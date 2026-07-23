Toyota actualiza la Sequoia 2027 con un diseño más sofisticado, tecnología avanzada y el nuevo paquete Trailhunter, ahora disponible

El diseño actualizado de la Sequoia 2027 presenta un exterior más definido y contundente

El nuevo paquete Trailhunter, ya disponible, ofrece prestaciones para las aventuras todoterreno integradas de fábrica

El último sistema multimedia y de audio de Toyota incorpora ahora de serie una pantalla de 14 pulgadas

Toyota Safety Sense 4.0 de serie

Los detalles completos de la Sequoia 2027 se darán a conocer en otoño de 2026

PLANO, Texas, 23 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota mejora el modelo Sequoia para 2027, aportándole un aspecto renovado, tecnología avanzada y mayores prestaciones para satisfacer mejor las necesidades de las familias activas y los clientes con espíritu aventurero. Compartiendo el mismo espíritu de robustez y autenticidad que caracteriza a la gama de camionetas de Toyota, la nueva Sequoia aporta una presencia más refinada y segura al segmento de los todoterreno de tamaño completo, al tiempo que refuerza la versatilidad que la hace especialmente adecuada tanto para la conducción diaria como para las aventuras al aire libre.

Toyota actualiza la Sequoia 2027 con un diseño más sofisticado, tecnología avanzada y el nuevo paquete Trailhunter, ya disponible

Desarrollado por los equipos de Toyota Motor North America, entre los que se incluye el centro CALTY Design Research de Toyota en Ann Arbor (Míchigan), el diseño renovado de la Sequoia transmite un carácter exclusivo, moderno y funcional que refleja la evolución del estilo de vida de los clientes. Con un diseño renovado, el sistema Toyota Safety Sense 4.0, el último sistema multimedia y de audio de Toyota y el nuevo paquete Trailhunter, la Sequoia 2027 sigue ampliando las posibilidades para los clientes que buscan un todoterreno capaz y con auténticas credenciales de aventura.

Nuevo paquete Trailhunter ya disponible

El paquete Trailhunter confiere al Sequoia un carácter más orientado a los caminos, con un equipamiento diseñado para aquellos clientes que desean aventurarse más allá de las carreteras asfaltadas con mayor confianza. Basado en la versión SR5, este paquete incluye neumáticos Michelin® LTX Trail 265/70R18, una suspensión mejorada Old Man Emu®, ganchos delanteros de rescate y protección adicional en los bajos para facilitar la conducción por terrenos más difíciles. El paquete Trailhunter contribuye a que los clientes que desean salir a explorar puedan disfrutar de una capacidad todoterreno pensada para la aventura.

El paquete también incluye el sistema Multi-Terrain Select, el Crawl Control y un diferencial trasero bloqueable, lo que contribuye a ofrecer un mayor control y tracción en las condiciones exigentes de una aventura todoterreno. Las llantas exclusivas de color bronce y los emblemas exclusivos confieren al conjunto un aspecto distintivo que va a la par con su robusta estructura y su capacidad de serie.

Un diseño más sofisticado con el carácter de un todoterreno

El diseño actualizado de la Sequoia destaca la solidez y la estabilidad de la arquitectura horizontal, creando un nuevo diseño frontal que presenta un aspecto elegante y de alta gama, sin dejar de ser robusto y seguro, lo que satisface las necesidades y expectativas de los clientes de los todoterreno de tamaño completo.

En determinados modelos, se ha reinventado el uso del acabado cromado brillante para crear un aspecto moderno y bien equilibrado, mientras que el diseño de la parrilla y el parachoques aportan una interpretación refinada de la identidad robusta de Toyota. Los faros antiniebla rectangulares están integrados en el parachoques para ofrecer una mayor funcionalidad, y la parte central inferior del parachoques se ha mejorado para transmitir una imagen nítida y robusta.

El resultado general es un todoterreno con un aspecto refinado, sin por ello perder su espíritu aventurero. Con detalles de diseño que combinan a la perfección la sofisticación de alta gama y la aptitud para las actividades al aire libre, la nueva Sequoia está pensada para adaptarse a una amplia variedad de estilos de vida, desde viajes familiares por carretera hasta escapadas de fin de semana.

Sistema multimedia y de audio Toyota de última generación

La Sequoia 2027 incorpora la última versión del sistema multimedia y de audio de Toyota. Desarrollado en Norteamérica en colaboración con Toyota Motor North America y Toyota Connected North America, el sistema es la integración por parte de Toyota de la conectividad de la red 5G de AT&T. Cuenta con un diseño intuitivo, similar al de un smartphone, que ofrece widgets personalizables en su nueva pantalla de inicio. Además, cuenta con nuevas funciones de asistente de voz integradas que permiten responder más rápidamente a las órdenes «Hey Toyota». Sequoia incorpora ahora de serie una pantalla de 14 pulgadas que ofrece una interfaz digital más grande y avanzada.

