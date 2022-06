El concepto "Cabin Awareness" de Toyota Connected utiliza nuevas tecnologías para detectar ocupantes

Específicamente, el concepto Cabin Awareness tiene la capacidad de detectar micromovimientos, como el latido de un corazón, los movimientos y la respiración de los ocupantes en tres filas de asientos completas, el área de carga y la zona para los pies. También clasifica a todos los ocupantes según su tamaño, postura y posición, lo que habilita el uso en aplicaciones avanzadas de seguridad. La plataforma hace posible una detección integral incluso si el ocupante está cubierto con una manta, un escenario en el que una persona que pase cerca del vehículo podría no verlo. Se diferencia de otras tecnologías del mercado, como los sensores de peso propensos a falsas alertas y detecciones erróneas, las cámaras limitadas por puntos ciegos u otros sistemas de radar con rangos limitado para la detección de pasajeros.

"Los talentosos ingenieros de software y científicos de datos de Toyota Connected están aprovechando la tecnología de vanguardia para llevar innovación y tecnologías avanzadas a los vehículos de los clientes", comentó Zack Hicks, director ejecutivo y presidente de TCNA, y vicepresidente ejecutivo y director digital de TMNA. "Estamos muy orgullosos de nuestros esfuerzos por llevar esta idea del tablero de dibujo a un concepto completo y esperamos poder desarrollar una tecnología que tenga el potencial de salvar vidas".

Pruebas en el mundo real

Si bien Cabin Awareness se encuentra ahora en estado conceptual, esta función se está probando en el mundo real a través del socio de Toyota May Mobility. La compañía de vehículos autónomos está probando la tecnología en su flota de minivans Toyota Sienna AutonoMaaS (movilidad autónoma como servicio) en su sede central en Míchigan y pronto comenzará a implementar pruebas en vehículos autónomos de servicio público en Arlington, Texas, y Ann Arbor, Míchigan. Para finales de 2022 se estarán realizando más implementaciones. Recientemente, May Mobility anunció que una parte de la flota se modificará para cumplir con la Ley ADA y permitir la acomodación de pasajeros en sillas de ruedas.

"May Mobility se fundó con la misión de hacer las carreteras más seguras a través de la tecnología autónoma, y hemos mantenido la seguridad como nuestra principal prioridad mientras avanzamos en nuestra tecnología y trabajamos con socios estratégicos clave como Toyota", señaló Edwin Olson, director ejecutivo de May Mobility. "A medida que nos acercamos más a las operaciones sin conductor el próximo año y seguimos ampliando nuestro negocio global con más implementaciones de vehículos autónomos para servicio público, tecnologías como el concepto Cabin Awareness resultan esenciales para nuestros pasajeros".

En el futuro, una aplicación posible en los vehículos autónomos de transporte público sería la de alertar a los padres cuando sus hijos terminan un viaje. Por otra parte, un vehículo podría retrasar su desplazamiento hacia la siguiente parada si detecta que alguien sigue adentro después de haber llegado a su destino.

"La diferencia clave con este sistema es la mejor resolución y precisión, la detección en toda la cabina y el alcance de la funcionalidad que ofrece Cabin Awareness", anotó Simon Roberts, ingeniero gerente de TCNA, quien ha estado al frente del proceso de desarrollo. "Con la precisión de estos sensores, diseñamos Cabin Awareness con el objetivo de reducir falsos positivos y falsos negativos".

Aplicación de tecnología para alertar a los conductores

Según la organización sin fines de lucro Kids and Cars, en 2021 23 niños murieron a causa de un golpe de calor después de que se les dejó dentro de un vehículo. En promedio, uno de cada cuatro niños que murieron en un automóvil caliente ingresó al vehículo mientras este se encontraba desatendido o no estaba en funcionamiento. Dependiendo de las circunstancias, el interior de un automóvil puede alcanzar una temperatura de hasta 125 °F en minutos, incluso cuando la temperatura exterior es apenas 60 °F. Hay estudios que demuestran que la temperatura corporal de un niño aumenta entre tres y cinco veces más rápido que la de los adultos. Si se le deja dentro de un vehículo durante el verano, la temperatura interior de la cabina puede alcanzar niveles peligrosos en solo 10 minutos.

