para Sun, pasar del laboratorio a Toyota le reveló algo que antes no había podido ver.

"No diría que el trabajo en la universidad es la punta del iceberg. Diría que es la mitad", afirmó. "Y ahora, es fantástico ver la otra mitad: cómo aprovechamos los resultados para dialogar con nuestros reguladores, agencias de calificación y partes interesadas en la seguridad vial para reducir la cantidad de víctimas fatales en las carreteras".

La trayectoria de Sun, desde la UVA hasta Toyota, es, en muchos sentidos, la historia del propio CSRC. Cuando Toyota fundó el CSRC en 2011, la empresa planteó que invertir en investigación sobre seguridad en entornos clínicos, de laboratorio y universitarios podría generar mayores beneficios que mantener el trabajo dentro de la propia empresa. En la actualidad, luego de haber completado más de 100 estudios, su trabajo continúa mejorando a pasos agigantados.

Hoy, el CSRC anunció 10 nuevos proyectos de investigación en seguridad, en colaboración con siete universidades y organizaciones del sector privado, entre ellas la UVA, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Michigan y la Universidad Purdue. Estos proyectos abarcan desde cómo las interfaces adaptativas pueden aumentar la adopción de sistemas de seguridad avanzados por parte de los conductores, hasta nuevos métodos para detectar peatones y ciclistas, pasando por cómo varía el riesgo de exceso de velocidad según el tipo de carretera y la diferencia entre velocidad del conductor y límites de velocidad establecidos.

"El CSRC se creó con la idea de que la mejor investigación en materia de seguridad se logra cuando se invierte en relaciones a largo plazo con las mejores instituciones y los mejores investigadores y se comparte el compromiso de publicar los resultados obtenidos", indicó Jeff Makarewicz, vicepresidente de Investigación y Desarrollo (I+D) del grupo TMNA. "Cada uno de estos 10 nuevos proyectos refleja ese enfoque, ya que contribuye a desarrollar las capacidades de investigación y el conocimiento institucional".

Jason Hallman, gerente sénior del CSRC, considera que estos 10 nuevos proyectos son una continuación de lo que él llama una "relación de sinergia perfecta". En resumen, el conocimiento de ingeniería de Toyota, la actividad gubernamental y de investigación en materia de seguridad relacionadas y la experiencia académica se combinan para crear algo que nadie podría producir por sí solo.

"El trabajo que realizamos en la actualidad sentará las bases y definirá las características de seguridad de las que los conductores podrán beneficiarse durante las próximas décadas", señaló Hallman. "Cada proyecto que seleccionamos es una inversión estratégica en ese futuro: en vehículos aún más seguros, herramientas de ingeniería mejoradas y resultados que esperamos que sirvan de base para el sector y los responsables políticos".

El eje central de gran parte de este trabajo, es THUMS, el Modelo Humano Total para la Seguridad, modelo virtual del cuerpo humano desarrollado por Toyota que permite a los investigadores simular accidentes en un entorno digital con un nivel de detalle sin precedentes.

Aunque tienen sus propias limitaciones, los modelos computacionales pueden ejecutar muchas más simulaciones y predecir casi 100 tipos de lesiones en simultáneo. Sun, que colabora con diversas universidades en el CSRC, está en el centro de ese proceso y coordina a los investigadores universitarios, los ingenieros de Toyota y las partes interesadas en la seguridad para poner en práctica las conclusiones.

Esta gran determinación está arraigada en investigadores a quienes el CSRC ha ayudado a capacitar durante más de 15 años, muchos de los cuales han pasado a ocupar puestos en el gobierno, el ámbito académico y en todo el sector automotriz y, en algunos casos, como el de Sun, en la propia Toyota.

"Es muy emocionante dejar mi huella en el futuro de la seguridad vehicular", expresó. "El uso de modelos del cuerpo humano y la realización de pruebas virtuales es una de mis pasiones profesionales. Me emociona ver hacia dónde nos lleva el futuro con estos nuevos proyectos y cómo podemos ayudar a proteger mejor a quienes circulan por las carreteras".

A continuación, se detallan los 10 nuevos proyectos.

Colaborador: Instituto Tecnológico de Massachusetts

Nombre del proyecto: Interfaces adaptativas para aumentar la adopción de los ADAS

Pregunta clave: ¿Cómo influyen los beneficios y las preocupaciones que espera un conductor a la hora de decidir usar los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en distintas situaciones?

Enfoque: los conductores verán varios videos de conducción con argumentos narrativos e informarán sobre el esfuerzo, el valor, el riesgo y la probabilidad que perciben al usar funciones específicas de los ADAS.

Colaborador: Universidad Purdue/Universidad Estatal de Ohio

Nombre del proyecto: Detección naturalista de usuarios vulnerables de la vía pública (VRU) con radar micro-Doppler

Pregunta clave: ¿Cómo pueden las señales de los sensores de radar actuales y los nuevos modelos de IA mejorar la detección de VRU para futuras evaluaciones de calificación?

Enfoque: los investigadores recopilarán datos de radar del mundo real a partir de los sensores automotrices actuales y los utilizarán para desarrollar nuevos algoritmos de IA que puedan detectar y distinguir con mayor rapidez entre peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables de la vía pública.

Colaborador: Touchstone Evaluations, Inc.

