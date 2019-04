El CMC distingue a AARP con el premio al Comercializador del Año 2019

FAIRFAX, Virginia, 29 de abril de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Market (CMC) anunció hoy que AARP es la ganadora del 2019 CMC Marketer of the Year Award (Premio CMC al Comercializador del Año 2019). AARP se suma así a una prestigiosa lista selecta de marcas de élite que han recibido el premio, entre ellas, Ford, McDonald's, Sprint, State Farm, Toyota y Walmart. Edna Kane-Williams, vicepresidenta senior de Liderazgo Multicultural de AARP, aceptará el premio y hablará sobre el compromiso de la asociación con las comunidades hispana y multicultural en la Cumbre Anual 2019 del CMC. La sesión se celebrará el miércoles, 12 de junio a las 9:00 a.m. en el Statler Hotel de Dallas.

"Es un honor recibir este reconocimiento como comercializador del año del Culture Marketing Council", dice Kane-Williams. "En AARP, tenemos como misión comprender las necesidades de la comunidad hispana para poder atenderla mejor con una creatividad dedicada que tenga un impacto positivo en esta población creciente e influyente".

Para ser consideradas para este prestigioso premio, las compañías tienen que demostrar compromiso en todos los niveles con el marketing multicultural y una inversión significativa acorde a las oportunidades de realizar esfuerzos de marketing dirigidos a los hispanos. AARP es un anunciante comprometido y continuo en el mercado hispano desde 2011, con aumentos de dos dígitos desde que entró al mercado. Su enfoque de 360 grados, que abarca publicidad, contenidos de marca, relaciones públicas e iniciativas de asuntos públicos, la hizo merecedora de importantes reconocimientos en 2018, que incluyeron los Premios CMC a la Excelencia en la Planificación de Cuentas Culturales, Gran Premio y Oro en la categoría Mejor Comprensión Cultural; el Premio North American Effie, Segmentos Multicultural y Estilo de vida; los Premios New York Festivals® International TV & Film, Sociedad y Problemas Sociales; New York Latino Film Festival, finalista en la categoría Documental; los premios Big Apple NY de la Public Relations Society of America y ¡Bravo! de la Hispanic Public Relations Association en la categoría Sin Fines de Lucro por el "Evento de Medios del Año" y la categoría "Campaña de Asuntos Públicos del Año".

"En una época en la que algunas marcas que una vez estuvieron a la vanguardia del marketing hispano han reducido los niveles de inversión o han tomado atajos en la creatividad hispana, AARP ha reforzado sus iniciativas para convertirse en un ejemplo líder de excelencia en el marketing, las comunicaciones y la proyección hispana", dice Isaac Mizrahi, presidente del CMC y copresidente y director operativo de Alma. "Felicitaciones a AARP y su agencia de marketing cultural d'Exposito & partners".

Campaña de marca culturalmente elocuente

AARP, que tiene el pulso del segmento de población mayor de 50 años de los Estados Unidos, unió su sólida información con conocimientos culturales y expresiones idiomáticas significativas para crear una campaña de marca memorable y motivadora destinada a aumentar la conciencia de marca, su familiaridad y relevancia. La campaña se presentó mediante una estrategia de medios en múltiples canales, que recurrió a la televisión nacional, la radio local, revistas nacionales y un fuerte plan digital que incluyó presentaciones, audio, video en línea, búsquedas pagas y YouTube.

Redefinir la narrativa sobre el envejecimiento

En la actualidad, la gente se está reinventando y alcanzando logros notables a cualquier edad. Para abordar esta dinámica, AARP lanzó el movimiento Cincuentañeros™, que desafía las creencias anticuadas y promueve nuevas soluciones para que la gente pueda escoger cómo vivir a medida que envejece. El movimiento se vale del poder de las redes sociales para configurar la conversación principal y utiliza a celebridades y personas influyentes de las redes sociales que personifican el concepto Cincuentañeros para que presten su voz y compartan sus experiencias.

Un enfoque innovador de la educación en el cuidado de la familia

Para crear conciencia y abordar el problema del cuidado familiar, AARP produjo "Cada paso del camino", un documental que cuenta la historia de cinco cuidadores familiares hispanos a fines de 2017. La película se lanzó en aarp.org/espanol, con segmentos publicados en la página de Facebook hispana de AARP, así como en emisiones nacionales. El documental galardonado se proyectó en festivales de cine y en mercados locales de todo el país, seguido de mesas redondas sobre los temas de la película.

Campañas sobre asuntos públicos para empoderar a las personas de más de 50 años

Para las elecciones de mitad de mandato de 2018, AARP lanzó una campaña especializada de ampliación de la participación de los votantes llamada "Sé la diferencia. Vota", destinada a alentar a los hispanos de 50 años o más a usar su voz y votar. La estrategia central del mensaje fue adaptada para este segmento específico para involucrarlo tanto cultural como emocionalmente e incentivarlo a votar. Los recursos creativos incluyeron anuncios de televisión, videos en línea, avisos gráficos, correos electrónicos directos, correos electrónicos masivos y materiales colaterales. AARP lanzó también AliadosAdelante, una página de Facebook dedicada con contenidos y conversaciones sobre cuestiones de importancia clave para los hispanos.

Además, AARP lanzó una agenda política denominada Disrupting Racial and Ethnic Disparities (Deshaciendo las disparidades raciales y étnicas) para abordar las graves disparidades raciales y étnicas que existen entre las personas de 50 años o más en Nueva York y Míchigan. AARP encargó tres informes de políticas para lanzar una iniciativa de 3 a 5 años para identificar soluciones y poner en práctica los cambios de políticas necesarios. AARP presentó esos informes en eventos clave que incluyeron la participación de expertos en políticas, líderes comunitarios, académicos, funcionarios electos, y medios convencionales y étnicos. El evento dio como resultado el desarrollo de un plan de acción para enfrentar las disparidades identificadas.

La Cumbre Anual del CMC, que se celebrará en el Statler Hotel de Dallas del 10 al 12 de junio, es la principal Conferencia de Marketing Multicultural que presenta sesiones dinámicas e interactivas con hacedores de noticias notables, líderes "C-Suite" de alto nivel y los principales marcadores de tendencias de la industria. Este año, la cumbre se centrará en el tema Culture-Driven Marketing (Marketing impulsado por la cultura), con contenidos que invitan a la reflexión para equipar a una nueva generación de creadores de cultura con estrategias probadas que influyan en el complejo mercado actual.

Si desea obtener más información, visite culturemarketingcouncil.org y siga al CMC en Facebook y Twitter en @cmchispanic con el hashtag de la conferencia #culturedriven.

Acerca del CMC: Fundado en 1996 como Association of Hispanic Advertising Agencies (Asociación de Agencias de Publicidad Hispanas), el Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing es la organización nacional comercial de todas las empresas de marketing, comunicaciones y medios con conocimiento confiable del mercado hispano.

Acerca de AARP: AARP es la organización sin fines de lucro, no partidaria, más grande de la nación, dedicada a facultar a las personas de 50 años o más para que puedan escoger cómo viven a medida que envejecen. Con presencia en toda la nación y casi 38 millones de socios, AARP fortalece comunidades y es defensora de los problemas más importantes para las familias: la seguridad de la salud, la estabilidad financiera y la realización personal. AARP también produce las publicaciones de mayor circulación en el país: AARP The Magazine y AARP Bulletin. Para conocer más, visite www.aarp.org o siga a @AARP y @AARPadvocates en las redes sociales.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/635930/Culture_Marketing_Council_Logo.jpg

FUENTE Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing

Related Links

http://www.ahaa.org



SOURCE Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing