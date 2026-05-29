El complejo The Watermark da la bienvenida a sus primeros residentes

Desarrollado por medio de Watermark Limited bajo el liderazgo del renombrado promotor inmobiliario de las Islas Caimán, Fraser Wellon, el complejo consta de tan solo 51 residencias de lujo, incluyendo una selecta colección de residencias y áticos de gran categoría. Diseñado intencionadamente como un enclave residencial privado, The Watermark se concibió con el objetivo de proporcionar un nivel excepcional de exclusividad, discreción y una vida personalizada en uno de los destinos costeros más codiciados del mundo.

En lugar de seguir el modelo tradicional de desarrollo de condominios de lujo, The Watermark se diseñó como una experiencia residencial altamente personalizada donde la arquitectura, la hospitalidad, el bienestar y el servicio se integran a la perfección. Cada aspecto del complejo —desde sus amplias residencias y acabados a medida hasta su filosofía de hospitalidad y su refinada oferta de servicios— se creó para disfrutar de un estilo de vida relajado y centrado en el propietario, comparable al de los principales resorts privados de cinco estrellas del mundo.

"Ha sido un verdadero privilegio para el equipo principal de The Watermark el hecho de poder dar vida a este proyecto", declaró el promotor, Fraser Wellon. "Las oportunidades de crear algo de este calibre, donde el diseño, la ubicación, la hospitalidad y el estilo de vida se integran a la perfección, son excepcionalmente raras. Desde el principio, nuestra ambición fue crear una propiedad que se posicionara entre las direcciones residenciales más codiciadas y competitivas a nivel mundial en el Caribe".

Un elemento central de la visión del proyecto es Meraki Wellness, el primer destino de bienestar de lujo que se ha diseñado específicamente para las Islas Caimán, creado por sus fundadores, Shula y Peter Clarke. Con una superficie de 16.000 pies cuadrados, Meraki fue fundamental para definir el enfoque de The Watermark hacia el bienestar, la hospitalidad y una vida cotidiana de alto nivel. En lugar de funcionar como un servicio residencial tradicional, Meraki introduce una filosofía de bienestar totalmente integrada en el ritmo de la propiedad a través de programas personalizados, tratamientos avanzados, experiencias de recuperación, servicios de bienestar especializados y una estructura de membresía cuidadosamente seleccionada, diseñada para preservar la privacidad, la discreción y la consistencia de la experiencia.

"La inclusión de Meraki fue una parte fundamental para la definición del proyecto", añadió Wellon. "Trabajar junto a Shula y Peter nos ha permitido poder crear algo profundamente intencional, altamente personalizado y completamente auténtico. La estructura de membresía juega un papel importante en la preservación de la integridad de esa experiencia; no es simplemente un servicio, sino parte de la identidad de la propiedad".

La visión arquitectónica de The Watermark fue liderada por RAD Architecture de Miami en colaboración con MJM Design Studio, con sede en las Islas Caimán, combinando una perspectiva de diseño internacional con la experiencia local. La construcción estuvo a cargo de Arch & Godfrey, cuya artesanía, precisión y ejecución fueron fundamentales para la realización de una propiedad residencial definida por una calidad y sofisticación excepcionales.

Detrás del proyecto está un experimentado equipo multidisciplinario cuya pericia colectiva dio forma a cada aspecto de la propiedad. Holly Wellon lideró las iniciativas de marketing, marca y relaciones con los clientes, además de apoyar las ventas, mientras que Steve Henderson supervisó la gestión financiera y las operaciones del proyecto. La ingeniería estructural y la supervisión de la construcción estuvieron a cargo de Martin Caulet, P.Eng., junto con el liderazgo en ingeniería civil de Marty Tammemagi, P.Eng., cuyas contribuciones fueron cruciales para la entrega de la infraestructura y los interiores de la propiedad. Tienen la misma importancia los numerosos consultores, diseñadores, trabajadores de la construcción, personal operativo y miembros del equipo de apoyo, cuya dedicación, disciplina y profesionalismo contribuyeron a la finalización de The Watermark.

Situado directamente en Seven Mile Beach, The Watermark combina amplias residencias privadas con comodidades cuidadosamente seleccionadas y un servicio personalizado, al tiempo que mantiene un nivel de exclusividad difícil de alcanzar en el Caribe. Los propietarios disfrutan de un entorno residencial con servicio completo, que incluye conserjería y mayordomo, un amplio salón frente al mar con servicio completo y una enoteca exclusiva para propietarios, una elegante biblioteca, comedores privados, una espaciosa sala de juntas y cine privado, así como un gimnasio de última generación con equipos modernos y un entrenador personal.

The Watermark también presenta una oferta culinaria de alto nivel, contando con chefs propios que ofrecen experiencias gastronómicas personalizadas de la granja a la mesa y un servicio personalizado en la residencia, además de un próximo restaurante de alta cocina diseñado para elevar aún más la experiencia de hospitalidad del complejo. El servicio de valet parking y los vehículos con chófer del complejo complementan el enfoque integral del desarrollo para una vida diaria sin complicaciones.

Con solo 51 residencias y una filosofía operativa centrada en la hospitalidad, The Watermark refleja más de cuatro décadas de experiencia en desarrollo y una visión enfocada en el lujo moderno, la privacidad, el bienestar y el valor perdurable. Con la llegada de los primeros residentes, The Watermark se consolida como una de las direcciones residenciales más refinadas y con servicios más completos del Caribe: una propiedad frente al mar excepcional definida por la excelencia arquitectónica, la hospitalidad de alto nivel y un compromiso inquebrantable con la calidad.

Acerca de The Watermark

The Watermark es un desarrollo residencial de altísima categoría que se sitúa en Seven Mile Beach, en Gran Caimán, que consta de tan solo 51 residencias exclusivas, incluyendo residencias de lujo y áticos. Desarrollado por Watermark Limited bajo el liderazgo de Fraser Wellon, el proyecto fue concebido para ofrecer un estándar superior de vida frente al mar mediante una perfecta integración de arquitectura, bienestar, privacidad y hospitalidad residencial. Entre sus comodidades se incluyen servicios exclusivos de conserjería y mayordomo, espacios para propietarios cuidadosamente diseñados y acceso exclusivo a Meraki Wellness, el primer destino de bienestar de lujo construido específicamente para este fin en las Islas Caimán.

Si desea más información acerca de este anuncio visite la página web de The Watermark en https://www.thewatermarkcayman.com.

Consultas de medios: Anastasiia Horbulova, Dolce Media Group, [email protected]

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