"Nos entusiasma explorar y aprovechar las nuevas tecnologías, la inteligencia conectada y las plataformas de seguridad existentes, con el objetivo primordial de reducir las muertes de niños en automóviles calientes. Este concepto de Cabin Awareness tiene el potencial de hacer exactamente eso", expresó Brian Kursar, director de tecnología de TCNA y vicepresidente de grupo, director de tecnología y director de datos de Toyota Motor North America (TMNA). "Estoy muy orgulloso de los equipos de Toyota Connected y Connected Technologies de TMNA por desarrollar este concepto y creo en el talento y la dedicación de nuestros ingenieros".

Tal como está diseñado, el concepto Cabin Awareness ofrece una serie de advertencias para alertar al conductor (y potencialmente a quienes estén cerca del vehículo) para que compruebe la parte trasera del vehículo si se detecta un ser vivo. En primer lugar, una luz de advertencia emite señales en el grupo de instrumentos. Luego, suena la bocina. Se activan las luces de emergencia. Después de todas las advertencias tempranas, el propietario puede recibir una notificación en su teléfono a través de la aplicación Toyota, así como mensajes de texto.

En caso de que se haya programado, Cabin Awareness podría incluso activar alertas en dispositivos de hogar inteligente o enviar mensajes de texto a contactos de emergencia asignados por el usuario principal. Otras opciones de alerta incluyen que el sistema de asistencia de emergencia Safety Connect® de Toyota se ponga en contacto con el personal de atención de emergencias a través de la función SOS integrada del vehículo.

El equipo continúa explorando otros tipos de notificaciones de alerta, como las comunicaciones vehículo a vehículo (V2V) y la incorporación de señalización comercial en infraestructuras inteligentes para ampliar aún más el alcance de esta alerta.

Nacido a partir de la innovación

La idea de Cabin Awareness nació en 2019 en el primer Toyota Connected Hackathon, un evento de innovación que duró 36 horas y desafió a los equipos de diseñadores e ingenieros de software a idear, desarrollar y probar soluciones para el mundo real. Esta idea ganadora aumentó rápidamente el apoyo tras el Hackathon, lo que le permitió a Roberts conformar un equipo de ingenieros y desarrollar la tecnología.

El concepto Cabin Awareness también le permitió a Toyota Connected evaluar y desarrollar el hardware por primera vez, además de construir sistemas de software innovadores y crear nuevos procesos. El equipo Toyota Connected evaluó a los proveedores de ondas milimétricas y comenzó a trabajar con el proveedor de tecnología Vayyar Imaging, la plataforma de monitoreo en cabina.

El radar de imágenes 4D de alta resolución y chip único de Vayyar es la única solución del mercado que tiene la capacidad de monitorear toda una cabina de vehículo con un solo sensor. La plataforma proporciona imágenes en la nube con una densidad de puntos excepcional, lo que permite a los desarrolladores elaborar de forma independiente una amplia gama de aplicaciones avanzadas e implementarlas de forma remota utilizando actualizaciones de software por aire.

Inspirado en tecnología espacial

Cabin Awareness está inspirado en la tecnología de radar de microondas creada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA para apoyar los rescates subterráneos después de que un terremoto de magnitud 7,8 azotó a Nepal en 2015. Con esta implementación, los ingenieros de la NASA y los rescatistas pudieron detectar respiración humana y latidos del corazón debajo de más de 30 pies de escombros, lo que ayudó a los socorristas a saber dónde cavar agujeros.

"El uso de la tecnología de radar por parte de la NASA fue inspirador", mencionó Kursar. "La idea de que uno pueda escuchar latidos del corazón usando tecnología sin contacto abre nuevas posibilidades que le dan a Toyota el potencial de producir un servicio que sea beneficioso para la evolución de nuestros servicios dentro de los vehículos".

"El programa Cabin Awareness es una innovación en primicia para Toyota Connected y Toyota en muchas maneras", afirmó Roberts. "Sin embargo, el objetivo más importante en el que estamos trabajando es la creación de tecnologías que empoderen a los ocupantes y les proporcionen mayor tranquilidad".

Acerca de Toyota Connected, Inc.

Con sede en Plano, Texas, Toyota Connected North America (TCNA) fue establecida en 2016 para impulsar los esfuerzos globales de Toyota por una sociedad móvil inteligente. Con los macrodatos recopilados de los vehículos y analizados en una plataforma en la nube, Toyota Connected humaniza la experiencia de la conducción ofreciendo a los clientes servicios seguros, sin inconvenientes y contextuales, lo que eleva la experiencia del cliente mientras beneficia a los concesionarios, distribuidores y socios. En el corazón de TCNA se encuentra la convicción de Toyota en la movilidad centrada en las personas y un compromiso fundamental con la privacidad personal.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE: TM) ha sido parte del tejido cultural de los Estados Unidos durante más de 60 años y está comprometida con el desarrollo de la movilidad sostenible de última generación a través de sus marcas Toyota y Lexus, además de casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a más de 39,000 personas en los Estados Unidos, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de casi 32 millones de automóviles y camionetas en sus nueve plantas de fabricación. En 2025, la 10.ª planta de Toyota en Carolina del Norte comenzará a fabricar baterías automotrices para vehículos eléctricos. Con más vehículos eléctricos en la carretera que cualquier otro fabricante de automóviles, una cuarta parte de las ventas de la compañía en los Estados Unidos en 2021 fueron de vehículos eléctricos.

Para ayudar a inspirar a la próxima generación a seguir una carrera en campos basados en STEM, incluida la movilidad, Toyota lanzó su centro de educación virtual en www.TourToyota.com con una experiencia de inmersión y la oportunidad de visitar virtualmente muchas de sus instalaciones de fabricación en los Estados Unidos. Este centro también incluye una serie de lecciones y planes de estudio gratuitos basados en STEM, impartidos a través de los socios de la Fundación Toyota USA, excursiones virtuales y mucho más. Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.toyotanewsroom.com.

Acerca de Vayyar

La plataforma de radar de imágenes 4D de grado automotor de Vayyar crea soluciones de seguridad integrales para interiores de cabinas, sistemas ADAS y motocicletas. Impulsado por un chip con radar individual, ofrece una resolución excepcional en un campo de visión ultraamplio, lo que le permite sustituir varios sensores de función única existentes. La plataforma proporciona una detección integral dentro y alrededor del vehículo, que puede rastrear simultáneamente varios objetivos estáticos y dinámicos.

Dentro de la cabina, la configuración de 60 GHz detecta la presencia, posición y tamaño de cada ocupante, y lo puede clasificar como niño o adulto. Esto habilita la Detección de presencia de niños, mejora los recordatorios de cinturón de seguridad, optimiza el despliegue de bolsas de aire y hace posible las alertas de posición incorrecta, la detección de intrusos y más. Por fuera del automóvil (o la motocicleta), el sistema de 79 GHz admite la mayoría de aplicaciones SRR, MRR y LRR, incluida la Asistencia para estacionamiento, Frenado Autónomo de Emergencia, Asistencia para Cambio de Carril, Detección de Punto Ciego, Alertas de Tráfico Cruzado, Control de Crucero Adaptable y más, con un rango efectivo de 20 cm a 300 m. La tecnología Vayyar es multifuncional, asequible y está disponible para la producción masiva. La plataforma basada en radar es sólida en todas las condiciones de la carretera, a la vez que protege la privacidad del usuario en todo momento.

Acerca de May Mobility

May Mobility, establecida en Ann Arbor, Míchigan en 2017, está construyendo el mejor sistema de autonomía del mundo. Su sistema patentado de Toma de Decisiones de Múltiples Políticas (MPDM) es la esencia de su misión de ayudar a hacer que las ciudades sean más seguras, ecológicas y accesibles. La trayectoria probada del MPDM ha permitido hasta la fecha más de 315,000 viajes con autonomía en varias aplicaciones de transporte público en los Estados Unidos y Japón. Con alianzas estratégicas clave que incluyen algunas de las compañías automotrices y de transporte más innovadoras del mundo, como Toyota Motor Corporation, May Mobility tiene como objetivo lograr los más altos estándares en seguridad de los pasajeros, sostenibilidad y equidad en el transporte. Para obtener más información, visite www.maymobility.com.

Contactos para los medios:

Corey Proffitt

[email protected]

Jacob Brown

[email protected]

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1828888/Toyota_Connected_Cabin_Awareness.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1828889/Toyota_Connected_Logo.jpg

FUENTE Toyota Connected North America

SOURCE Toyota Connected North America