El código de barras Digimarc obtiene notas altas en reciclado

BEAVERTON, Oregón, 29 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), inventora de la Plataforma de Computación Intuitiva (Intuitive Computing Platform, ICP™), ha completado recientemente su participación en el Proyecto Pionero HolyGrail iniciado por la Nueva Economía de Plásticos de la Fundación Ellen MacArthur. En las pruebas, el código de barras Digimarc demostró superar muchas de las limitaciones actuales en la tecnología para la separación de plásticos, facilitando la identificación precisa de los plásticos que califican para el reciclado y evitando el descarte innecesario en rellenos sanitarios o incineradores.

El proyecto Pionero HolyGrail fue una iniciativa de tres años de duración y un proyecto de colaboración de la cadena de valor completo liderada por Procter & Gamble con 29 socios participantes, entre los que se incluyen las marcas para el consumidor L'Oreal, Danone, Nestlé, PepsiCo, Henkel y el minorista Carrefour. En un informe publicado, las pruebas muestran que el código de barras Digimarc, al convertir a los recipientes plásticos en "objetos inteligentes", podría lograr técnicas de separación que para la industria han sido imposibles de lograr. Al distinguir con precisión entre recipientes de calidad alimentaria y de calidad no alimentaria, el código de barras Digimarc aborda uno de los mayores desafíos no resueltos hasta la fecha, y podría haber un importante impacto sobre los desarrollos en reciclado en el futuro cercano. Además, identifica los envases flexibles, envases con negro de humo, la composición de los tipos de plásticos en multicapas, y detecta la diferenciación y separación correctas de recipientes de cuerpo completo con película termorretráctil.

El código de barras Digimarc proporciona una identidad en 3D única y escaneable al ser aplicado en sustratos plásticos. El conjunto de datos que lleva el código puede trasmitir una amplia gama de atributos, entre los que se incluyen el fabricante del elemento descartado, unidad de inventario del producto y planta de fabricación. El código de barras Digimarc instruye automáticamente mecanismos de separación de los desechos plásticos para lograr una mayor calidad y cantidad de materiales reciclables, lo que ayuda a asegurar que los fabricantes puedan cumplir sus compromisos públicos para el uso de contenidos reciclados y para cumplir los mandatos gubernamentales. La capacidad de escaneo también se puede incorporar en instalaciones de separación ya existentes tras la comercialización.

El código de barras Digimarc también se puede aplicar en películas termorretráctiles y etiquetas de papel, lo que brinda oportunidades para aumentar las probabilidades de identificación y la cantidad de datos que se pueden obtener. El realce en múltiples capas respalda muchas otras eficiencias en la fabricación, la cadena de suministros, operaciones minoristas e interacción con el consumidor. El código de barras Digimarc puede proporcionar una función más amplia en la economía circular, por ejemplo, permitiendo a los consumidores con conciencia ambiental escanear productos con sus smartphones para saber cómo separar debidamente los objetos plásticos de conformidad con su prestador de servicios de recolección de residuos domésticos.

"El código de barras Digimarc es único porque genera 'objetos inteligentes' que permiten una 'hiperseparación' en las plantas de reciclado", dijo Larry Logan, Director de Evangelización de Digimarc. "Los resultados de las pruebas a HolyGrail demuestran un camino viable hacia un mucho mayor reciclado de plásticos, lo que lleva a una reducción de los residuos, y valida nuestro compromiso con el Compromiso Global de la Fundación Ellen MacArthur con la nueva economía de los plásticos. Es gratificante ver cómo estas capacidades se pueden aplicar rápidamente para el bien de la sociedad, en respaldo de una economía circular para los plásticos".

El Compromiso Global apunta a construir una economía circular para los plásticos, reuniendo a las partes interesadas cruciales para volver a pensar y rediseñar el futuro de los plásticos, que Digimarc firmó en abril de 2019. Larry Logan presentará el abordaje de la compañía al reciclado de plásticos, y de qué modo puede ayudar a reducir los residuos plásticos en mares y rellenos sanitarios en dos conferencias futuras: el 4 de junio a las 10:20 am EDT en la Cumbre de las Américas sobre Envasado Activo e Inteligente en Jersey City, Nueva Jersey, y el 18 de junio a las 11:50 am CEST, hará una presentación en conjunto con Gian de Belder, de Procter & Gamble, en la conferencia Tecnología para el Reciclado de Plásticos en Dusseldorf, Alemania.

Mire un breve vídeo donde aparece Gian de Belder, Líder de Proyectos, Proyecto Pionero HolyGrail.

Acerca de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) es pionera en la identificación automática de objetos cotidianos, como envases de productos y virtualmente cualquier medio, incluidos impresos, imágenes y audio. Sobre la base de la Plataforma de Computación Intuitiva (Intuitive Computing Platform, ICP™) patentada, Digimarc ofrece tecnologías innovadoras e integrales para reconocimiento automático a fin de simplificar la búsqueda, y transformar el descubrimiento de información mediante una confiabilidad, eficiencia y seguridad sin paralelos. Digimarc tiene una cartera de patentes globales que incluye más de 1100 patentes otorgadas y pendientes. Estas innovaciones incluyen tecnología para identificación de última generación, el código de barras Digimarc, además del software Digimarc Discover® para la lectura de códigos de barras y reconocimiento de imágenes, como capas de su revolucionaria Plataforma de Computación Intuitiva. Digimarc tiene su sede en Beaverton, Oregón. Su Plataforma es utilizada por importantes minoristas y marcas para el consumidor, bancos globales, estados de los EE. UU, compañías cinematográficas y franquicias de deportes profesionales, entre otros. Visite digimarc.com y síganos en @digimarc para conocer más sobre The Barcode of Everything® (El Código de Barras de Todo).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/319963/digimarc_Logo.jpg

FUENTE Digimarc Corporation

Related Links

http://www.digimarc.com



SOURCE Digimarc Corporation