El sistema de última generación también incluye la incorporación de una cámara de salpicadero integrada de serie Drive Recorder. Cuando está activada, las cámaras exteriores del vehículo (delanteras/traseras o el monitor de visión panorámica, si está instalado) pueden grabar vídeos de 20 segundos tanto de eventos manuales como de eventos activados automáticamente.

La funcionalidad mejorada de la llave digital (Digital Key)* también está disponible en la Sequoia 2027. Además de acceder a la llave digital desde la aplicación de Toyota, los conductores ya pueden gestionar estas funciones desde la aplicación de monedero digital nativa de su dispositivo inteligente compatible (como Apple®, Google® o Samsung®), lo que incluye bloquear, desbloquear, arrancar y manejar su vehículo Toyota compatible. Los clientes también pueden compartir y gestionar los permisos de uso de la llave digital con hasta cinco conductores adicionales directamente a través de su monedero digital. Una vez activada la llave digital en el monedero, esta puede utilizar la comunicación de campo cercano (NFC) para seguir permitiendo el acceso al vehículo durante un tiempo, incluso si el dispositivo se queda sin batería.

Para leer el comunicado de prensa completo sobre el último sistema multimedia y de audio de Toyota, haga clic aquí.

Sequoia también ofrece un inversor de 2,4 kW, que aporta potencia útil para acampadas, reuniones al aire libre antes de eventos deportivos, viajes y otras necesidades cotidianas. Esta función consolida el papel de Sequoia como un todoterreno versátil, diseñado para adaptarse tanto a la vida cotidiana como a las aventuras al aire libre.

*Requiere una versión de prueba o una suscripción activa a Remote Connect. Depende de la red 5G.

Iluminación mejorada

La Sequoia renovada también cuenta con elementos exteriores mejorados que optimizan tanto la funcionalidad como la visibilidad. La barra de luces LED integrada en la parrilla se ha mejorado para ofrecer una mayor intensidad luminosa, y los faros antiniebla RIGID, disponibles opcionalmente, proporcionan iluminación adicional en condiciones de poca luz. Los ganchos delanteros de rescate disponibles aportan un toque funcional para la conducción todoterreno, al tiempo que contribuyen al aspecto robusto del todoterreno.

Versiones disponibles

La Sequoia 2027 se ofrece en una amplia gama de versiones para satisfacer las necesidades de un amplio abanico de clientes de vehículos todoterreno. Las versiones son SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro y Capstone, lo que ofrece a los clientes una amplia variedad de opciones en toda la gama. En conjunto, estas versiones permiten a Sequoia satisfacer las necesidades de los clientes que buscan versatilidad para el día a día, comodidad de primera clase, rendimiento todoterreno y capacidad para toda la familia.

Funciones de seguridad y comodidad

La Toyota Sequoia incorpora el sistema Toyota Safety Sense (TSS 4.0). La nueva versión del paquete estándar de seguridad activa y comodidad de Toyota incorpora mejoras en su hardware y en sus capacidades de detección, y cuenta con las siguientes funciones:

Sistema de prevención de colisiones con detección de peatones (PCS con PD)

Control de crucero dinámico por radar (DRCC) para todo el rango de velocidades

Alerta de salida de carril con asistencia a la dirección (LDA con SA)

Luces largas automáticas (AHB)

Asistente de mantenimiento de carril (LTA)

Asistencia para señales de tráfico (RSA)

Asistencia proactiva a la conducción (PDA)

Garantía limitada

La garantía básica Toyota de 36 meses/36.000 millas para vehículos nuevos se aplica a todos los componentes que no sean de desgaste y mantenimiento normal. Las garantías adicionales de 60 meses cubren la cadena cinemática durante 60.000 millas y contra la perforación por corrosión durante 60 meses sin límite de kilometraje. Los componentes relacionados con la tecnología híbrida que requieran reparaciones necesarias para corregir defectos de materiales o mano de obra están cubiertos durante 8 años/100.000 millas, lo que ocurra primero, a partir de la fecha original de primer uso cuando se venden como nuevos. La batería híbrida está cubierta durante 10 años/150.000 millas, lo que ocurra primero, y es transferible entre propietarios. Asimismo, la Toyota Sequoia 2027 incluye ToyotaCare, un plan que cubre el mantenimiento periódico previsto por el fabricante durante un año o 10.000 millas, lo que se cumpla primero, y dos años de asistencia en carretera sin límite de kilometraje.

Más detalles próximamente

Se darán a conocer más detalles, especificaciones y precios de la Sequoia 2027 a medida que se acerque el inicio de la producción, previsto para el otoño de 2026.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de Norteamérica desde hace casi 70 años y está comprometida con el fomento de una movilidad sostenible de última generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1.800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64 000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, ingeniería y montaje de más de 50 millones de turismos y camiones en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a montar baterías para vehículos electrificados.

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Adam Lovelady

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FUENTE Toyota Motor North America