Nombre del proyecto: Consecuencias de los accidentes relacionados con el exceso de velocidad según el tipo de carretera y el contexto

Pregunta clave: ¿Cuáles son los riesgos de lesiones y muertes por exceso de velocidad en función del límite de velocidad establecido y la diferencia de velocidad?

Enfoque: los investigadores analizarán datos de accidentes para evaluar cómo varía el riesgo de lesiones y muertes según el tipo de carretera, el límite de velocidad establecido y la diferencia de velocidad con respecto a tal límite.

Colaborador: Touchstone Evaluations, Inc.

Nombre del proyecto: Efectos del cumplimiento de los límites de velocidad en los vehículos circundantes

Pregunta clave: ¿Cómo afecta la velocidad de un conductor al comportamiento del tráfico circundante?

Enfoque: los investigadores analizarán datos de conducción del mundo real para cuantificar cómo la velocidad de un conductor, en comparación con el tráfico circundante, afecta al comportamiento de los vehículos cercanos.

Colaborador: Instituto de Investigación del Transporte de la Universidad de Míchigan (UMTRI)

Nombre del proyecto: Estudios paramétricos con modelos del cuerpo humano (HBM) de diferentes tamaños y formas

Pregunta clave: ¿Cómo tratar los diferentes HBM para alinear los resultados de las pruebas virtuales entre fabricantes de equipos originales (OEM) y regiones?

Enfoque: los investigadores realizarán pruebas de accidentes virtuales utilizando tres HBM ampliamente disponibles, con geometrías estándar y modificadas, para identificar formas de alinear los resultados entre fabricantes de automóviles y regiones.

Colaborador: Universidad de Michigan-Dearborn/UMTRI

Nombre del proyecto: Beneficios de seguridad de la comunicación del vehículo a la red (V2N) para asistencia anticipada

Pregunta clave: ¿Cómo se puede aprovechar mejor la comunicación V2N para aumentar la seguridad del conductor?

Enfoque: los investigadores aprovecharán los esfuerzos internacionales y los registros de accidentes y de conducción específicos de EE. UU. para identificar en qué situaciones la comunicación del vehículo a la red puede ofrecer a los conductores una advertencia más temprana de los posibles peligros que se avecinen.

Colaborador: Universidad de Virginia

Nombre del proyecto: Sensibilidad de las pruebas virtuales a las actualizaciones de los modelos del cuerpo humano (HBM)

Pregunta clave: ¿Cuáles son los efectos de los pequeños cambios en los HBM sobre las métricas de lesiones y los resultados de las pruebas virtuales?

Enfoque: los investigadores crearán un marco de simulación automatizado para evaluar cómo las pequeñas actualizaciones de versiones de los modelos virtuales del cuerpo humano afectan a las predicciones de lesiones en situaciones hipotéticas de accidentes.

Colaborador: Universidad de Virginia

Nombre del proyecto: Postura del pie y sus implicaciones para la predicción del riesgo de lesiones de tobillo

Pregunta clave: ¿Cuáles son los efectos previstos de diversas geometrías del espacio para los pies y su posición para riesgos de lesiones de tobillo?

Enfoque: los investigadores recopilarán medidas del interior del vehículo y realizarán simulaciones por computadora para comprender cómo las diferentes posiciones del pie y los distintos diseños del espacio para los pies afectan el riesgo de lesiones de tobillo en caso de accidente.

Colaborador: Universidad de Virginia

Nombre del proyecto: Predicción de lesiones en la columna lumbar con maniquíes de pruebas de accidentes

Pregunta clave: ¿Cómo predecir el riesgo de lesiones en la columna lumbar en posición sentada erguida y reclinada a partir de los valores proporcionados por diferentes maniquíes?

Enfoque: los investigadores realizarán simulaciones de accidentes para desarrollar un método que permita convertir los datos sobre las lesiones en la zona lumbar obtenidos con los maniquíes de prueba de accidentes en predicciones del riesgo de lesiones para ocupantes reales.

Colaborador: Universidad de Wisconsin-Madison

Nombre del proyecto: Estrategias para mitigar la molestia causada por las alertas y mejorar la interacción

Pregunta clave: ¿Influyen las características de la fuente de la alerta en el nivel de molestia del conductor?

Enfoque: los voluntarios completarán encuestas y entrevistas basadas en situaciones hipotéticas para evaluar cómo los diferentes tipos de alertas y su origen afectan la molestia del conductor y el uso de las funciones de seguridad y comodidad.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante casi 70 años y estamos comprometidos con el avance de la movilidad sostenible de última generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de más de 50 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Acerca de TMNA I+D

Durante más de 50 años, los grupos de Investigación y desarrollo de Toyota en América del Norte han participado en el diseño de proyectos para varios de los vehículos Toyota más vendidos en las carreteras estadounidenses. En la actualidad, los equipos están creando tanto vehículos de próxima generación como nuevos y avanzados conceptos de movilidad que pueden trasladar mejor a las personas, las mercancías y la información. Con sede en Ann Arbor, Michigan, los grupos de Investigación y Desarrollo (I+D) de Toyota en América del Norte persiguen la misión de Toyota de "Producir felicidad para todos" lo que hace la vida más segura, fácil y agradable.

Contacto para los medios

Dan Nied

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FUENTE Toyota Motor North America